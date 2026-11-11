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HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι προς τη Ρουμανία– ΑΠΕ και πετρέλαιο στο σχέδιο Σιάμισιη

Επενδύσεις έως 1,3 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και την αποθήκευση έως το 2030 - Η Ρουμανία βασικός κρίκος στον περιφερειακό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY

Business 11.11.2026, 07:00
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HELLENiQ ENERGY: Δύο δρόμοι προς τη Ρουμανία– ΑΠΕ και πετρέλαιο στο σχέδιο Σιάμισιη
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Η ενεργειακή μετάβαση δεν οδηγεί  τη HELLENiQ ENERGY σε έξοδο από το πετρέλαιο. Ο όμιλος επιταχύνει τις επενδύσεις  στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποθήκευση χωρίς να απομακρύνεται από τον πετρελαϊκό πυρήνα που εξακολουθεί να παράγει το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων του ομίλου. Και η Ρουμανία φαίνεται ότι θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο όπου θα συναντηθούν οι δύο στρατηγικές.

Στο περιθώριο της παρουσίασης στο Βουκουρέστι του επενδυτικού σχεδίου της HELLENiQ ENERGY, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιέγραψε τον διπλό σχεδιασμό.  Από τη μία πλευρά, η Ρουμανία αναδεικνύεται σε βασικό προορισμό των «πράσινων» επενδύσεων του ομίλου.  Από την άλλη, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας και στην αγορά πετρελαιοειδών της χώρας.

Πρόκειται, όπως προκύπτει από όσα είπε ο κ. Σιάμισιης, για δύο   επιλογές που εντάσσονται στην ίδια περιφερειακή στρατηγική, με τον όμιλο να επιχειρεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά του στην παραγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών αλλά και στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας.

Από το πετρέλαιο έως τις ΑΠΕ

Από όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος προκύπτει ότι  η ενεργειακή μετάβαση συνδυάζεται με τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου ο οποίος αποτέλεσε τον πυρήνα της δραστηριότητας της εταιρείας. «Όταν έχεις μια επιχείρηση που σου δίνει αυτό που μας δίνουν τα πετρελαιοειδή, δεν μπορείς να αφήσεις το 80%-90% και να πας όλο το βάρος σε έναν άλλο τομέα – τον οποίο άλλωστε τον βλέπουμε και επενδύουμε πολλά κονδύλια και σε αυτόν», ήταν, επί της ουσίας, το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κ. Σιάμισιης.

Η επόμενη κίνηση αφορά την ενίσχυση της παρουσίας της στα πετρελαιοειδή εκτός Ελλάδας, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στο ραντάρ της εταιρείας.  Σύμφωνα με τον ίδιο,  η HELLENiQ ENERGY εξετάζει δυνατότητες επέκτασης στη ρουμανική αγορά πετρελαιοειδών, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένη συμφωνία που να μπορεί να ανακοινωθεί. Η επιλογή θα μπορούσε να αφορά είτε την απόκτηση υφιστάμενης υποδομής είτε την εκκίνηση από μηδενική  βάση, με ανάπτυξη κάποιων εγκαταστάσεων, πρατηρίων, δικτύου διανομής.

Αυτό που επιδιώκει ο όμιλος είναι να περάσει από την απλή εμπορία προϊόντων σε μια πιο ολοκληρωμένη παρουσία στη ρουμανική αγορά. Άλλωστε, τη δραστηριότητα του trading την έχει ήδη αναπτύξει. Το ζητούμενο πλέον είναι η δημιουργία ενός σταθερού εμπορικού αποτυπώματος, με εγκαταστάσεις, υποδομές διανομής, δραστηριότητα στο χονδρεμπόριο, πελατολόγιο και σχέσεις με επιχειρήσεις και καταναλωτές, τόσο στο B2B όσο και στο B2C.

