Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

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Στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά και έχουν απτά αποτελέσματα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας για τρεις μήνες το προηγούμενο διάστημα πως ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός και η τελευταία μέτρηση έδειξε 1,4%, αρκετά πιο χαμηλά από τον γενικό πληθωρισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος της στέγασης, καθώς τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 7-8 χρόνια και χρειάζονται ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν πήρε και στα 25 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη εισπραχθεί μέσα από τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με ουσιαστικά αποτελέσματα και έχει αποδειχθεί πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της», δήλωσε.

Αναφέρθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπου στην 2η φάση της ως το τέλος του έτους συμμετέχουν πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις και για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με πολύ σημαντικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα για κάθε ελληνικό τραπέζι.

Στη συνέχεια επισήμανε την επιστροφή στα δημόσια ταμεία πάνω από 150 εκατ. ευρώ ως τώρα από επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων τα προηγούμενα χρόνια. «Είναι χρήματα δικά σας, των Ελλήνων φορολογουμένων, εξετάζουμε μια μια όλες τις περιπτώσεις για να επιστρέψει πίσω και το τελευταίο ευρώ και να δοθούν αυτά τα λεφτά σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι έρχονται τρία νέα καθεστώτα το αμέσως προσεχές διάστημα που θα αφορούν αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης και τη διάθεση 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Κλείνοντας, τόνισε πως «θέλουμε μια οικονομία που θα είναι πολύ πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και θα δίνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές στους ανθρώπους. Ώστε οι νέοι μας να έχουν καλύτερες συνθήκες για τη ζωή τους και γι’ αυτό το σκοπό κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις».