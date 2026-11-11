Hellas Direct: Από την ασφάλεια αυτοκινήτου σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών για τον οδηγό

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Με εφόδια την τεχνολογία και τη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς από το 2012, η Hellas Direct από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της μέχρι σήμερα εξελίσσει την εξυπηρέτηση πελατών και την επικοινωνία, επενδύοντας περίπου 44 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Με moto «αλλάζουμε την ασφάλεια για τα καλά», η Hellas Direct προτάσσει τις δίκαιες τιμές, την αστραπιαία αποζημίωση και την ανθρώπινη εξυπηρέτηση. «Τώρα αξιοποιούμε αυτή τη βάση για να δημιουργήσουμε περισσότερες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο, σε μια αγορά όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε», μας εξήγησε ο Co-Founder και Executive Director της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής, μιλώντας μας για το επόμενο βήμα της εταιρείας, μετά την ενσωμάτωση του Revolut Pay, για πάνω από 1,5 εκατομμύριο πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Από το project δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου marketplace μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέχρι τις εφαρμογές που θα συγκεντρώνουν σταδιακά περισσότερες από τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού, από τη συντήρηση και τις επισκευές μέχρι τη φόρτιση και άλλες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο, η Hellas Direct είναι έτοιμη να εξελιχθεί ξανά.

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών έχει αλλάξει τον τρόπο διάδρασης εταιρειών και καταναλωτών. Πώς έχει ανταποκριθεί η Hellas Direct στην ταχύτατη διείσδυση των ψηφιακών μέσων στην εξυπηρέτηση των πελατών της;

Όταν ξεκινήσαμε την Hellas Direct το 2012, βλέπαμε μια ασφαλιστική αγορά στην οποία οι περισσότερες διαδικασίες ήταν ακόμη αρκετά περίπλοκες, ακόμη και για κάτι τόσο βασικό όσο η ασφάλεια αυτοκινήτου.

Για να ασφαλίσεις ένα αυτοκίνητο, πολλές φορές χρειαζόταν να περάσεις από αρκετά βήματα και να αφιερώσεις χρόνο σε πράγματα που μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο απλά.

Εμείς πιστεύαμε από την πρώτη ημέρα ότι η τεχνολογία μπορούσε να αλλάξει αυτή την εμπειρία. Και χτίσαμε την εταιρεία μας πάνω σε αυτή τη λογική.

Σήμερα ο καταναλωτής είναι πολύ διαφορετικός. Κάνει τις τραπεζικές του συναλλαγές από το κινητό, αγοράζει προϊόντα, κλείνει ταξίδια και διαχειρίζεται μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του μέσα από εφαρμογές. Είναι λογικό λοιπόν να περιμένει την ίδια ευκολία και από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Έχουμε επενδύσει περίπου 44 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία τα τελευταία δέκα χρόνια και συνεχίζουμε να επενδύουμε 3-3,5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αυτή η επένδυση μάς έχει επιτρέψει να φτάσουμε σήμερα να είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ελλάδα με βάση τον ασφαλισμένο στόλο και να εξυπηρετούμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια νέα μεγάλη ευκαιρία. Εμείς ήδη τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας δουλειά, για να αυτοματοποιούμε διαδικασίες και να λειτουργούμε πιο γρήγορα.

Αυτό που έχει σημασία είναι τι κερδίζει ο πελάτης. Όταν για παράδειγμα έχει μια ζημιά στο αυτοκίνητό του, θέλει να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να εξυπηρετηθεί γρήγορα και να συνεχίσει την καθημερινότητά του χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Εκεί επικεντρωνόμαστε. Να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε την ασφάλιση όσο το δυνατόν πιο απλή για τον πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό πώς διαμορφώνεται η συνεργασία Hellas Direct x Revolut και η ενσωμάτωση του Revolut Pay;

Με τη Revolut γνωριζόμαστε από το 2018, όταν και οι δύο εταιρείες ήμασταν σε πολύ διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Είχαμε από τότε αρκετά κοινά στον τρόπο που βλέπαμε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και κυρίως στο πώς μπορεί η τεχνολογία να κάνει τη ζωή του καταναλωτή πιο εύκολη.

Η Revolut έχει καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια αντίστοιχη λογική στην ασφάλιση και έχουμε πλέον αποκτήσει σημαντικό μέγεθος σε δύο ευρωπαϊκές αγορές.

Με το Revolut Pay ξεκινάμε από κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δίνουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να πληρώσει την ασφάλειά του εύκολα, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που ήδη έχει στο κινητό του, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογεί ξανά τα στοιχεία της κάρτας του.

Αν το σκεφτεί κανείς, αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία κινείται όλη η αγορά. Ο κόσμος θέλει οι υπηρεσίες που χρησιμοποιεί καθημερινά να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μην χρειάζεται να κάνει ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα.

