Euronext Athens: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών

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Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών εισέρχεται η Παπουτσάνης, αντικαθιστώντας την Austriacard Holdings, ενώ τη θέση της τελευταίας στον FTSE/ΧΑ Mid Cap καταλαμβάνει η Real Consulting. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Euronext Athens, οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Revoil αντικαθιστά την Παπουτσάνης στον Δείκτη Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρείας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG», θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

– ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΧΑ & ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» θα διαγραφούν από τη σύνθεση των δεικτών και θα αντικατασταθούν από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (Free Float Weighting)

33% και συντελεστή στάθμισης (Capping Factor) 1,0.

– FTSE/ΧΑ MID CAP

Οι μετοχές της εταιρείας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη και θα αντικατασταθούν από τις μετοχές της εταιρείας «REAL CONSULTING ΑΕ», με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (Free Float Weighting) 44%.

– FTSE/ΧΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι μετοχές της εταιρείας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς αντικατάσταση.

– FTSE/ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας «AUSTRIACARD HOLDINGS AG» θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς αντικατάσταση.

– ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη και θα αντικατασταθούν από τις μετοχές της εταιρείας «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (Free Float Weighting) 33% και συντελεστή στάθμισης (Capping Factor) 1,0.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026.