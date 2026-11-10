Στενά του Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις – Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια

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Σταθερή παραμένει η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική ένταση και τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, οι διελεύσεις πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις διπλασιάστηκαν, ενώ η χρήση των καθιερωμένων διαδρόμων ναυσιπλοΐας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Kpler για την εβδομάδα 2–8 Νοεμβρίου 2026.

Συνολικά καταγράφηκαν 139 διελεύσεις, έναντι 141 που είχαν αναφερθεί αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα. Η Kpler διευκρινίζει ότι τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά και αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, καθώς επιβεβαιώνονται περισσότερες κινήσεις πλοίων. Επομένως, η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε σταθεροποίηση της κυκλοφορίας παρά σε νέα υποχώρησή της.

Από τις 139 διελεύσεις, οι 66 αφορούσαν εισόδους και οι 73 εξόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διπλασιασμός των διελεύσεων πλοίων υπό κυρώσεις, από επτά σε 14. Παράλληλα, καταγράφηκαν 28 διελεύσεις πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», αριθμός που παραμένει προσωρινός.

Η εικόνα των διαδρομών επιβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοΐα απέχει ακόμη από την κανονικότητα. Για το 66,2% των διελεύσεων δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής διαδρομή, ενώ 42 πλοία χρησιμοποίησαν το μονομερώς καθορισμένο από το Ιράν σύστημα διέλευσης.

Μόλις πέντε πλοία κινήθηκαν μέσω αναγνωρισμένων διαδρόμων στα ύδατα του Ομάν ή του συστήματος διαχωρισμού κυκλοφορίας των Στενών, αριθμός αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων τα δεξαμενόπλοια

Παρότι οι επιβεβαιωμένες επιθέσεις μειώθηκαν σε δύο, από έξι την προηγούμενη εβδομάδα, η επικινδυνότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Σύμφωνα με την Kpler, από τον Μάρτιο έχουν καταγραφεί 130 επιθέσεις εναντίον πλοίων, με απολογισμό 25 νεκρούς ναυτικούς και 51 τραυματίες.

Στις 4 Νοεμβρίου, το δεξαμενόπλοιο Velos Sapphire, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, δέχθηκε επίθεση ανοικτά του Κατάρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού. Μία ημέρα αργότερα, το δεξαμενόπλοιο Vieila, υπό σημαία Βανουάτου, υπέστη ζημιές από επίθεση ανοικτά του Ομάν.

Η συγκέντρωση των επιθέσεων στα δεξαμενόπλοια είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Από τα 39 περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την 1η Οκτωβρίου, τα 36 σημειώθηκαν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, ενώ τα 32 αφορούσαν δεξαμενόπλοια.

Αυξήθηκε η κίνηση στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπου οι διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τις 301, έναντι 284 την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η συμμόρφωση με το σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας βελτιώθηκε από 88,4% σε 90,7%, ενώ οι διελεύσεις χωρίς ενεργή μετάδοση σήματος εντοπισμού μειώθηκαν από 33 σε 28.

Ωστόσο, η Kpler επισημαίνει ότι η απουσία νέων επιθέσεων δεν σημαίνει εξάλειψη της απειλής, καθώς οι Χούθι διατηρούν τις θέσεις τους κοντά στα Στενά.

Η προοπτική ομαλοποίησης της ναυσιπλοΐας στον Ορμούζ παραμένει συνδεδεμένη με τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε συμφωνία.