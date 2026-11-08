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Βασίλης Κικίλιας: Οι πολίτες έβαλαν πλάτη για να ορθοποδήσει η χώρα

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας «Στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»

Ναυτιλία 08.11.2026, 18:43
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Βασίλης Κικίλιας: Οι πολίτες έβαλαν πλάτη για να ορθοποδήσει η χώρα
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Την ανάγκη προστασίας του εισοδήματος των πολιτών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στο ethnos.gr και στη δημοσιογράφο, Κατερίνα Κοκκαλιάρη. «Οι πολίτες έβαλαν πλάτη για να ορθοποδήσει η χώρα. Η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε το εισόδημα σήμερα και να μην εκτροχιάσουμε την οικονομία αύριο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει τις δυνατότητές της για τη στήριξη της κοινωνίας.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη διασφάλιση των νησιωτικών συνδέσεων, ενώ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος, την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ενεργειακή κρίση: Προστασία του εισοδήματος και ευελιξία από τις Βρυξέλλες

Αναλυτικότερα, για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Η ενεργειακή κρίση είναι μια πραγματική δυσκολία για κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση. Οι πόλεμοι και η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες καυσίμων φέρνουν αυξήσεις και πληθωρισμό. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε αυτή την πίεση και να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, οι οποίοι τόσα χρόνια έβαλαν πλάτη για να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε το εισόδημα σήμερα και να μην εκτροχιάσουμε την οικονομία αύριο. Στηρίζουμε τα λαϊκά στρώματα, τη μεσαία τάξη, την ελληνική κοινωνία με σύνεση. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, οι αρχές και οι αξίες της παράταξής μας. Έχουμε αποδείξει ότι σε κάθε μεγάλη κρίση, η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει για να στηρίξει την κοινωνία. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όποιος τις υπόσχεται, λαϊκίζει, και πιστεύω το έχουν αντιληφθεί οι πολίτες. Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει με τις θυσίες των πολιτών της. Οι Βρυξέλλες πρέπει να δείξουν ευελιξία».

Νέα παρέμβαση για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Για τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και για τις νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται, ο Υπουργός ανέφερε: «Η ακτοπλοΐα είναι ζωτικής σημασίας για τη νησιωτική Ελλάδα, για τις μετακινήσεις των νησιωτών μας και τη μεταφορά των προϊόντων. Γι’ αυτό και τον Μάρτιο του 2025, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Ναυτιλίας, δήλωσα ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συγκρατήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων. Τότε πολλοί δεν το πίστεψαν, αφού οι ακτοπλόοι είχαν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις της τάξης του 12%- 15%. Κι όμως, όπως θα θυμάστε, καταφέραμε να τις αποτρέψουμε, μειώνοντας κατά 50% τα λιμενικά τέλη. Φέτος το καλοκαίρι, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να προκαλεί νέες ασφυκτικές πιέσεις, η κυβέρνηση διέθεσε 60 εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνοντας το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων, με αποτέλεσμα οι τιμές των εισιτηρίων να παραμείνουν και πάλι στα ίδια επίπεδα. Καθώς, όμως, η κατάσταση λόγω της ενεργειακής κρίσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, έχω ήδη εισηγηθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο οικονομικό επιτελείο πρόσθετα μέτρα για το επόμενο διάστημα και, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους του κλάδου, προετοιμάζουμε νέα παρέμβαση, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και να στηρίξουμε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών μας, ιδιαίτερα των μικρών, των άγονων γραμμών».

Μεταναστευτικό: Οι ροές από τη Λιβύη και η ενίσχυση στη νότια Κρήτη

Για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Η Λιβύη αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και ταυτόχρονα δέχεται μεταναστευτικές πιέσεις από άλλες χώρες της Αφρικής, όπως το Σουδάν, ακόμα και από την Ασία. Δυστυχώς, τα δίκτυα των σύγχρονων δουλεμπόρων έχουν για τα καλά εγκατασταθεί στη Λιβύη και εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Ταυτόχρονα, στη γεωπολιτική σκακιέρα, άλλες τρίτες χώρες επιρροής παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη. Η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εξωτερικών και της διπλωματικής οδού προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους εκλυτικούς παράγοντες αυτής της κατάστασης».

