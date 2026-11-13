Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν

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Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι περισσότερες αγορές της Ασίας, με εξαίρεση τον Nikkei 225 που κινήθηκε ανοδικά, παρά τις έντονες απώλειες της Asics και τις ανησυχίες για την περαιτέρω αποδυνάμωση του γεν έναντι του δολαρίου.

Οι δείκτες

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,4%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,66%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,62%. Αντίθετα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,53%.

Η Asics στο Τόκιο

Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, η μετοχή της ιαπωνικής εταιρείας αθλητικών ειδών Asics βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καταγράφοντας πτώση 14,3%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η πτώση ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση για τη μετοχή της Asics από τον Αύγουστο του 2024.

Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 270,67 δισ. γεν (1,69 δισ. δολάρια), χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 279,6 δισ. γεν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το γεν

Την ίδια ώρα, η πορεία του ιαπωνικού νομίσματος επανέρχεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς το γεν υποχώρησε την Πέμπτη πέρα από το επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο, προκαλώντας ανησυχία στις ιαπωνικές αρχές.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama, δήλωσε ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη λήψη κατάλληλων μέτρων στην αγορά συναλλάγματος.

«Αυτήν τη στιγμή παρατηρούμε απότομες και μονόπλευρες κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος», ανέφερε σήμερα, επισημαίνοντας την έντονη μεταβλητότητα που καταγράφεται στο ιαπωνικό νόμισμα.

Η Ιαπωνία έχει παρέμβει επανειλημμένα φέτος στην αγορά συναλλάγματος προκειμένου να στηρίξει το γεν, το οποίο έχει υποχωρήσει σε χαμηλά πολλών δεκαετιών. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο πραγματοποιήθηκε κοινή παρέμβαση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο ιαπωνικό νόμισμα.

Η νέα υποχώρηση του γεν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των ιαπωνικών αρχών και τη συνεργασία τους με την Ουάσιγκτον.