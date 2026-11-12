Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικότητα μετά το τριήμερο ανοδικό σερί – Ποιες μετοχές συγκρατούν τις πιέσεις

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Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιχειρεί να αφομοιώσει το τριήμερο ανοδικό σερί, αλλά και τα επίπεδα των 2.650 μονάδων, τα οποία και αποτελούν υψηλά ενός μήνα και πλέον.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,01% στις 2.656,17 μονάδες, ενώ ο τζίρος του είναι στα 16,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,01% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.823,44 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,15% στις 3.250,66 μονάδες.

Νευρικότητα μετά το τριήμερο ανοδικό σερί

Νευρικότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το τριήμερο ανοδικό σερί, με αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Η άνοδος αυτής της εβδομάδας άλλωστε έχει δημιουργήσει περιθώρια για ρευστοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα της αγοράς.

Στήριξη και σήμερα προσφέρουν οι επιλεκτικές αγορές, κυρίως σε μετοχές της ενέργειας και των τραπεζών, οι οποίες συγκρατούν τις πιέσεις και τα επίπεδα λίγο πάνω από τις 2.650 μονάδες. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα το κλίμα είναι θετικό, παρά τις αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, η οποία δεν έφερε αλλαγές στον MSCI Greece Standard, όπου παραμένουν οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης προστέθηκε η ElvalHalcor, ενώ αφαιρέθηκε η Autohellas. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναπροσαρμογές των χαρτοφυλακίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ πρωταγωνιστεί σήμερα με κέρδη 3,32%, με τις ΔΑΑ και Optima Bank να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Cenergy, Helleniq Energy, Eurobank, Alleyn, Βιοχάλκο, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΡΝΑ, Metlen, Λάμδα, Πειραιώς, Κύπρου και Εθνική.

Στον αντίποδα, απώλειες 2,05% σημειώνει η Jumbo, με τις ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Aegean, Aktor, Alpha Bank, Credia Bank, ΔΕΗ και ΟΤΕ να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Coca Cola.