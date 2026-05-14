Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, βουτιά για την Burberry

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να καλλιεργούν προσδοκίες για τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Donald Trump στην Κίνα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,69% στις 615 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 10.372 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,31% στις 24.452 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,93% στις 8.082 μονάδες.

Την καλύτερη επίδοση σημείωσαν οι μετοχές τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης, ενώ οι τραπεζικές και μεταλλευτικές μετοχές υστέρησαν της ευρύτερης αγοράς.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της Burberry υποχώρησε κατά 6%, καθώς ο βρετανικός οίκος πολυτελείας ανακοίνωσε επιβράδυνση των επιδόσεών του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής επικαιρότητας παραμένει η πολιτική αβεβαιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η ηγεσία του πρωθυπουργού Keir Starmer εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο υπουργός Υγείας Wes Streeting ενδέχεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ακόμη και εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα, η Angela Rayner, η οποία θεωρείται επίσης πιθανή διάδοχος του Starmer, ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από τις φορολογικές αρχές έπειτα από έρευνα σχετικά με την καταβολή μειωμένου φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Η Rayner είχε παραιτηθεί πέρυσι από τη θέση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, παραδεχόμενη ότι δεν είχε καταβάλει το πλήρες ποσό φόρου που αναλογούσε σε διαμέρισμα αξίας 800.000 λιρών.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη, με την απόδοση του 10ετούς gilt να κινείται δύο μονάδες βάσης χαμηλότερα. Παράλληλα, η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,3% έναντι του δολαρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στο ταξίδι του Trump στο Πεκίνο και στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, με την ελπίδα ότι οι δύο υπερδυνάμεις θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. «Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα είναι καλύτερες από ποτέ», δήλωσε ο Trump κατά τη συνάντησή του με τον Xi.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύει ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Tesla, Elon Musk και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Office for National Statistics (ONS).

Η επίδοση αυτή ακολουθεί την αναθεωρημένη ανάπτυξη 0,2% που είχε σημειωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υποδηλώνοντας επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους.