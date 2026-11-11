ΕΕ: Σχεδόν το 30% αδυνατούσε να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτα έξοδα το 2025 – Τα στοιχεία για την Ελλάδα

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Πόοσι κάτοικοι της ΕΕ ζουν χωρίς «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι σε απρόβλεπτες οικονομικά περιστάσεις;

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 2025 το 29,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδυνατούσε να αντιμετωπίσει έκτακτες οικονομικές δαπάνες. Σημειωτέον ότι το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 30,0% του 2024.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αποταμίεση στην Ελλάδα και πώς διαμορφώθηκε η εικόνα σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών;

Ελλάδα: Χωρίς «δίχτυ ασφαλείας» το 50,5% του πληθυσμού

Στην Ελλάδα κάτι παραπάνω από το ήμισυ του πληθυσμού στην Ελλάδα –για την ακρίβεια το 50,5%– έμεινε χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις και έκτακτες δαπάνες.

Το στοιχείο αυτό μπορεί να ιδωθεί παράλληλα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την οποία η «κατανάλωση απορροφά το σύνολο του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς μαξιλάρι αποταμίευσης, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ».

Πιο ειδικά, το ποσοστό αποταμίευσης στην Ελλάδα το 2024 ήταν αρνητικό στο -2,5%, εν αντιθέσει προς την ΕΕ των 27, όπου η αποταμίευση έφτασε στο 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματος και προς την Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό αποταμίευσης έφτασε στο 15,1 %.

Πάντως, στον Νότο η αποταμίευση ήταν στο 11,8%, δηλαδή χαμηλότερο τόσο από ΕΕ-27 όσο και από Ευρωζώνη.

Οι αντιθέσεις μεταξύ χωρών – Γιατί ο δείκτης έχει σημασία

Την Ελλάδα ακολούθησαν η Λετονία με 43,7% και η Βουλγαρία με 42,4%. Στον αντίποδα, η Ολλανδία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό με 15,3% του πληθυσμού να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις έκτακτες δαπάνες.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη χώρα ξεπέρασε τη Μάλτα και την Τσεχία, αφού αμφότερες έφτασαν στο 18,7% τον σχετικό δείκτη.

Ουσιαστικά, οι παραπάνω δείκτες «σφυγμομετρούν» πώς οι κάτοικοι της ΕΕ «τα βγάζουν πέρα» απέναντι σε έκτακτες περιστάσεις, όπως η απώλεια εισοδήματος ή τα ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Όπως προσθέτει η Eurostat, «η ικανότητα διαχείρισης απρόβλεπτων γεγονότων μπορεί να συμβάλει στο αίσθημα ασφάλειας και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει την ποιότητα ζωής».

Η εγκληματικότητα στην ΕΕ

Πέρα από την οικονομική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων οικονομικών δαπανών και την εμπρόθεσμη κάλυψη πάγιων υποχρεώσεων, μια ακόμη καθοριστική πτυχή είναι η σωματική ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει την προστασία από την εγκληματικότητα και τη βία.

Το 2024, η Λιθουανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών που καταγράφηκαν από την αστυνομία αναλογικά με το μέγεθος του πληθυσμού της, με 2,63 ανά 100.000 κατοίκους.

Ωστόσο, η χώρα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανθρωποκτονιών, περιορίζοντάς το σε λιγότερο από το μισό από το 2014.

Τη Λιθουανία ακολούθησαν η Λετονία και η Εσθονία, με ποσοστά 2,40 και 1,82 αντίστοιχα. Παράλληλα, το Λουξεμβούργο κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο (0,30), μπροστά από την Ιταλία (0,57) και την Τσεχία (0,63).