Από εκεί και πέρα, βλέπουμε αρκετές δυνατότητες να εξελίξουμε αυτή τη συνεργασία. Η Revolut έχει μια πολύ ισχυρή σχέση με εκατομμύρια χρήστες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και εμείς διαθέτουμε την τεχνολογία και την ασφαλιστική εμπειρία για να δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να ενσωματωθούν σε τέτοιες ψηφιακές εμπειρίες.

Το Revolut Pay είναι το πρώτο βήμα και πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί στο μέλλον.

Η ασφάλιση έχει βγει από τα περιορισμένα όρια των προηγούμενων χρόνων, αποτελώντας πλέον μια βασική ανάγκη και όχι επιλογή. Τι συνέβαλε στη μεταβολή αυτή;

Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κίνδυνο.

Έχουμε δει μεγάλες πλημμύρες, πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές. Όταν βλέπεις ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο να καταστρέφεται μέσα σε λίγες ώρες, καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα την αξία της ασφάλισης.

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικό κενό ασφαλιστικής προστασίας. Ειδικά στην κατοικία, πολλά ακίνητα παραμένουν ανασφάλιστα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι καλύψεις δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αποκατάστασης μιας μεγάλης ζημιάς.

Εδώ θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς, ως ασφαλιστική αγορά. Πρέπει να εξηγούμε καλύτερα στον κόσμο τι αγοράζει, τι καλύπτει το συμβόλαιό του και τι θα συμβεί αν προκύψει μια ζημιά.

Υπάρχει παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πλέον δυνατότητες που μπορούν να κάνουν πολλές διαδικασίες πιο γρήγορες και πιο απλές.

Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιοποιούμε καλύτερα τα διαθέσιμα στοιχεία για ένα ακίνητο ώστε να προσδιορίζουμε πιο σωστά τις ανάγκες ασφάλισής του. Ή να μειώνουμε τον χρόνο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μια αποζημίωση.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Όσο πιο εύκολη και κατανοητή γίνεται η ασφάλιση, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα επιλέγουν να προστατεύουν την περιουσία τους.

Ποια είναι η ευρύτερη εξέλιξη της Hellas Direct; Πώς βλέπετε να αλλάζει η σχέση του πελάτη με την ασφάλιση και την κινητικότητα;

Αν σκεφτούμε τη σχέση που έχει κάποιος με το αυτοκίνητό του, η ασφάλιση είναι ένα μικρό μόνο μέρος. Το ασφαλίζει μία ή δύο φορές τον χρόνο, αλλά το χρησιμοποιεί καθημερινά. Πρέπει να το συντηρεί, να το επισκευάζει, να πληρώνει τέλη, να βάζει καύσιμα ή να το φορτίζει. Και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το αλλάξει.

Σήμερα όλες αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από διαφορετικές εταιρείες, εφαρμογές και διαδικασίες. Εκεί βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Η Hellas Direct έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό μέγεθος στην ασφάλιση. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, έχουμε επενδύσει συστηματικά στην τεχνολογία και διαθέτουμε δεδομένα, δίκτυα συνεργατών και οδικής βοήθειας. Έχουμε επομένως αρκετές από τις υποδομές που χρειάζονται για να αναπτύξουμε περισσότερες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο.

Ένα από τα σημαντικότερα projects που ετοιμάζουμε είναι ένα marketplace μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Σκεφτείτε τι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα για να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο. Να ψάξει αγγελίες, να βρει τρόπο να ελέγξει το αυτοκίνητο, να βεβαιωθεί ότι τα χιλιόμετρα και το ιστορικό του είναι σωστά, να δει αν χρειάζεται χρηματοδότηση, να το ασφαλίσει και ενδεχομένως να πουλήσει το παλιό του όχημα.

Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και αρκετές διαφορετικές διαδικασίες. Και πολλές φορές υπάρχει αβεβαιότητα για την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου που αγοράζει.

Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ πιο απλή διαδικασία. Να μπορεί κάποιος να βρίσκει ελεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, με ξεκάθαρη εικόνα για το ιστορικό και την κατάστασή τους, και σταδιακά να συνδυάζει την αγορά με υπηρεσίες όπως χρηματοδότηση, trade-in και ασφάλιση.

Έχουμε ήδη και δυνατότητες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Για παράδειγμα, μέσω της οδικής βοήθειας διαχειριζόμαστε τη μεταφορά περίπου 300 οχημάτων την ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη και για να μεταφέρουμε ένα αυτοκίνητο στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, αντί να χρειάζεται εκείνος να μετακινείται για να το δει.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε εφαρμογές που θα συγκεντρώνουν σταδιακά περισσότερες από τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού, από τη συντήρηση και τις επισκευές μέχρι τη φόρτιση και άλλες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο.

Και βέβαια, στόχος μας είναι αυτές οι υπηρεσίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ανθρώπους που δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι στην Hellas Direct.

Έχουμε χτίσει μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σημαντική παρουσία στη Ρουμανία. Τώρα αξιοποιούμε αυτή τη βάση για να δημιουργήσουμε περισσότερες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο, σε μια αγορά όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να εξελιχθεί η Hellas Direct.