Στη συνέχεια, για τις ενέργειες του Λιμενικού Σώματος και τη διαχείριση των αφίξεων στην Κρήτη, επισήμανε: «Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα, έχουμε ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή παρουσία του Λιμενικού στη νότια Κρήτη με πρόσθετα πλωτά μέσα, drones και εναέρια μέσα της Frontex. Έχουμε τοποθετήσει στη Λιβύη μόνιμο αξιωματικό – σύνδεσμο του Λιμενικού Σώματος, επιδιώκουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούν οι Λιβυκές Αρχές να παρεμβαίνουν, ιδανικά πριν τα σκάφη με μετανάστες ξεκινήσουν ή απομακρυνθούν από τις ακτές τους. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αφίξεων στην Κρήτη, η προσωρινή δομή που έχει γίνει στα Χανιά και αυτή που θα λειτουργήσει από το Υπουργείο Μετανάστευσης στο Ηράκλειο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθότι η διαχείριση των περιστατικών δεν μπορεί να γίνεται στα λιμάνια του νησιού. Πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς -Περιφέρεια, Δήμοι κλπ- θα συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό της Κρήτης. Προφανώς, πρόκειται για μια δύσκολη προσπάθεια στο σύνολό της, που αφορά την προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας και την πάταξη των εγκληματικών δικτύων διακινητών, με σεβασμό στο δίκαιο της θάλασσας και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

«ΑΙΓΙΣ 2»: Νέα μέσα και ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων για το Λιμενικό

Για τις προτεραιότητες του Υπουργείου μέχρι τις επόμενες εκλογές, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ 2” και στο νέο ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού: «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσα από το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ 2”. Προχωράμε στην ανανέωση του στόλου με νέα, σύγχρονα πλωτά μέσα, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση του προσωπικού. Σημαντικό ρόλο θα έχει το νέο, υπερσύγχρονο ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και θα αντικαταστήσει τον σημερινό Θάλαμο Επιχειρήσεων, που παραμένει ουσιαστικά ίδιος εδώ και δεκαετίες. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τη διασύνδεσή του με drones, κάμερες, αισθητήρες, ραντάρ, δορυφορικές λήψεις, αλλά και με συστήματα όπως το VTMIS και το ΕΣΟΘΕ, θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Έτσι, η ηγεσία του Λιμενικού θα έχει πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μπορεί να αξιολογεί έγκαιρα κάθε περιστατικό και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα. Θέλουμε οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού να έχουν τα μέσα που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται στην απαιτητική αποστολή τους, από την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και την έρευνα και διάσωση μέχρι την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος».

Πάνω από 600 εκατ. για τις συνδέσεις και 318 εκατ. για λιμενικά έργα

Για τη νησιωτική Ελλάδα, ο Υπουργός παρέθεσε τα ποσά που διατίθενται για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τα λιμενικά έργα: «Εξίσου σημαντική είναι η στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας. Όπως ήδη ανέφερα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το Υπουργείο, βασική μας προτεραιότητα ήταν η συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και καταφέραμε, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να αποτρέψουμε τις αυξήσεις. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ιδιαίτερα των μικρών και απομακρυσμένων νησιών και των άγονων γραμμών με πρόγραμμα πάνω από 600 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωράμε σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, ώστε τα νησιά μας να έχουν ασφαλέστερα και πιο λειτουργικά λιμάνια. Και γι’ αυτό δαπανάμε συνολικά 318 εκ. ευρώ για υλοποιημένα ή προγραμματισμένα λιμενικά έργα. Παράλληλα, προετοιμάζουμε συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης λιμενικών υποδομών, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034».

Ναυτιλία: Έμφαση στην εκπαίδευση και στις θέσεις εργασίας για τους νέους

Σχετικά με την ελληνική ναυτιλία και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, σημείωσε: «Επιπλέον, εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με τον ελληνόκτητο στόλο να αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής. Είμαστε περήφανοι για τη ναυτοσύνη μας, για τους Έλληνες ναυτικούς και για μια παράδοση αιώνων που μας έχει φέρει στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αυτή την τεράστια δύναμη θέλουμε να την αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να φέρει επενδύσεις, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και πραγματικό όφελος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτική εκπαίδευση και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στα επαγγέλματα της θάλασσας».

