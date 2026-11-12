Κίνα: Επενδύει στην αγορά αεριοστροβίλων, ως απάντηση στη ζήτηση ενέργειας για ΑΙ

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Η Κίνα προτρέπει τους κατασκευαστές αεριοστροβίλων της να επιταχύνουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και να προωθήσουν τις πωλήσεις σε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού, όπως ανέφερε την Πέμπτη η κινεζική ρυθμιστική αρχή για την ενέργεια, καθώς το Πεκίνο στοχεύει να αμφισβητήσει την κυριαρχία των δυτικών εταιρειών σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Οι παγκόσμιες παραγγελίες για αεριοστρόβιλους έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Οι παγκόσμιες παραγγελίες για αεριοστρόβιλους έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, ανέφερε η JP Morgan νωρίτερα φέτος.

Οι νέες παραγγελίες αεριοστροβίλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 38 γιγαβάτ (GW), αριθμός που ήταν κατά 29% υψηλότερος από τις παραγγελίες του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα. Η αύξηση των παραγγελιών κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν επίσης πολύ μεγαλύτερη σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 71%, σημείωσε η JP Morgan.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το ήμισυ αυτών των νέων παραγγελιών αεριοστροβίλων, ανέφερε η τράπεζα, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται ραγδαία με την εξάπλωση των κέντρων δεδομένων. Η νέα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι κρίσιμη για τη στήριξη της προόδου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της επαναπατρισμού της μεταποίησης. Αυτό έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και μεγάλους χρόνους αναμονής, καθώς οι κατασκευαστές αεριοστροβίλων δεν διαθέτουν αποθέματα των μηχανημάτων.

Μεγάλοι χρόνοι αναμονής

Οι χρόνοι αναμονής που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα πέντε χρόνια θα μπορούσαν να αποτελέσουν «τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση» για την κινεζική βιομηχανία κατασκευής αεριοστροβίλων, δήλωσε ο Wang Yunbo, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος ρύθμισης της αγοράς στην Εθνική Διοίκηση Ενέργειας, στην εφημερίδα «People’s Daily», όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές υπογράφουν ήδη συμφωνίες για επέκταση στο εξωτερικό.

Η Dongfang Electric Corporation, για παράδειγμα, υπέγραψε τον περασμένο μήνα συμφωνία με την καναδική εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων Eco DC Solutions για την προμήθεια 30 αεριοστροβίλων Dongfang, οι οποίοι θα παρέχουν ισχύ άνω των 2,1 GW σε καναδικά κέντρα δεδομένων.

Νωρίτερα φέτος, η Shanghai Electric Group Co., Ltd εξασφάλισε σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» για την παράδοση εξοπλισμού σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μαλαισία. Ο κινεζικός κρατικός κολοσσός θα προμηθεύσει αεριοστρόβιλους στον σταθμό συνδυασμένου κύκλου Samalaju, στην πολιτεία Σαραουάκ της Μαλαισίας.