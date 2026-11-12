Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί με ελεγχόμενες απώλειες

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Με απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί, καθώς οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών επισκίασαν τις ανοδικές προσπάθειες αρκετών τίτλων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,59% στις 2.640,52 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.633,44 μονάδων (-0,85%) και 2.664,10 μονάδων (+0,30%). Ο τζίρος ανήλθε στα 342,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 11,8 εκατ. τεμάχια αξίας 60,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,61% στις 6.781,98 μονάδες, ενώ στο -0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.090,84 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,09% στις 3.243,07 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών

Μετά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης πήραν προβάδισμα οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να διακόπτει το ανοδικό του σερί. Παρά τις προσπάθειες των αγοραστών να περιορίσουν τις απώλειες, η αγορά δεν κατάφερε να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις να μην επαρκούν για να αντιστρέψουν το αρνητικό πρόσημο.

Στηρίγματα πρόσφεραν η ElvalHalcor και η Βιοχάλκο, οι οποίες διαφοροποιήθηκαν από τη γενικότερη εικόνα, ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις επικεντρώθηκαν σε Jumbo, Coca-Cola HBC και ΟΤΕ.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε και στην εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, η οποία δεν έφερε αλλαγές στη σύνθεση του MSCI Greece Standard. Στον δείκτη παραμένουν οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Αντίθετα, στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης προστέθηκε η ElvalHalcor, ενώ αφαιρέθηκε η Autohellas. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, με τις σχετικές αναπροσαρμογές των χαρτοφυλακίων να αναμένονται στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η MSCI δημοσιοποίησε νέα προσομοίωση για τη σύνθεση των ελληνικών δεικτών με βάση τα κριτήρια των αναπτυγμένων αγορών. Σύμφωνα με αυτήν, επτά ελληνικές μετοχές θα διατηρούσαν θέση στην κατηγορία μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ. Καμία, ωστόσο, δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία Large Cap, ενώ η Jumbo και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μεταφέρονταν στη μικρή κεφαλαιοποίηση και η Allwyn θα έμενε εκτός του MSCI Greece IMI.

Η πραγματική σύνθεση των δεικτών θα ανακοινωθεί κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027 και ενδέχεται να διαφέρει από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

Στον τραπεζικό κλάδο, το ενδιαφέρον διατήρησε η νέα έκθεση της KBW, η οποία παραμένει θετική για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κερδοφορία ξεπέρασε σε γενικές γραμμές τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ αρκετές διοικήσεις προχώρησαν σε αναβαθμίσεις των προβλέψεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η KBW αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη κατά 2% έως 5%, διατηρώντας τη θετική της στάση απέναντι στον κλάδο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola έκλεισε με μεγάλες απώλειες της τάξεως του 3,10%, με τις Jumbo, Alpha Bank και ΔΕΗ να χάνουν πάνω από 2% και τις Τιτάν και Πειραιώς πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Aegean, Cenergy, Allwyn, Aktor, Credia Bank και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ έκλεισε με άλμα 4,77%, με τις Optima Bank, Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ και Εθνική να σημειώνουν κέρδη που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Eurobank, Motor Oil, Metlen και Κύπρου, ενώ αμετάβλητες έκλεισαν οι Λάμδα και Helleniq Energy.