Κικίλιας: Θα κριθούμε από το αν η ζωή των πολιτών γίνεται καλύτερη

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Ξέρετε, δυστυχώς, στην Ελλάδα η αντιπολίτευση έμαθε να ζει με έναν ρόλο. Να κατηγορεί και να μηδενίζει τα πάντα. Εμείς έχουμε έναν δυσκολότερο. Να κυβερνάμε, με υπευθυνότητα. Το σύνθημα είναι εύκολο. Η ευθύνη όμως όχι. Το επιχείρημά μας δεν είναι ο φόβος για τον άλλον. Είναι η προκοπή για τον καθένα. Είμαστε η παράταξη των πολλών. Του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του επαγγελματία, της μεσαίας τάξης, των νέων που ονειρεύονται. Είναι υποχρέωσή μας να ακούμε τους πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι που στήριξαν την προσπάθεια της χώρας σε πολύ δύσκολες στιγμές, έβαλαν πλάτη και σήμερα εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Είναι απολύτως κατανοητό να έχουν αγωνίες, απαιτήσεις ή και παράπονα. Και θα κριθούμε από ένα μόνο πράγμα. Αν η ζωή τους γίνεται καλύτερη. Από το αν η ανάπτυξη μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητα. Η βούληση και η σταθερή πολιτική μου επιδίωξη είναι η παράταξή μας να στηρίζει αδιαλείπτως την κοινωνία και να συμπορεύεται μαζί της. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω».

Οι αμερικανικές εκλογές και η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ

Τέλος, για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπογράμμισε : «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πολύ ισχυρές και κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να τις επηρεάσει. Έχω φίλους που εκλέγονται και με τις δύο παρατάξεις, θέλω να τους συγχαρώ όπως και όσους εξελέγησαν και ιδίως, τους ελληνοαμερικανικής καταγωγής εκλεγέντες. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προώθηση των εθνικών δικαίων μας, θα συνεχίσουμε να ισχυροποιούμε τις θέσεις της χώρας, έχουμε δυνατή φωνή που ακούγεται γιατί το Δίκαιο είναι με το μέρος μας. Έχουμε στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, όπου η ελληνική ναυτιλία παίζει καίριο ρόλο. Είμαστε σύμμαχοι και αυτό είναι το θεμέλιο».

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Τραμπ: «Γιγαντιαίο βήμα πίσω» η νίκη των Δημοκρατικών

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα απώλεσε τον έλεγχο στο Κογκρέσο - Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορεί να προωθεί δια νόμων το πρόγραμμά του τα δυο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο

Βασίλης Κικίλιας: Οι πολίτες έβαλαν πλάτη για να ορθοποδήσει η χώρα
Ναυτιλία

Κικίλιας: Οι πολίτες έβαλαν πλάτη για να ορθοποδήσει η χώρα

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας «Στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»

GSI: Πολιτικό θέμα από την αποκάλυψη του in για ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία
Ενέργεια
Upd: 19:28

GSI: Πολιτικό θέμα από την αποκάλυψη του in για ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία

Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά η Αντιπολίτευση μιλώντας για πλήγμα στα εθνικά συμφέροντα, που η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί, μετά την αποκάλυψη του in, ότι η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία, ενημερώνοντάς την για την έναρξη των ερευνών για το καλώδιο GSI ξεκαθαρίζοντας πάντως πως αυτό δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κυριάκος Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για Eurogroup και ECOFIN
World

Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Προεδρία της ΕΚΤ και η αναθεώρηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων

Apple: Γλίτωσε φόρους 2,7 δισ. δολαρίων μέσω Σιγκαπούρης
Τεχνολογία

Apple: Πώς γλίτωσε φόρους 2,7 δισ. δολαρίων μέσω Σιγκαπούρης

Η Σιγκαπούρη ξεπέρασε την Ιρλανδία ως η σημαντικότερη πηγή φορολογικών εξοικονομήσεων για τον αμερικανικό κολοσσό Apple, σύμφωνα με τους FT

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσμος

Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Στον επικεφαλής του συνασπισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτζογκ.

ΗΠΑ: Η «μάχη» για την καθαρή ενέργεια, οι μειώσεις λογαριασμών και το ομοσπονδιακό αδιέξοδο
World

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για καθαρή ενέργεια - Τι θα γίνει με τους λογαριασμούς

Οι νίκες των Δημοκρατικών σε Τέξας και Τζόρτζια αναμένεται να πυροδοτήσουν κινητικότητα για κλίμα και ενέργεια σε επίπεδο πολιτειών

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Οι πιέσεις που ασκούνται σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι αμελητέες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως για την περίοδο 2026-2027 οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να τις πληρώσουν ακριβότερα. - Η εξάρτηση της Ελλάδας

Στράτος Ιωακείμ

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