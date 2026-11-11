Σαουδική Αραβία: Η παραγωγή πετρελαίου ανακάμπτει στα προπολεμικά επίπεδα

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Η παραγωγή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία ανέκαμψε κοντά στα προπολεμικά επίπεδα τον Οκτώβριο, καθώς το βασίλειο βρήκε τρόπους να διατηρήσει τις εξαγωγές σε πλήρη ροή παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της ναυτιλίας και των ενεργειακών υποδομών.

Η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο των δύο μηνών που προηγήθηκαν του πολέμου

Το Ριάντ ανέφερε στον Οργανισμό Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) ότι παρήγαγε 10,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα τον περασμένο μήνα, το υψηλότερο επίπεδό του από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο των δύο μηνών που προηγήθηκαν του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε στον ΟΠΕΚ. Αναλυτές ανέφεραν ότι η βιασύνη για παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών συνέβαλε στην ασυνήθιστα υψηλή παραγωγή του βασιλείου τον Φεβρουάριο.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε κατάρρευση των αποστολών πετρελαίου από τον Κόλπο, αφού η Τεχεράνη ανέλαβε τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, της στενής θαλάσσιας διόδου μέσω της οποίας κανονικά διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Με περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα και λίγες εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της περιοχής αναγκάστηκαν να περιορίσουν την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Τα στοιχεία της Τετάρτης υποδηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος παραγωγός και de facto ηγέτης του ΟΠΕΚ βρήκε τρόπους να διατηρήσει τη λειτουργία της πετρελαϊκής του βιομηχανίας παρά τις διαταραχές.

Η Σαουδική Αραβία μπορεί να εξάγει αργό πετρέλαιο από το λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και μέσω των κύριων εγκαταστάσεών της στον Κόλπο. Αξιοποίησε πλήρως και τις δύο διαδρομές τον Οκτώβριο, αποστέλλοντας 7,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας ανάλυσης Kpler.

Αύξηση επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων

Αυτό επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το στρατηγικό πέρασμα μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Οκτώβριο σημειώθηκαν τουλάχιστον 36 επιθέσεις κατά πλοίων γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, ο υψηλότερος αριθμός καταγεγραμμένων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία δέχτηκε επίσης επιθέσεις, με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι στη Υεμένη να στοχεύουν τις αεροπορικές και ενεργειακές υποδομές. Προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο του βασιλείου στο Ριάντ, καθώς και στα κεντρικά γραφεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco και σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ φέτος και δεν υποβάλλουν πλέον στοιχεία παραγωγής πετρελαίου στον οργανισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με δευτερεύουσες πηγές που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕΚ, η χώρα παρήγαγε πάνω από 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το προπολεμικό επίπεδο.

Όταν τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν τον Απρίλιο την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, δήλωσαν ότι επιθυμούσαν μεγαλύτερη ελευθερία να αυξήσουν την παραγωγή χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η ιδιότητα του μέλους.