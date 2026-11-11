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Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Τουρισμός 11.11.2026, 07:00
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Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης προωθείται η νέα πεντάστερη ξενοδοχειακή επένδυση του Αιγύπτιου επιχειρηματία Ναγκίμπ Σαουίρις στη Μύκονο, μέσω της Silver Sands, που συνδέεται με τον όμιλο ORA Developers. Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ωστόσο η συνολική επένδυση συμφωνα με τον ίδιο τον Αιγύπτιο επιχιερηματία θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ με την αγορά και την μίσθωση της γης.

Η ΜΠΕ, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων στη θέση Τριπόδι της Άνω Μεράς, με προσανατολισμό προς τον όρμο Καλό Λιβάδι. Προβλέπει επίσης εγκαταστάσεις υγείας και ευεξίας και λειτουργική συνένωση με όμορο συγκρότημα ξενοδοχειακών δωματίων.

Φορέας της επένδυσης είναι η Σίλβερ Σαντς Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε., που ιδρύθηκε το 2018. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, μοναδικός μέτοχός της είναι η κυπριακή G.R.E. Gemini Real Estate Development Limited, ενώ η εταιρεία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της ORA Developers Holding Limited, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ανάπτυξη καταλαμβάνει συνολικά 41.780,08 τετραγωνικά μέτρα, σε δύο όμορα γήπεδα, έκτασης 26.170,08 και 15.610 τ.μ. αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθεστώς αξιοποίησης της μεγαλύτερης έκτασης. Όπως αποκαλύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις, η Silver Sands συνήψε το 2018 σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 99 ετών, με σκοπό την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου.

Τα συνολικά προβλεπόμενα μισθώματα ανέρχονταν αρχικά σε 26 εκατ. ευρώ, αλλά μετά την τροποποίηση της σύμβασης το 2024 αυξήθηκαν σε 29 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει η επένδυση

Το συγκρότημα θα διαθέτει δωμάτια οργανωμένα σε πτέρυγες τύπου bungalows, εστιατόρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήριο, spa και χαμάμ. Προβλέπονται επίσης κοινόχρηστες και ιδιωτικές πισίνες, θεματικοί κήποι, χώροι άθλησης και αναψυχής, εσωτερική οδοποιία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ του Μαΐου 2025, ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων έργων ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 24,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου.

Από αυτά, 9,97 εκατ. ευρώ αφορούν κτιριακές κατασκευές, 4,65 εκατ. ευρώ διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, 3,65 εκατ. ευρώ υποδομές, 950.000 ευρώ οδοποιία και 780.000 ευρώ χώρους πρασίνου και αναψυχής. Οι δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας υπολογίζονται σε 3 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

Επενδυτικές δαπάνες και χρηματοδότηση

Η οικονομική εικόνα της Silver Sands αποτυπώνει σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος από τον επιμέρους προϋπολογισμό της ΜΠΕ.

Στο τέλος του 2025, τα ενσώματα πάγια της εταιρείας ανέρχονταν σε 78,87 εκατ. ευρώ, έναντι 45,50 εκατ. ευρώ το 2024. Από αυτά, περίπου 68,90 εκατ. ευρώ αφορούσαν ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση.

Οι προσθήκες στα πάγια κατά το 2025 έφτασαν τα 33,37 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές για αγορές παγίων διαμορφώθηκαν σε 31,51 εκατ. ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε το 2025 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 6,55 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο στα 42,57 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα τραπεζικά δάνεια ανέρχονταν σε περίπου 37,70 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 84,37 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια 41,22 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 621.655 ευρώ, καθώς εξακολουθούσε να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Η προώθηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου της ORA Developers σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας της Μεσογείου.

Ποιος είναι ο Ναγκίμπ Σαουίρις και οι επενδύσεις του στην Ελλάδα

Ο Ναγκίμπ Σαουίρις είναι ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Αιγύπτου, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, στις εξορύξεις, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη ακινήτων. Δημιούργησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του μέσω της Orascom Telecom, ενώ σήμερα είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ORA Developers. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του εκτιμάτο τον Μάρτιο του 2026 σε 5,6 δισ. δολάρια.

Η σχέση του με την ελληνική αγορά δεν είναι καινούργια. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας είχε αποκτήσει σημαντική παρουσία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μέσω της Wind Ελλάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον τουρισμό και στην αγορά ακινήτων.

Στη Μύκονο έχει ήδη επενδύσει στην απόκτηση τριών πολυτελών κατοικιών, ενώ μέσω της ORA Developers συνδέθηκε με την ανάπτυξη του Yi Hotel Mykonos, στην περιοχή της Ελιάς. Το πεντάστερο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 41 δωματίων, μεταξύ των οποίων 18 σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και υδρομασάζ, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2023, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, διέκοψε τη λειτουργία του στα τέλη του 2024.

Παράλληλα, ο Σαουίρις έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στην Αττική και ειδικότερα για την περιοχή του Ελληνικού. Οι διερευνητικές κινήσεις του για οικιστική ανάπτυξη και απόκτηση ακινήτων στη μεγάλη ανάπλαση δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε οριστική συμφωνία.

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