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Μπορεί η Ελλάδα, μία από τις ισχυρότερες τουριστικές χώρες στον κόσμο, να εξελιχθεί και σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στη φιλοξενία; Να αποκτήσει μια θέση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη, δίπλα στην Ελβετία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν οικοδομήσει μια μακρά παράδοση στις σπουδές διοίκησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων;

Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία αναβαθμίζεται, προσελκύει διεθνείς επενδύσεις και μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη στελέχωσή της.

Μία σχολή διεθνών προδιαγραφών

Η δημιουργία μιας σχολής διεθνών προδιαγραφών, η οποία δεν θα απευθύνεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά αλλά θα διεκδικεί φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς στόχος είναι το 50% των σπουδαστών να είναι έλληνες και το υπόλοιπο 50% αλλοδαποί, αποτελεί το νέο στοίχημα της συνεργασίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG) με την ĒNSOFI, τον όμιλο επενδύσεων και ανάπτυξης προορισμών που βρίσκεται πίσω από την Costa Navarino, το The Ilisian και το ΝΥΝΝ.

Η νέα ACG–ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2027

Η νέα ACG–ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism, που παρουσιάστηκε στις 24 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2027, με εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Καλαμάτα.

Σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υπολογίζεται ότι θα φοιτούν περίπου 300 φοιτητές στην Αθήνα και 130 έως 150 στην Καλαμάτα, δηλαδή συνολικά 430 έως 450 φοιτητές. Ανάλογα με τη ζήτηση και τους διαθέσιμους πόρους, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.

Τα ετήσια δίδακτρα

Τα ετήσια δίδακτρα δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας θα κυμαίνονται για τους Έλληνες φοιτητές πλήρους φοίτησης στο Bachelor of Science in Hospitality Business Management περίπου στις 12.400 το 2027, χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζονται οι υποτροφίες ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

Η τιμολογιακή πολιτική για φοιτητές εκτός Ευρώπης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στόχος της Σχολής είναι να προσελκύεται κόσμος από το εξωτερικό. «Βλέπουμε μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και να αναπτύξει μια διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική πρόταση στον τουρισμό», δηλώνουν οι άνθρωποι πίσω από την πρωτοβουλία.

Στο διεθνές «κλαμπ» των κορυφαίων σχολών

Ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή τοποθέτηση της νέας σχολής έχει το δίκτυο ακαδημαϊκών συνεργασιών που αναπτύσσει, καθώς περιλαμβάνει ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο στους τομείς της φιλοξενίας, του τουρισμού και της γαστρονομίας.

Το ελβετικό Glion Institute of Higher Education, με ιστορία από το 1962 και ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων πολυτελούς φιλοξενίας, καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην κατάταξη QS 2026 στον τομέα Hospitality & Leisure Management.

Η School of Hotel and Tourism Management του Hong Kong Polytechnic University βρίσκεται για δέκατη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατάταξη ShanghaiRanking στον τομέα Hospitality & Tourism Management, ενώ καταλαμβάνει τη 15η θέση στην αντίστοιχη κατάταξη του QS.

Στο διεθνές δίκτυο αναπτύσσεται επίσης συνεργασία με το University of Central Florida, του οποίου το Rosen College of Hospitality Management κατατάσσεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως και στην πρώτη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ShanghaiRanking 2026.

Η είσοδος σε ένα διεθνές «κλαμπ»

Παράλληλα, το ιστορικό Culinary Institute of America, που ιδρύθηκε το 1946, αναδείχθηκε το 2026 κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα μαγειρικών τεχνών παγκοσμίως στα World Culinary Awards.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Ελλάδα διεκδικεί την είσοδό της στο διεθνές «κλαμπ» των αναγνωρισμένων κέντρων εκπαίδευσης στο hospitality, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δίκτυο ιδρυμάτων με υψηλό ακαδημαϊκό κύρος, διεθνή αναγνωρισιμότητα και στενή διασύνδεση με την παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Ελλάδα διεκδικεί την είσοδό της στο διεθνές «κλαμπ» των αναγνωρισμένων κέντρων εκπαίδευσης στο hospitality

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για μια χώρα που, παρά την ισχυρή θέση της στην παγκόσμια τουριστική οικονομία, δεν έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει αντίστοιχη διεθνή αναγνωρισιμότητα στον τομέα της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης.

Η ιστορία των μεγάλων σχολών

Η εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας αποτελεί διεθνώς μια διακριτή και ιδιαίτερα αναπτυγμένη εκπαιδευτική αγορά, με ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα.