Η εταιρεία αναζητά αγορές στις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία και το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Η επιλογή των αγορών γίνεται με γνώμονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ομίλου και τις δυνατότητες ουσιαστικής ανάπτυξης, αντί της ευθείας αντιπαράθεσης με καθιερωμένους παίκτες που διαθέτουν πολυετή παρουσία και ισχυρά δίκτυα

Ο VARDAX και το επόμενο βήμα προς Βορρά

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η αναφορά του κ. Σιάμισιη στον VARDAX, τον αγωγό που μεταφέρει διυλισμένα πετρελαιοειδή από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βόρεια Μακεδονία.  Ο VARDAX αποτελεί ήδη,  έναν κρίκο μιας ευρύτερης αλυσίδας εφοδιασμού καθώς τα προϊόντα μεταφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί, μέσω του δικτύου διανομής, τροφοδοτούνται και γειτονικές αγορές.

Το επόμενο βήμα για τον αγωγό και την επέκταση της δραστηριότητας στα πετρελαιοειδή, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη,  θα γίνει προς τη Σερβία. Εξήγησε δε ότι η εταιρεία εξετάζει τις δυνατότητες που δημιουργεί η γεωγραφική συνέχεια των αγορών.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του ομίλου  έκανε αναφορά στον ευρύτερο πλάνο, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον τομέα των πετρελαιοειδών θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ έως το 2032-33. Το ποσό αφορά οργανικές επενδύσεις και δεν περιλαμβάνει πιθανές εξαγορές.

Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως την Ελλάδα, με επενδύσεις σε αύξηση και αναβάθμιση της παραγωγής. Εφόσον υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος, περίπου 70% της δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι εξαγωγική έως το 2032, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη.

Η Ρουμανία σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος των ΑΠΕ

Παράλληλα,  η Ρουμανία αποτελεί  για τον όμιλο σημαντικό στοίχημα για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ,  μετά την Ελλάδα.  Η HELLENiQ Renewables Romania έχει ήδη τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 211 MW (μεγαβάτ), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη αιολικού πάρκου 96 MW στη Γαλάτι, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Συνολικά, το pipeline  ξεπερνά τα 800 MW έργων ΑΠΕ και τα 500 MW συστημάτων αποθήκευσης, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας.  Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ανέφερε ότι έως το 2030 στόχος είναι να βρίσκονται σε λειτουργία στη Ρουμανία περίπου 1 GW (γιγαβάτ) ΑΠΕ και 0,5 GW αποθήκευσης, με τη χώρα να αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου και το 60% των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Στη Ρουμανία έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες αγοραπωλησίας πράσινης ενέργειας (PPAs) για σχεδόν 200 MW, ενώ περίπου το 65% της παραγωγής από τα φωτοβολταϊκά πάρκα και περίπου το 50% της παραγωγής του υπό ανάπτυξη αιολικού πάρκου έχει ήδη συμβολαιοποιηθεί.

Το επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα μπορεί να ξεπεράσει το  1 δισ. ευρώ έως το 2030,  με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί. Στην παρουσίαση του κ. Αλεξόπουλου είχε αναφερθεί σε επενδυτικό πρόγραμμα που μπορεί να φτάσει τα 1,3 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Το βαλκανικό στοίχημα

Έτσι, το επόμενο κεφάλαιο της HELLENiQ ENERGY στα Βαλκάνια δεν γράφεται με μία μόνο τεχνολογία. Ο στόχος είναι ευρύτερος. Από τη Βόρεια Μακεδονία και τον VARDAX προς τη Σερβία έως τον σχεδιασμό για τη Ρουμανία, ο όμιλος  αναζητά μια περιφερειακή αλυσίδα που θα συνδέει παραγωγή, εμπορία, υποδομές και διανομή.

Την ίδια ώρα, στις ΑΠΕ, η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία σε πέντε χώρες — Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία — με συνολικό χαρτοφυλάκιο άνω των 6 GW και περισσότερα από 800 MW σε λειτουργία. Στόχος είναι να ξεπεράσει τα 2 πράσινα γιγαβάτ έως το 2030, με τις συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.

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