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ΕΚΤ: Η Γαλλία υποστηρίζει τον ισπανό υποψήφιο για την προεδρία

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Γαλλίας - Γερμανίας για μια συμφωνία στο μοίρασμα των θέσεων στην ηγεσία της ΕΚΤ

World 12.11.2026, 09:25
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ΕΚΤ: Η Γαλλία υποστηρίζει τον ισπανό υποψήφιο για την προεδρία
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Αυξημένη δυναμική αποκτά η υποψηφιότητα του ισπανού πρώην κεντρικού τραπεζίτη Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το Παρίσι και το Βερολίνο εξετάζουν συμφωνία-πακέτο για τις ηγετικές θέσεις στην τράπεζα.

Η Γαλλία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να στηρίξει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα, σύμφωνα με πηγές των FT.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρίσι θα μπορούσε να εδραιώσει μια ευρύτερη συναίνεση υπέρ του ισπανού οικονομολόγου, διευκολύνοντας ενδεχομένως μια συμφωνία μεταξύ των ηγετών της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει και δύο ακόμη σημαντικές θέσεις στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Ο Ερνάντεθ ντε Κος είναι γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με έδρα τη Βασιλεία, και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της ισπανίας. Ο Κνοτ ηγήθηκε της κεντρικής τράπεζας της χώρας του έως πέρυσι.

Οι γερμανικές υποψηφιότητες για τον επικεφαλής οικονομολόγο

Σε μια αναπάντεχη εξέλιξη, η Γερμανία θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, μετά την αποχώρηση του Φίλιπ Λέιν τον Μάιο, μια θέση η οποία θεωρούνταν προηγουμένως γαλλική προτεραιότητα.

Ένας από τους πιθανούς υποψηφίους που συζητούνται στο Βερολίνο είναι ο Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους διεθνώς στον τομέα της χρηματοοικονομικής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Ένας ακόμη πιθανός γερμανός υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου είναι ο Τομπίας Άντριαν, πρώην διευθυντής του Τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ.

Γαλλικές υποψηφιότητες για τη θέση της Σνάμπελ

Από την πλευρά της, η Γαλλία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συμβιβαστεί με τη θέση του μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ που είναι αρμόδιο για τις λειτουργίες των αγορών.

Τη θέση κατέχει σήμερα η γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία θα ενταχθεί στο ΔΝΤ τον Ιανουάριο. Ο γάλλος Μπενουά Κερέ είχε την ευθύνη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου επί προεδρίας Μάριο Ντράγκι, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις ανέφεραν ότι η Λοράνς Μπουν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ και σήμερα επικεφαλής της επενδυτικής και εταιρικής τραπεζικής της Santander στη Γαλλία, θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή του Παρισιού για τη θέση που αφορά τις λειτουργίες των αγορών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT. Η ίδια έχει διατελέσει επίσης υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί προεδρίας Εμανουέλ Μακρόν.

Μια άλλη γαλλίδα υποψήφια, η αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Γαλλίας, Ανιές Μπενασί-Κερέ, θεωρείται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταλληλότερη για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Η υποψηφιότητα Κλάας Κνοτ

Πάντως, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες προειδοποίησαν ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί συμφωνία για τις τρεις υποψηφιότητες και ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Ο άλλος επίσημος υποψήφιος για την κορυφαία θέση στην ΕΚΤ, ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, θα μπορούσε ακόμη να εξασφαλίσει τελικά το χρίσμα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ενώ δεν αποκλείουν επίσης να εμφανιστεί την τελευταία στιγμή και ένας τρίτος υποψήφιος για την προεδρία.

Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι τόσο ο Ερνάντεθ ντε Κος όσο και ο Κνοτ είναι «καλοί υποψήφιοι» και ότι η Γαλλία θα εξασφαλίσει «μια καλή θέση» στο εκτελεστικό συμβούλιο.

Οι ηγέτες της ΕΕ θέλουν να συμφωνήσουν στο πακέτο των τριών διορισμών στην ΕΚΤ πριν από μια σειρά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων και οι εκλογές στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβορί για τη διαδοχή του Μακρόν.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ και τα πέντε υπόλοιπα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου διορίζονται από τους ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ίδια την ΕΚΤ.

Για να εγκριθεί ένας υποψήφιος απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 16 χωρών, οι οποίες να εκπροσωπούν συνολικά το 65% του πληθυσμού της Ευρωζώνης.

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις Γαλλίας – Γερμανίας

Ένας ακόμη γάλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι στο περιθώριο των συναντήσεων στο Δουβλίνο θα γίνουν συζητήσεις σχετικά με την κατανομή ισχύος στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, επισημαίνοντας τη σημασία της επίτευξης της σωστής ισορροπίας.

Όταν η Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, η Γαλλία επιδίωξε αρχικά να εξασφαλίσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Γερμανίας, η οποία διεκδικούσε επίσης τη συγκεκριμένη θέση.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε έναν υποψήφιο που θα ικανοποιούσε τόσο τον συντηρητικό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς όσο και τον σοσιαλδημοκράτη υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

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