Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε αντοχές, τρίτη ημέρα ανόδου

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Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να συνεχίσει το ανοδικό του σερί, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, φτάνοντας μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα ενός και πλέον μηνός, αλλά και απορροφώντας τις αναταράξεις της κατοχύρωσης κερδών που υπήρξαν σε αρκετούς τίτλους του.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,53% στις 6.823,67 μονάδες

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,53% στις 2.656,13 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.624,29 μονάδων (-0,67%) και 2.661,27 μονάδων (+0,73%). Ο τζίρος ανήλθε στα 318,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6 εκατ. τεμάχια αξίας 40,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,53% στις 6.823,67 μονάδες, ενώ στο +0,88% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.113,10 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,93% στις 3.245,84 μονάδες.

Οι τράπεζες έδωσαν τη λύση…

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να αναλαμβάνει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιτρέποντας στην αγορά να διευρύνει το ανοδικό της σερί, παρά τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της ημέρας. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να αξιολογήσουν τα νέα επίπεδα τιμών μετά τη σημαντική άνοδο των δύο προηγούμενων ημερών.

Πέρα από την πορεία των τραπεζών, η αγορά κράτησε στάση αναμονής ενόψει της σημερινής τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της MSCI, οι ανακοινώσεις της οποίας αναμένονται αργά το βράδυ. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τις πιθανές εισροές κεφαλαίων προς το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς τόσο οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών όσο και οι αναπροσαρμογές των σταθμίσεων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις κινήσεις των παθητικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, με τις σχετικές αναδιαρθρώσεις να πραγματοποιούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα δέκα μετοχές, τις Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η αναθεώρηση θα δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αγορά επιχειρεί να διατηρήσει την ανοδική της δυναμική.

Στο μεταξύ, παρονομαστής των ροών, πέραν των εταιρικών επιδόσεων, είναι και οι θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες εξακολουθούν να συντηρούν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Χαρακτηριστική είναι η σημερινή ανάλυση της Citi, η οποία προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια, παρά την εκτίμηση ότι το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο θα περάσει σε μικρό έλλειμμα το 2028. Ωστόσο, η Citi εμφανίζεται πιο συγκρατημένη ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% τόσο το 2027 όσο και το 2028.

To Χρηματιστήριο Αθηνών στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy και Πειραιώς σημείωσαν άνοδο 2,62% και 2,10% αντίστοιχα, με τις Λάμδα, Alpha Bank, ΟΤΕ, Κύπρου και Motor Oil να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Eurobank, Allwyn, Jumbo, Credia Bank, Coca Cola, Helleniq Energy, Βιοχάλκο, Εθνική και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, οι πιέσεις σε ΕΛΧΑ, Optima Bank, Metlen και ΔΕΗ οδήγησαν τις μετοχές σε απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aegean, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο Aktor, έκλεισε αμετάβλητος, αν και ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να χάνει ακόμη και 2%.