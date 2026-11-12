Nvidia: Ποια είναι η νέα πέτρα του σκανδάλου για τον Χουάνγκ

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Χωρίς τέλος είναι οι αποκαλύψεις για τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος μετά τη σχέση του με το στελέχος του τομέα της τεχνολογίας Άλις Χουάνγκ, φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση και με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας.

Την εξωσυζυγική σχέση δημοσιοποίησε η «New York Times» την Τετάρτη, επικαλούμενη πέντε πηγές της εταιρείας.

Να σημειωθεί πως ο Χουάνγκ αποτελεί ήδη αντικείμενο έρευνας από την Nvidia για το αν ήταν στόχος «δραστηριότητας ξένων μυστικών υπηρεσιών». Η «Times» είχε αναφερθεί ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια άλλη γυναίκα με την οποία είχε αναπτύξει στενή σχέση, το στελέχος του τομέα της τεχνολογίας Άλις Χουάνγκ, ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από την κινεζική κυβέρνηση για να κατασκοπεύει τον γίγαντα των μικροεπεξεργαστών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia παραδέχτηκε ότι ήταν «άπιστος» προς τη σύζυγό του σε ένα σημείωμα προς το προσωπικό την Κυριακή.

Η πέτρα του σκανδάλου

Η Πάουελ, 48 ετών, είναι υφιστάμενη του Χουάνγκ, 63 ετών. Η «Times» ανέφερε ότι το ζευγάρι «καταγράφηκε σε βίντεο να επιδεικνύει τρυφερότητα» σε ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν συνέδριο της Nvidia στο Σαν Χοσέ τον Μάρτιο, και ότι η Πάουελ είναι επίσης παντρεμένη.

Σύμφωνα με το προφίλ της στην Nvidia, η Πάουελ εντάχθηκε στην εταιρεία το 2008 με στόχο να καθιερώσει τις GPU της Nvidia ως πλατφόρμα επιτάχυνσης για συστήματα ιατρικής απεικόνισης. Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε μια σειρά ηγετικών ρόλων, καθώς η Nvidia επεκτάθηκε πέρα από την επεξεργασία γραφικών σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής υψηλής απόδοσης.

Πριν αναλάβει τη διεύθυνση του τμήματος υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η Πάουελ ήταν υπεύθυνη για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας της εταιρείας και συμμετείχε σε διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως τα Nvidia AI Labs και το πρόγραμμα νεοφυών επιχειρήσεων Nvidia Inception.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η έδρα της βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Η μηχανική και η ιατρική απεικόνιση

Σύμφωνα με το Bloomberg, η καριέρα της Powell ξεκίνησε στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας ιατρικής απεικόνισης. Σε συνέντευξή της στο Healthcare Brew νωρίτερα φέτος, αναφέρθηκε στην εργασία της σε μια εταιρεία ιατρικής απεικόνισης πριν ενταχθεί στην Nvidia, όπου διαπίστωσε από πρώτο χέρι πώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία απεικόνισης μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα στην υγειονομική περίθαλψη. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στην Ηλεκτρολογία και Μηχανική Υπολογιστών από το Northeastern University και έχει εργαστεί σε θέσεις μηχανικής υλικού, διαχείρισης προϊόντων και ανάπτυξης επιχειρήσεων με έμφαση στην ιατρική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς η Nvidia εργάζεται για την ενίσχυση του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Πάουελ έχει αναδειχθεί ως το πιο εξειδικευμένο και προβεβλημένο στέλεχος της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα. Έχει επίσης μιλήσει σε πολλές περιπτώσεις για τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απεικόνιση, τη γονιδιωματική, την ανακάλυψη φαρμάκων, την κλινική έρευνα και τις λειτουργίες των νοσοκομείων.

Σε ορισμένες από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της, η Πάουελ τόνισε επίσης τη σημασία του αυξανόμενου ρόλου της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και της επιταχυνόμενης υπολογιστικής ισχύος στην υποστήριξη των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης για τη βελτίωση των κλινικών ροών εργασίας, την προώθηση της έρευνας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων θεραπειών

Η αποκάλυψη της New York Times

Το δημοσίευμα εμφανίστηκε λίγες ημέρες αφότου το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα εναντίον του Χουάνγκ σχετικά με τους δεσμούς του με την Άλις Χουάνγκ.

Λίγο μετά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο ετοιμάζεται να τον απομακρύνει, σύμφωνα με την κάλυψη του εν λόγω δημοσιεύματος.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση περίπου 3% στις μετα-κλεισίματος συναλλαγές. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε συζητήσει τις κατηγορίες με τον Χουάνγκ, αλλά τον χαρακτήρισε «έντιμο άνθρωπο» που έχει «κάνει καταπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».

Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος ξεκινά με μια επιστολή του Χουάνγκ, περιλαμβάνει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων. Οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ενός διευθύνοντος συμβούλου και ενός άμεσου υφισταμένου θα έθετε ερωτήματα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, όπως φαίνεται από την κάλυψη του κώδικα.