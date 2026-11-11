Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 200.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής – Τα βήματα

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«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, καθώς μέσα σε λίγες ώρες υποβλήθηκαν σχεδόν 200.000 αιτήσεις.

Από τη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι σήμερα το πρωί έχουν υποβληθεί 182.950 αιτήσεις για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή λοιπά καύσιμα και 103.230 αιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα θέρμανσης απευθύνεται σε όσους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης και τα στοιχεία του ακινήτου. Απαραίτητη είναι και η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE.

Η πλατφόρμα αναμένεται να μείνει ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για φέτος το επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 30% και στις ορεινές περιοχές μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ.

Η προκαταβολή θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και το συνολικό ποσό των 225 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή έως τις 29 Μαΐου 2027, ενώ για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τα βήματα

Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

Επιλέγω είδος καυσίμου

Συμπληρώνω τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος

Επιλέγω οικισμό

Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη /παραχωρητή

Δηλώνω αν διαμένω σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης)

Τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, διαζευγμένους ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς παιδιά. Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ του 2026, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, διαζευγμένους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Το περιουσιακό όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.