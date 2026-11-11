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Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ

Την ώρα που οργιάζει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο η ΑΑΔΕ ρίχνει στην «μάχη» νέα υπερσύγχρονα μέσα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 11.11.2026, 08:00
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Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ
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Νέες «παγίδες» στη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται να στήσει η ΑΑΔΕ. Το νέο «οπλοστάσιο» θα βρίσκεται στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Η φοροδιαφυγή

Όπως προκύπτει από το αναλυτικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του έρχου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, κεντρική επιδίωξη η δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου ψηφιακού επιχειρησιακού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο καταγραφής, παρακολούθησης και συντονισμού των ελεγκτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων επιστρατεύονται η τεχνητή νοημοσύνη, drones, ψηφιακοί χάρτες αλλά και η διασύνδεση με φορολογικά και τελωνειακά συστήματα.

Στην πράξη, το νέο Κέντρο Ελέγχου θα επιτρέπει τη ζωντανή χαρτογράφηση, τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των ελεγκτικών δυνάμεων ανά την επικράτεια. Η λήψη αποφάσεων δεν θα βασίζεται πλέον σε ετεροχρονισμένες αναφορές, αλλά σε ζωντανά δεδομένα.

Το νέο ψηφιακό στρατηγείο θα συνδέεται και θα αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών της ΑΑΔΕ αλλά και τρίτων φορέων.

Η λίστα των διασυνδέσεων δίνει το στίγμα:

  • Συναλλαγές και αγορά: άμεση διασύνδεση με το myDATA, το eSEND (ταμειακές μηχανές) και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive.
  • Μεταφορές και καύσιμα: σύνδεση με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Σύστημα Εισροών-Εκροών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.
  • Περιουσία και Leasing: το σύστημα θα «βλέπει» live το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb), το Κτηματολόγιο, καθώς και το myCAR για την κίνηση ή ακινησία οχημάτων.
  • Θαλάσσιος τουρισμός και τελωνεία: ενσωμάτωση δεδομένων από το ICISnet (Τελωνεία), το e-Ναυλοσύμφωνο και το e-Μητρώο Πλοίων, σε συνδυασμό με το σύστημα εντοπισμού σκαφών AIS.

Παράλληλα, το σύστημα θα υποδέχεται και θα φιλτράρει ψηφιακά τις καταγγελίες πολιτών.

Όλος ο όγκος των πληροφοριών θα διοχετεύεται σε ένα σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics), το οποίο θα εντοπίζει ύποπτα μοτίβα και θα βαθμολογεί το ρίσκο φοροδιαφυγής πριν καν ξεκινήσει ένα κλιμάκιο για έλεγχο.

Σε έναν έλεγχο βυτιοφόρου, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επισημαίνει ότι η πινακίδα εμφανίζεται σε άλλες υποθέσεις ή ότι ο συνδεδεμένος ΑΦΜ διαθέτει ιστορικό παραβάσεων

Η εικόνα του νέου επιχειρησιακού θαλάμου θα θυμίζει high-tech αίθουσα επιχειρήσεων διεθνών διωκτικών αρχών.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όπως αναφέρει το ertnwes, είναι η ενσωμάτωση υποσυστήματος Media Server NVR – Live Streaming.

Για να λειτουργήσει αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα, η ΑΑΔΕ αλλάζει ριζικά και τον εξοπλισμό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μαζική προμήθεια φορητών συσκευών (υπερσύγχρονα Tablets και Smartphones) για τους ελεγκτές που βρίσκονται στον δρόμο, καθώς και κορυφαίο εξοπλισμό για τις θέσεις εργασίας στο γραφείο (Desktops, Laptops, πολλαπλές οθόνες χρηστών και διαδραστικούς πίνακες αφής για τις συσκέψεις).

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