Η Ελβετία έχει κατορθώσει να καθιερωθεί ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι επτά από τα δέκα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα Hospitality & Leisure Management, σύμφωνα με την κατάταξη QS 2026, βρίσκονται στην Ελβετία.

Η ιστορική École Hôtelière de Lausanne (EHL), η αρχαιότερη ξενοδοχειακή σχολή στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1893. Κάτι που ίσως έχει τη σημασία του, σε αυτή τη σχολή φοίτησε και ο Πρόεδρος της ENSOFI, Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος.

Κοινό χαρακτηριστικό πολλών από τις ιστορικότερες σχολές είναι ότι αναπτύχθηκαν μέσα από τη στενή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ξενοδοχειακή βιομηχανία

Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, η Les Roches και το Glion Institute of Higher Education, σχολές που εκπαιδεύουν στελέχη για τη διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας και ιδιαίτερα για την αγορά πολυτελών ξενοδοχείων.

Στις ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Cornell δημιούργησε το 1922 το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση ξενοδοχείων, με την ενεργό συμμετοχή της αμερικανικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Αντίστοιχη ήταν η διαδρομή της Hotelschool The Hague στην Ολλανδία, η οποία ιδρύθηκε το 1929 με πρωτοβουλία επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας.

Κοινό χαρακτηριστικό πολλών από τις ιστορικότερες σχολές είναι ότι αναπτύχθηκαν μέσα από τη στενή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ίδια η αγορά αναγνώρισε εγκαίρως την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας γενιάς επαγγελματιών και διοικητικών στελεχών και επένδυσε στην εκπαίδευσή τους.

Αυτό το μοντέλο συνεργασίας επιχειρείται να αναπτυχθεί πλέον και στην Ελλάδα.

Ο διεθνής ανταγωνισμός και τα δίδακτρα

Το κόστος των σπουδών αναδεικνύει και την οικονομική διάσταση της διεθνούς αγοράς εκπαίδευσης στη φιλοξενία.

Στην ιστορική σχολή της Λωζάννης, τα καθαρά δίδακτρα για έναν διεθνή φοιτητή ανέρχονται σε 119.040 ελβετικά φράγκα για το σύνολο των τετραετών σπουδών. Εάν συνυπολογιστούν οι πρόσθετες χρεώσεις, η στέγαση και η ασφάλιση υγείας, το ενδεικτικό κόστος ξεπερνά τις 212.000 ελβετικά φράγκα.

Στη Glion τα καθαρά δίδακτρα για το σύνολο των σπουδών ανέρχονται σε 176.500 ελβετικά φράγκα και στη Les Roches σε περίπου 170.000 ελβετικά φράγκα.

Στις ΗΠΑ, τα ετήσια δίδακτρα στη Nolan School of Hotel Administration του Cornell ανέρχονται σε 73.946 δολάρια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, χωρίς τα έξοδα διαβίωσης. Το συνολικό ετήσιο κόστος φοίτησης προσεγγίζει τις 100.000 δολάρια.

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση, η φήμη των καθηγητών, οι συνεργασίες με διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων είναι εκείνα που θα καθορίσουν μακροπρόθεσμα τη θέση της νέας σχολής στη διεθνή αγορά.

Στον αντίποδα, η Hotelschool The Hague προσφέρει ένα οικονομικότερο μοντέλο, με ετήσια δίδακτρα 4.641 ευρώ για τους δικαιούχους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2027. Για τους φοιτητές εκτός ΕΟΧ, τα αντίστοιχα δίδακτρα ανέρχονται σε 18.297 ευρώ.

Με ετήσια δίδακτρα περίπου 12.400 ευρώ, με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς, δηλαδή 48.000 ευρώ για ένα τετραετές πρόγραμμα, με το ποσό αυτό να μπορεί να είναι και πιο χαμηλό μετά από υποτροφίες ή οικονομικές ενισχύσεις που πιθανώς υπάρξουν υπό προϋποθέσεις, η νέα ελληνική σχολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική από πλευράς τιμολόγησης απέναντι στις μεγάλες ιδιωτικές σχολές της Ελβετίας και στα αμερικανικά ιδρύματα.

Βεβαίως, το κόστος δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση, η φήμη των καθηγητών, οι συνεργασίες με διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων είναι εκείνα που θα καθορίσουν μακροπρόθεσμα τη θέση της νέας σχολής στη διεθνή αγορά.

Οι προκλήσεις της ελληνικής ξενοδοχίας

Στην Ελλάδα, παρά την παρουσία πανεπιστημιακών τμημάτων τουρισμού, ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παραμένει ζητούμενο η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και η μεγαλύτερη διεθνοποίησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), οι ελλείψεις προσωπικού στα ελληνικά ξενοδοχεία ανήλθαν το 2025 σε 36.145 θέσεις. Την ίδια χρονιά, οι επενδύσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφθασαν το 1,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 1 δισ. ευρώ το 2024.

Η πρόκληση για την ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι να διασφαλίσει ότι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και η αύξηση των επενδύσεων θα συνοδευθούν από αντίστοιχη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό. Η στροφή προς ξενοδοχειακές μονάδες υψηλότερων κατηγοριών, η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών συγκροτημάτων, η είσοδος διεθνών brands και η αυξανόμενη παρουσία θεσμικών επενδυτών δημιουργούν ανάγκες για στελέχη με περισσότερο σύνθετες δεξιότητες.

Η διαχείριση εσόδων, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό μάρκετινγκ, η διαχείριση ξενοδοχειακών επενδύσεων, η βιωσιμότητα και η διοίκηση πολυπολιτισμικών ομάδων αποτελούν πλέον βασικά πεδία γνώσης για τα στελέχη της φιλοξενίας.

Η πρόκληση για την ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι να διασφαλίσει ότι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και η αύξηση των επενδύσεων θα συνοδευθούν από αντίστοιχη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα στελέχωσης. Οι αμοιβές, η εποχικότητα, οι συνθήκες εργασίας, η στέγαση των εργαζομένων στους τουριστικούς προορισμούς και οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης επηρεάζουν καθοριστικά την ελκυστικότητα του κλάδου.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της ACG–ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism

Η νέα σχολή επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή εκπαίδευση του ACG με την επιχειρηματική τεχνογνωσία της ĒNSOFI.

Το τετραετές, αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών προβλέπει τρεις κατευθύνσεις: διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας, μαγειρικές τέχνες, καθώς και βιώσιμο τουρισμό και διαχείριση προορισμών. Η διαδικασία ακαδημαϊκής επικύρωσης του νέου προπτυχιακού προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι οι δύο περίοδοι αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, καθώς και η αξιοποίηση πραγματικών επιχειρηματικών προκλήσεων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η φιλοδοξία δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων της ελληνικής ξενοδοχίας, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση στελεχών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της Καλαμάτας ως δεύτερου εκπαιδευτικού πόλου, καθώς δημιουργείται η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των σπουδών με ένα αναπτυσσόμενο τουριστικό οικοσύστημα, την τοπική γαστρονομία και την αγροδιατροφική παραγωγή της Μεσσηνίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται ήδη στον κλάδο.

Η φιλοδοξία δεν περιορίζεται, επομένως, στην εκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων της ελληνικής ξενοδοχίας, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση στελεχών που θα μπορούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στη διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας.

Από την εξαγωγή τουριστικών υπηρεσιών στην εξαγωγή γνώσης

Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι ευρύτερη από τη δημιουργία ακόμη μιας σχολής τουριστικών σπουδών. Αφορά τη δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της στη φιλοξενία ως ένα νέο εξαγώγιμο προϊόν.

Η προσέλκυση ξένων φοιτητών, η συγκράτηση ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού που αναζητεί σήμερα σπουδές στο εξωτερικό, η ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και η δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας αποφοίτων μπορούν να προσδώσουν νέα διάσταση στην ελληνική τουριστική οικονομία.

Το μεγάλο στοίχημα της πρωτοβουλίας της ĒNSOFI και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι να μετατρέψει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην εκπαίδευση

Επιπλέον, η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει πηγή οικονομικών εσόδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου των τουριστικών προορισμών.

Το μεγάλο στοίχημα της πρωτοβουλίας της ĒNSOFI και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι να μετατρέψει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην εκπαίδευση.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες χάρη στο τουριστικό της προϊόν. Το επόμενο στοίχημα είναι να προσελκύει και εκείνους που θέλουν να μάθουν πώς σχεδιάζεται, διοικείται και αναπτύσσεται αυτό το προϊόν.

Να εξελιχθεί, δηλαδή, από χώρα που προσφέρει φιλοξενία σε χώρα που διδάσκει τη φιλοξενία.