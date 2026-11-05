Euronext: Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 350 εκατ. ευρώ, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη

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Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 350 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Euronext, καθώς ​ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την ‌Πέμπτη, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη τόσο στις χρηματιστηριακές όσο και στις μη χρηματιστηριακές δραστηριότητές της.

Ο Μπουζνά αναμένει η μεταβλητότητα να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οδεύουν προς εκλογές

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 31,6% στα 364,2 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 343,9 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε από δημοσκόπηση που διενήργησε η ίδια η εταιρεία.

«Σε απόλυτους όρους, αυτό είναι το καλύτερο τρίμηνο για την Euronext (…) τώρα αποκομίζουμε τους καρπούς της επιτυχίας της διαφοροποιημένης δραστηριότητάς μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Στεφάν Μπουζνά, σε συνέντευξή του στο Reuters

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τέταρτο, φτάνοντας τα 547,4 εκατομμύρια ευρώ, με τις πωλήσεις που δεν σχετίζονται με τις συναλλαγές να αντιπροσωπεύουν το 55% του συνόλου, σε σύγκριση με το 58% του προηγούμενου τριμήνου

Τα έσοδα από τίτλους σταθερού εισοδήματος, ‌νομίσματα ⁠και εμπορεύματα σημείωσαν άνοδο 48,1% στα 121,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 33% στα 124,6 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα της αγοράς, τη σταθερή ​απόδοση του ​Χρηματιστηρίου Αθηνών ⁠και την ανάπτυξη των ETF.

Οι εκτιμήσεις Μπουζνά για τις αγορές

Ο Μπουζνά αναμένει η μεταβλητότητα να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οδεύουν προς εκλογές.

Η εταιρεία μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για το σύνολο του έτους 2026 όσον αφορά τα υποκείμενα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, στα 760 εκατ. ευρώ, από 770 εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει προηγουμένως