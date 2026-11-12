Nvidia: Βουτιά 5% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Tζένσεν Χουάνγκ

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Boυτιά 5% καταγράφει η μετοχή της Nvidia την Πέμπτη – η οποία είχε φτάσει ακόμα και στο -10% λίγο νωρίτερα- , με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να πέσει κάτω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, λίγο μετά την ανακοίνωση του Τζένσεν Χουάνγκ ότι θα παραιτηθεί αμέσως από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών.

Πριν από την παραίτηση του Χουάνγκ, αρκετοί αναλυτές της Wall Street δήλωσαν στο CNBC ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να οδηγήσει τη μετοχή σε πτώση κατά 20%,

Η Οικονομική Διευθύντρια Colette Kress θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου έως ότου διοριστεί νέος ηγέτης, ανέφερε η Nvidia σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη. Ο Harvey C. Jones, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Synopsys, θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Ο CEO είχε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας cloud Megaspeed, σύμφωνα με τους «Financial Times», την οποία αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών θεωρούν κατάσκοπο της Κίνας.

Οι «New York Times» ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο Χουάνγκ είχε μια άλλη εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia. Η Πάουελ είναι υφιστάμενη του Χουάνγκ, σύμφωνα με τους «Times».

Πριν από την παραίτηση του Χουάνγκ, αρκετοί αναλυτές της Wall Street δήλωσαν στο CNBC ότι η αποχώρησή του θα μπορούσε να οδηγήσει τη μετοχή σε πτώση κατά 20%, δεδομένου του πόσο καθοριστικός ήταν για την επιτυχία της Nvidia. Η μετοχή της Nvidia έχει ήδη σημειώσει πτώση άνω του 20% τον τελευταίο μήνα.

Η Bernstein μείωσε την Πέμπτη κατά το ήμισυ τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Nvidia, από 400 δολάρια σε 200 δολάρια.

Ο Στέισι Ράσγκον, ανώτερος αναλυτής της Bernstein, δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι η φερόμενη ερωτική σχέση του Χουάνγκ με μια άμεση υφιστάμενή του σημαίνει ότι είναι «πολύ πιο δύσκολο για το διοικητικό συμβούλιο να τον αφήσει στη θέση του».

Ο ρόλος του Χουάνγκ στην εκτίναξη της Nvidia

Ο Χουάνγκ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην άνοδο της Nvidia, καθώς ήταν συνιδρυτής της εταιρείας το 1993 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση της Nvidia από εταιρεία υλικού για βιντεοπαιχνίδια σε εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ράσγκον δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να είναι ο «οραματιστής» που θα οδηγήσει τη Nvidia στο μέλλον ως νέος διευθύνων σύμβουλος.

«Ο Τζένσεν είναι η Nvidia, σωστά; Αυτός είναι ο οραματιστής. Ο λόγος που βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται σήμερα είναι επειδή πήρε αποφάσεις πριν από 10 χρόνια», είπε ο Ράσγκον. «Ποιος είναι τώρα ο κατάλληλος άνθρωπος για να πάρει τις αποφάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια; Δεν ξέρω διαισθητικά ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος.»

Νωρίτερα, Αμερικανοί νομοθέτες είχαν ζητήσει την παραίτηση του Χουάνγκ, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο και στην εταιρεία.

Ο Ρίτσαρντ Ράιλ, διευθυντής επενδύσεων της Questar Capital Partners, δήλωσε ότι η απουσία σχεδίου διαδοχής στην Nvidia καθιστά τη μετοχή «μη επενδύσιμη».

«Η Nvidia δεν έχει ορίσει κάποιον στη θέση αυτή, οπότε η επιλογή θα είναι είτε να κρατήσουν τον Τζένσεν και να αντιμετωπίσουν μήνες και μήνες κατά τους οποίους πιθανότατα θα καλούνται ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου και άλλων φορέων για να δώσουν εξηγήσεις και να υποβληθούν σε κάθε είδους ανακρίσεις», δήλωσε ο Ράιλ στο CNBC.

«Ή θα πρέπει να προχωρήσουν χωρίς αυτόν, και αυτό απλώς θα καταστήσει τη μετοχή μη επενδύσιμη. Αυτό δεν καθιστά τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μη επενδύσιμο, αλλά σίγουρα καθιστά τη Nvidia μη επενδύσιμη».