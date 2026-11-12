MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens

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Επτά ελληνικές μετοχές θα πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην κατηγορία μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης του MSCI, εάν το Euronext Athens είχε ήδη αναβαθμιστεί σε αναπτυγμένη αγορά, σύμφωνα με τη νέα προσομοίωση του παρόχου. Πρόκειται για τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ, οι οποίες θα αποτελούσαν τον βασικό κορμό της ελληνικής παρουσίας στους δείκτες του MSCI μετά την ανακατάταξη (Μάιος του 2027).

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα της αναθεώρησης του Νοεμβρίου 2026, εφαρμόζοντας στις ελληνικές μετοχές τα κριτήρια που ισχύουν για τις αναπτυγμένες αγορές. Μάλιστα, ο MSCI εξέτασε τη σύνθεσή τους στο πλαίσιο του MSCI Europe, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που θα προέκυπταν από την ένταξη της Ελλάδας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Χωρίς ελληνική μετοχή στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της προσομοίωσης είναι ότι καμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap). Ακόμη και η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, που σήμερα ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα μεταφέρονταν στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (Mid Cap), μαζί με τις Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ.

Αλλαγές προκύπτουν και για άλλες εισηγμένες. Η Jumbo και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες σήμερα κατατάσσονται στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θα μεταφέρονταν στην κατηγορία Small Cap, ενώ η Allwyn θα έμενε εκτός του MSCI Greece IMI, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

Αντίθετα, η Cenergy θα αποκτούσε θέση στην κατηγορία μικρής κεφαλαιοποίησης, στην οποία θα παρέμεναν επίσης οι Helleniq Energy, Βιοχάλκο, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Titan, Optima Bank, Aktor, Bally’s Intralot, CrediaBank, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ElvalHalcor, ΕΥΔΑΠ, Κρι Κρι, ΟΛΠ, Lamda Development, Aegean Airlines και Σαράντης.

Οι οριστικές αποφάσεις τον Μάιο του 2027

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα, καθώς αποτυπώνουν τη σύνθεση που θα είχαν οι ελληνικές μετοχές εάν η αναβάθμιση είχε πραγματοποιηθεί κατά την αναθεώρηση του Νοεμβρίου 2026.

Η πραγματική σύνθεση των δεικτών θα ανακοινωθεί στην αναθεώρηση του Μαΐου 2027 και ενδέχεται να διαφέρει από την τρέχουσα προσομοίωση.