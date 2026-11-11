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Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή

Περισσότεροι νέοι να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα, είπε στα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, ο Βασίλης Κικίλιας

Ναυτιλία 11.11.2026, 17:58
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Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή
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«Πολιτική είναι να υπηρετείς τους συνανθρώπους σου, να ικανοποιείς τις ανάγκες τους, αλλά και να φροντίζεις η επόμενη γενιά να μπορεί να ζει καλύτερα από την προηγούμενη», τόνισε κατά την ομιλία του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στη Νεάπολη Βοίων.

Κικίλιας: Περισσότεροι νέοι να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα

Ο υπουργός χαρακτήρισε τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Λακωνίας κορυφαίου επιπέδου και συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέχρι τον Δήμο και την Περιφέρεια. «Η Ακαδημία είναι αντάξια – τόσο από πλευράς κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και από πλευράς τοποθεσίας – αυτού που θα ονειρευόταν κάθε γονιός για τις σπουδές των παιδιών του. Έχουμε εδώ  μερικούς από τους μελλοντικούς πλοιάρχους του Εμπορικού Ναυτικού. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να ξέρετε ότι η ψυχή και η καρδιά μιας Σχολής είναι οι σπουδαστές της. Και η  επιτυχία αυτής της Ακαδημίας θα είναι αν μπορούμε να τη γεμίσουμε με νέους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η ελληνική  ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι να πειστούν περισσότεροι νέοι να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα, το οποίο προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και οικονομικής αποκατάστασης. «Με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, κέφι και πολύ μεράκι, δύο χρόνια τώρα στο υπουργείο, παλεύουμε να εξηγήσουμε ότι το μέλλον στα επαγγέλματα της ναυτιλίας είναι εξασφαλισμένο, καθώς προσφέρουν  οικονομική αποκατάσταση  που δεν δίνει κανένα άλλο επάγγελμα στην εποχή μας στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι αν θα πείσουμε τα παιδιά μας, εδώ από την Πελοπόννησο πρώτα, ότι αυτή η Ακαδημία πραγματικά αξίζει. Ότι πλέον, στην εποχή του πληθωρισμού, της οικονομικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και των πολλαπλών προβλημάτων των σύγχρονων οικονομιών, μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο έχουν ονειρευτεί στη ζωή τους. Να χαίρονται για το επάγγελμά τους, να έχουν οικονομικές απολαβές που θα τους επιτρέπουν να αγοράσουν ένα σπίτι, να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν πολλά παιδιά. Απλά, βασικά πράγματα. Αυτό, όμως, είναι η πολιτική: Να μπορείς να υπηρετείς τους συνανθρώπους σου, έτσι ώστε να ικανοποιείς τις ανάγκες τους και η επόμενη γενιά όλων ημών των Λακώνων και Μανιατών, μια που είμαστε εδώ στη Λακωνία, να μπορεί να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Γι’ αυτό παλέψαμε πολύ στο παρελθόν. Γι’ αυτό γίναμε έμποροι, αν θυμάστε. Και κάναμε τα λιμάνια μας εμπορικούς προορισμούς. Ανοίξαμε τα φτερά μας στην Ανατολή και στη Δύση και το βιος της κάθε οικογένειας αυξήθηκε, όπως και οι προσδοκίες και η δυνατότητα να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο».

Οι δυνατότητες

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε τις δυνατότητες που προσφέρει το ναυτικό επάγγελμα, ακόμη και σε νέους που δεν διαθέτουν οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους, σημειώνοντας: «Αν οι γονείς ενός νέου παιδιού δεν έχουν τίποτε να του δώσουν παρά μόνο την αγάπη και τη στήριξη, που είναι πολύ σημαντικά, μπορεί ένα τέτοιο νέο παιδί να φοιτήσει στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού και να βγει αμέσως μετά στο επάγγελμα, για να έχει τη δυνατότητα καριέρας με απολαβές που μπορούν να φτάσουν και τις 17.000 ευρώ μηνιαίως. Στα bulk carriers, στα Ro-Ro, στα LNG, στην κρουαζιέρα κ.λπ. Δεν είναι λίγο το να μπαρκάρει κανείς πλέον, όχι όπως τον παλιό καιρό, δύο-δυόμισι χρόνια και να χάνει την οικογένειά του, να χάνει τους ανθρώπους του και να μην τους βλέπει. Αντίθετα, το μπάρκο τώρα να είναι κατά μέσο όρο 4-6 μήνες, υπάρχουν δορυφορικά τηλέφωνα, ίντερνετ και σύγχρονες παροχές στα πλοία αυτά, ώστε να αισθάνονται τα κορυφαία στελέχη μας, είτε είναι καπετάνιοι είτε είναι μηχανικοί είτε είναι ηλεκτρολόγοι είτε είναι μάγειρες, ότι αξίζει τον κόπο να κάνουν μια δύσκολη δουλειά που, όμως, τους δίνει πολλά εχέγγυα για το μέλλον».

Και πρόσθεσε: «Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι πλοίαρχοι, μετά από έναν κύκλο δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, μπορούν να είναι στελέχη στις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες, στην ξηρά, και να εκπαιδεύουν τους επόμενους. Και αυτό να δώσει μια καριέρα άλλων 20-25 χρόνων, η οποία προσφέρει μια ζωή πολλά υποσχόμενη».

Εκπαιδευτικό δυναμικό υψηλού επιπέδου

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της προσέλκυσης νέων σπουδαστών στην Ακαδημία Λακωνίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για την ενίσχυση της Σχολής με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου. «Η σχολή αυτή, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, εδώ στη Νεάπολη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι’ αυτό και πρέπει να γεμίσει και συνεχώς να προστίθενται νέοι σπουδαστές. Αυτή θα είναι η προίκα της σχολής. Και από τη δική μας την πλευρά, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να διασφαλίσουμε εκπαιδευτικό δυναμικό πολύ υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν τα καλύτερα εφόδια. Αποτελεί δέσμευσή μας ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και κτιριακά και από πλευράς προσωπικού, εκπαιδευτικού πλαισίου, στήριξης και προβολής, αυτή η σχολή να βρίθει ζωής και νέων ανθρώπων».

Η Α.Ε.Ν. Λακωνίας

Σημειώνεται ότι στην Α.Ε.Ν. Λακωνίας φοιτούν σήμερα 52 δόκιμοι πλοίαρχοι, ενώ στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης πρόκειται να προκηρυχθούν 60 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού,  εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν την Ακαδημία Λακωνίας.

Η Ακαδημία στεγάζεται σε κτίριο επιφάνειας περίπου 1.370 τ.μ., το οποίο ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε από τον Δήμο Μονεμβασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,24 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027, χρηματοδοτείται με 1,65 εκατ. ευρώ η προμήθεια σύγχρονου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει προσομοιωτές, εκπαιδευτικά εργαστήρια και εξοπλισμό τηλεκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, κ.κ. Ευστάθιος, ο Διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, Πλωτάρχης Λ.Σ. Ρουμάνες Χρήστος, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχείλης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Παναγιώτης Γιγής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός (Νέα Δημοκρατία) και Νάγια Γρηγοράκου (ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής).

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