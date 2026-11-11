Επιτόκια: Αξιωματούχοι της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις

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Αξιωματούχοι από τις κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωζώνης άφησαν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια, προειδοποιώντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg στις 10 Νοεμβρίου, υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής από μεγάλες οικονομίες —οι οποίοι συμμετείχαν στο συνέδριο «Watchers’ Conference» της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) στο Λονδίνο— δήλωσαν ότι η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών της ενέργειας δεν επαρκεί για να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Επιπλέον, η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο —ο οποίος διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα— ενίσχυσε τις εκτιμήσεις της αγοράς για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής πριν από το τέλος του έτους.

Η Κλερ Λομπαρντέλι, υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας, ανέφερε ότι οι επίμονες πιέσεις στους μισθούς ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας την περασμένη εβδομάδα —την πρώτη εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια— η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης τον Δεκέμβριο. Οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 70% την πιθανότητα το βασικό επιτόκιο να αυξηθεί κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 4,25% στις 17 Δεκεμβρίου.

Ενδεχόμενο να αυξήσει τα επιτόκια και η Fed

Στην ίδια εκδήλωση, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, έθεσε το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα επιτόκια κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τον επόμενο μήνα. Δήλωσε ότι ο τρέχων βαθμός νομισματικής σύσφιξης είναι ασθενέστερος του αναμενομένου και ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, από μόνη της, θα καθιστούσε δύσκολη την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αντίστοιχα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Philip Lane, επισήμανε ότι μια αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο θα αποτελούσε συνετή επιλογή, εφόσον τα οικονομικά στοιχεία δεν δείξουν κάποια σαφή μεταβολή.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές παραμένει, παρά τη μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, διαδόθηκαν προσδοκίες ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει σύντομα, γεγονός που οδήγησε την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, για μικρό χρονικό διάστημα, κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η αστάθεια στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την έντονη αύξηση των μισθών, ενδέχεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεχόμενο αύξησης στα 5% από την BoE

Το βρετανικό ινστιτούτο ερευνών National Institute of Economic and Social Research (NIESR) εκτιμά ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα πρέπει να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 5% εντός του επόμενου έτους. Σύμφωνα με την αν Η αύξηση των επιτοκίων στο 5% θα μπορούσε να επισπεύσει την επίτευξη σταθερότητας των τιμών κατά περίπου 18 μήνες.

Το NIESR ανέφερε επίσης ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να ξεπεράσει το 4% το επόμενο έτος, τροφοδοτώντας ευρύτερα αιτήματα για αυξήσεις μισθών. Σημείωσε ότι οι αλλαγές στο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των λογαριασμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών κατά περίπου 25% τον Ιανουάριο, αυξάνοντας τον κίνδυνο να επεκταθεί ο πληθωρισμός που προκαλείται από την ενέργεια και σε άλλους τομείς.

Ο Τζέιμς Σμιθ, επικεφαλής οικονομολόγος του NIESR, δήλωσε ότι, εάν οι κεντρικές τράπεζες καθυστερήσουν να αντιδράσουν στον πληθωρισμό, ενδέχεται να καταστούν αναπόφευκτες μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεδομένου ότι οι μεγάλες οικονομίες αντέχουν καλύτερα από το αναμενόμενο παρά το σοκ στις τιμές της ενέργειας, η νομισματική σύσφιξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ενδέχεται να συνεχιστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.