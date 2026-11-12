Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι αγορές, με πιέσεις στην τεχνολογία

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Με αρνητικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι περισσότερες αγορές της Ασίας, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της Nvidia. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στην Ιαπωνία ανέδειξαν την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,70%, κλείνοντας στις 60.819,36 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix διαφοροποιήθηκε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 0,20% στις 3.937,33 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε απώλειες 0,61% στις 5.342,73 μονάδες, με τον τεχνολογικό Kosdaq να υποχωρεί κατά 1,22% στις 696,53 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι κινεζικές αγορές, με τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να χάνει 0,78% και να διαμορφώνεται στις 4.043,93 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 1,43% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σχεδόν αμετάβλητος, στις 9.146,8 μονάδες.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν σημαντικές ασιατικές εταιρείες που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα της Nvidia, μεταξύ των οποίων η νοτιοκορεατική SK Hynix, η ταϊβανέζικη TSMC και η ιαπωνική Advantest.

Οι μετοχές των εταιρειών υποχώρησαν εν μέσω της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζει το μέλλον του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η μετοχή του νοτιοκορεατικού διαδικτυακού κολοσσού Naver, η οποία κατέγραψε πτώση 5,89%, μετά την ανακοίνωση μείωσης των λειτουργικών κερδών κατά 20,9% σε ετήσια βάση, στα 451,3 δισ. γουόν (338,1 εκατ. δολάρια), κατά το τρίτο τρίμηνο. Αντίθετα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,7%, φθάνοντας τα 3,47 τρισ. γουόν.

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, η μετοχή της Nissan Motor υποχώρησε κατά 5,22%, μετά την ανακοίνωση πτώσης 96% στα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου και την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για τις παγκόσμιες πωλήσεις της.

Στον αντίποδα, η Sapporo Breweries ενισχύθηκε κατά 5,72%, μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 10 δισ. γεν (63 εκατ. δολάρια). Το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση έως 7 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 1,8% των μετοχών σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, κατά την περίοδο από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου 2027.

Επίσης, ξεχώρισε η μετοχή της νοτιοκορεατικής JYP Entertainment, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 20%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στις τιμές παραγωγού τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, ενώ η ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 7,1%, έναντι 6,8% τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών εξαγωγών, σε όρους νομίσματος συναλλαγής, ενισχύθηκε κατά 12,2% σε ετήσια βάση και κατά 0,6% σε μηνιαία. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των τιμών εισαγωγών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 19,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους και 2,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος των εισαγόμενων αγαθών.