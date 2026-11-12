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Nvidia: Σενάρια απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο των εξωσυζυγικών σχέσεων

Ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση, αφότου αποκαλύφθηκε δεύτερη σχέση λίγες ημέρες μετά τους ισχυρισμούς ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο

World 12.11.2026, 08:49
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Nvidia: Σενάρια απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο των εξωσυζυγικών σχέσεων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Nvidia εξελίσσεται η υπόθεση των εξωσυζυγικών σχέσεων του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει ακόμη και την απομάκρυνσή του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, καθώς φέρεται να είχε σχέση με στέλεχος τεχνολογικής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή συνεργασία με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και άλλη περιπέτεια με στέλεχος της εταιρείας του.

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις ανέφεραν ότι το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε έκτακτα το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας. Ενδεχόμενη αποχώρησή του θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας εποχής για την Nvidia, η οποία υπό τη διοίκησή του βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και εξελίχθηκε σε μία από τις πολυτιμότερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Το διοικητικό συμβούλιο —το οποίο, σε μια ένδειξη του μοναδικού ρόλου που κατέχει ο Χουάνγκ στη Nvidia, δεν διαθέτει πρόεδρο (γεγονός ασυνήθιστο)— προσέλαβε αυτή την εβδομάδα έναν πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα για να διερευνήσει τη σχέση του με το άτομο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το συμβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει την παραμονή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αναφέρουν οι Financial Times.

Κίμπερλι Πάουελ

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Nvidia

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούσαν να επιλέξουν να ζητήσουν από τον Χουάνγκ να αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος, όσο διαρκεί η έρευνα και εντατικοποιείται ο σχεδιασμός για τη διαδοχή του. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να απαιτήσουν την άμεση αποχώρησή του.

Ο 63χρονος Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia, θεωρείται το πρόσωπο της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας στην τεχνητή νοημοσύνη. Με το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν και τις συνεχείς εμφανίσεις σε διεθνή συνέδρια, έχει εξελιχθεί σε προσωπικότητα με ισχυρή επιρροή όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στη γεωπολιτική. Οι επεξεργαστές γραφικών (GPU) της Nvidia, που αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, έχουν καταστήσει την εταιρεία κρίσιμο προμηθευτή για κυβερνήσεις και τεχνολογικούς ομίλους.

Η κρίση κλιμακώθηκε όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε, σε επιστολή προς τους εργαζομένους την Κυριακή, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, ζητώντας συγγνώμη για την παραβίαση της εμπιστοσύνης της οικογένειάς του και των εργαζομένων. Η πρώτη σχέση αφορούσε την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας δεδομένων Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia. Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών φέρονται να πιστεύουν ότι η ίδια συνεργάζεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της Nvidia είχε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, ανώτατο στέλεχος της εταιρείας που διευθύνει τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Η δεύτερη αυτή σχέση είχε αναφερθεί νωρίτερα από τους New York Times. Η είδηση ​​μιας δεύτερης σχέσης έχει αυξήσει την πίεση στον Χουάνγκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση και την ασφάλεια της Nvidia. Η Megaspeed συγκαταλεγόταν μεταξύ των εταιρειών που χρησιμοποιούσαν επεξεργαστές της Nvidia για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ασία.

Παράλληλα, υπήρχαν υποψίες ότι μέρος των τσιπ διοχετευόταν στην Κίνα, ενώ η εταιρεία βρισκόταν υπό έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου από τα τέλη του 2024. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλέον αναλάβει πολλαπλές έρευνες που σχετίζονται με την Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η μετοχή σε πτώση

Οι εξελίξεις έχουν επηρεάσει και τη μετοχή της Nvidia, η οποία υποχώρησε περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, διευρύνοντας τις πρόσφατες απώλειές της. Ο Χουάνγκ κατέχει περίπου το 3,6% της εταιρείας και παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχός της, ενώ συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Ένα ακόμη ζήτημα που αφορά τη διαδοχή του: ο Χουάνγκ έχει περίπου 60 άμεσους υφισταμένους και έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στον παραδοσιακό σχεδιασμό διαδοχής, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη πρέπει να μεταφέρουν διαρκώς γνώσεις και πληροφορίες. Ωστόσο, η τελευταία έκθεση της Nvidia προς τους μετόχους αναγνωρίζει την υψηλή εξάρτηση της εταιρείας από τη μακροχρόνια διοικητική της ομάδα και προειδοποιεί ότι η ανεπαρκής προετοιμασία για τη διαδοχή μπορεί να υπονομεύσει τη στρατηγική και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία σε περίπτωση αποχώρησης του Χουάνγκ.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την προσωπική ζωή ενός κορυφαίου επιχειρηματία. Αγγίζει την εταιρική διακυβέρνηση, την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τη στρατηγική θέση της Nvidia στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί την κρίση χωρίς να διαταραχθεί η διοικητική σταθερότητα που συνέβαλε καθοριστικά στην εκρηκτική ανάπτυξή της.

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