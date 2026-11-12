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Burberry: Συνεχίζεται η ανάκαμψη, αψηφώντας τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς 

Πώς πέτυχε το πείραμα του Τζόσουα Σούλμαν για τη νέα στρατηγική της Burberry - Η αξία της καμπαρντίνας και των αξεσουάρ

World 12.11.2026, 14:15
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Burberry: Συνεχίζεται η ανάκαμψη, αψηφώντας τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς 
O Τζόσουα Σούλμαν, CEO της Burberry
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Μετά τον Μάιο που η Burberry εμφάνισε λειτουργικά κέρδη για πρώτη φορά ύστερα από μια διετία, συνεχίζει την ανάκαμψή της με τις συγκρίσιμες λιανικές πωλήσεις για το 2ο τρίμηνο να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αδυναμίας στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την Burberry, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, το οποίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό από το γεγονός ότι ορισμένοι άλλοι, μεγαλύτεροι όμιλοι πολυτελών προϊόντων αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή.

Το γεγονός ότι η επιτυχία αυτή έχει απήχηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα είναι πολύ ενθαρρυντικό, ειδικά δεδομένου ότι η εταιρεία προσελκύει σαφώς για άλλη μια φορά το εξαιρετικά σημαντικό νεανικό καταναλωτικό κοινό των πολυτελών προϊόντων.

Burberry

Η εικόνα της Burberry

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% τόσο σε αναφερόμενη βάση όσο και σε βάση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (CER), φτάνοντας τα 1,098 δισεκατομμύρια λίρες. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους παρέμειναν σταθερές.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 225% στα 62 εκατομμύρια λίρες, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο σημείωσε άνοδο από 1,9% σε 5,7%. Τα δηλωθέντα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 54 εκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας απότομη ανάκαμψη σε σχέση με τη ζημία των 18 εκατομμυρίων λιρών που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξετάζοντας τα δύο τρίμηνα που συνθέτουν την εν λόγω περίοδο, κατά το πρώτο τρίμηνο οι συγκρίσιμες λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο σημείωσαν άνοδο 4%.

Επιπλέον, οι επιδόσεις ανά περιοχή παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις και στις δύο αυτές περιόδους. Στο πρώτο εξάμηνο συνολικά, η περιοχή EMEIA σημείωσε πτώση 2%, ενώ το πρώτο τρίμηνο η πτώση ήταν 3% και το δεύτερο τρίμηνο 2%. Η εταιρεία ανέφερε ότι παρατηρήθηκε η συνεχιζόμενη επίδραση της μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας και των αδύναμων τάσεων επισκεψιμότητας στην περιοχή, ιδίως στο κανάλι των Outlet.

Αντίθετα, η περιοχή της Αμερικής σημείωσε άνοδο 12% τόσο για το εξάμηνο όσο και για το πρώτο τρίμηνο, και 11% για το δεύτερο τρίμηνο. Στην Αμερική, η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στους τοπικούς πελάτες και ενισχύθηκε από τα υψηλά ποσοστά μετατροπής στα καταστήματά της.

Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας σημείωσε αύξηση 7% κατά το εξάμηνο, 9% το πρώτο τρίμηνο και 5% το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στις τοπικές δαπάνες και τον τουρισμό εντός της περιοχής, με την εταιρεία να ξεπερνά τις επιδόσεις μιας δύσκολης αγοράς.

Επίσης, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσε αύξηση 3% και στις τρεις περιόδους. Η Νότια Κορέα σημείωσε αύξηση 12% το δεύτερο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την τοπική ζήτηση, ενώ η Ιαπωνία, αν και παρουσίασε πτώση 1% κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

Η στρατηγική «Burberry Forward»

Η εταιρεία ανέφερε ότι παρατηρήθηκε συνεχής πρόοδος της στρατηγικής «Burberry Forward» και ότι τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύματα, καθώς και τα αξεσουάρ, σημείωσαν αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η ανάπτυξη στον τομέα των αξεσουάρ είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι τσάντες αποτελούν μια κατηγορία στην οποία η εταιρεία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να κατακτήσει και στην οποία είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στο παρελθόν.

Επίσης, ανέφερε ότι η δυναμική της στον τομέα των δερμάτινων ειδών κατά το πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκε από την επιτάχυνση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τα κασκόλ παρουσίασαν επίσης ισχυρή απόδοση για την επιχείρηση.

Burberry

Οι καμπαρντίνες

Η διψήφια αύξηση στις δημοφιλείς καμπαρντίνες επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην κατηγορία εξωτερικών ενδυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα αδιάβροχα παρουσίασαν ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση, αλλά παρατηρήθηκε επίσης πολύ καλή ανάπτυξη στα πιο ελαφριά και στα κοντύτερα μοντέλα για τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και στις νέες κυκλοφορίες προϊόντων προς το τέλος του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από κασμίρ και δέρμα.

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση της παραγωγικότητας των καταστημάτων, η οποία ενισχύθηκε από τα εξειδικευμένα καταστήματα ανά κατηγορία, ενώ, εκτός από τα καταστήματα, το ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσε αύξηση της τάξης του 15%. Τα έσοδα από τις χονδρικές πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 17%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους, στο 68,3%, αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER).

Η εταιρεία διατηρεί επίσης αισιοδοξία για το υπόλοιπο του έτους και δήλωσε ότι η δυναμική της της δίνει την αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις επιδόσεις της και να δημιουργεί βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία. Ο χώρος λιανικής πώλησης αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός κατά τη διάρκεια ολόκληρου του οικονομικού έτους 2027, ενώ για τον τομέα χονδρικής προβλέπεται αύξηση μεταξύ 10% και 12%.

Τη σημασία της εξέλιξης αυτής υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζόσουα Σούλμαν, ο οποίος «πριν από δύο χρόνια, εγκαινίασε το πρόγραμμα “Burberry Forward”. Σήμερα, η μάρκα και η επιχείρησή μας είναι ισχυρότερες. Πέντε συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης και βελτιωμένη ποιότητα πωλήσεων αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Κατά το πρώτο εξάμηνο, καταγράψαμε ανάπτυξη στους τομείς της γυναικείας, της ανδρικής και της παιδικής ένδυσης, καθώς και στα αξεσουάρ, παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Έχοντας θέσει τα θεμέλια για την ανάπτυξη, είμαι πιο σίγουρος από ποτέ ότι θα αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό αυτής της εξαιρετικής βρετανικής μάρκας πολυτελείας».

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