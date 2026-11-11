Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»

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Σε θέση μάχης οι μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών ενόψει Black Friday και Cyber Monday, που αποτελούν σαφέστατα δύο σημαντικά εκπτωτικά ορόσημα της χρονιάς, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν στην περαιτέρω ενίσχυση του τζίρου καθώς διανύουν το τελευταίο – και καθοριστικό εν πολλοίς – τρίμηνο του έτους.

Αν και η Black Friday είναι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι αλυσίδες Public, Πλαίσιο, Κωτσόβολος αλλά και Γερμανός, ξεκινούν από αύριο με προσφορές, εκπτώσεις και deals με τους καταναλωτές αρχικά από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα και εν συνεχεία στα φυσικά.

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Ειδικότερα, αύριο Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές από τις 9 το βράδυ θα μπορούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Public να βρουν προσφορές σε κινητά, laptops, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές κ.α. και από την Παρασκευή και στα φυσικά καταστήματα.

Το Πλαίσιο ξεκινά την Black Friday από αύριο το πρωί στις 9 μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προσφορές και εκπτώσεις σε σειρά ειδών που θα ισχύσουν από την επόμενη ημέρα και στα φυσικά καταστήματα.

H Κωτσόβολος υπόσχεται περισσότερες ευκαιρίες για τον πελάτη στη φετινή Black Friday, με τα μέλη του myK «ήδη να κάνουν Black Friday αγορές», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, προαναγγέλοντας ότι «οι υπόλοιποι πρέπει να περιμενουν μία ημέρα ακόμα».

Για την Παρασκευή Νοεμβρίου προετοιμάζει το άνοιγμα των προσφορών και εκπτώσεων η Γερμανός, στην ιστοσελίδα της οποίας μέσω ειδικού μπάνερ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται σχετικά.

Αυξημένη η πρόθεση για αγορές

Πάντως, αυξημένη, για ακόμη μία χρονιά, εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday (30 Νοεμβρίου), καθώς δύο στους τρεις καταναλωτές (67%, από 63% πέρσι και 50% το 2024) σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις δύο αυτές ημέρες, ποσοστό που φτάνει το 72% στις ηλικίες 18-29 και 76% στις ηλικίες 30-39.

Σύμφωνα με την καταναλωτική έρευνα της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026, μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οι μισοί θα πραγματοποιήσουν δαπάνες που ήταν ήδη στο πρόγραμμά τους.

Το 26% δήλωσε ότι θα τις έκανε ούτως ή άλλως αργότερα και 25% ότι ανέβαλαν τις συγκεκριμένες αγορές, ώστε να τις κάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο ένας στους πέντε (19%) – και ένας στους τέσσερις στις νεότερες ηλικίες (25%) – θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αγορές που δεν είχαν προγραμματίσει, λόγω των προσφορών.

Πόσα θα δαπανήσουν οι καταναλωτές

Η πλειονότητα των καταναλωτών εκτιμά ότι θα δαπανήσει από 100 έως 500 ευρώ κατά τα δύο εκπτωτικά γεγονότα του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, 39% δήλωσαν ότι θα ξοδέψουν μεταξύ 100 και 250 ευρώ και 31% μεταξύ 250 και 500 ευρώ, ενώ 2% θα δαπανήσουν περισσότερα από 1.000 ευρώ.

Οι αγορές θα κατευθυνθούν, κυρίως, σε ρούχα και αξεσουάρ (61%, με το ποσοστό να φτάνει το 74% στους νέους 18-29 ετών), είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (59%) και ηλεκτρικές συσκευές (42%). Σε μικρότερο βαθμό, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (31%, και 45% μεταξύ των γυναικών) και είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (25%) αναφέρει ότι κάνει περισσότερες αγορές την Black Friday και τη Cyber Monday για οικονομικούς λόγους, ενώ 22% δηλώνουν ότι τους αρέσουν τα εκπτωτικά γεγονότα και τα περιμένουν με ενθουσιασμό.

Ως προς την επιλογή μεταξύ φυσικού και διαδικτυακού καταστήματος, καταγράφεται σχετική ισορροπία, με ελαφρύ προβάδισμα των online καναλιών. Συγκεκριμένα, το 35% των καταναλωτών σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους από ελληνικά ή διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 5% θα προχωρήσουν σε αγορές μέσω εφαρμογών ή social media. Αντίστοιχα, το 34% θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα σημαντικό 21% δηλώνουν ότι θα κινηθούν περίπου εξίσου μεταξύ online και offline αγορών.