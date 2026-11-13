Nvidia: Οι τελευταίες ώρες πριν την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ

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Συντετριμμένος και διαλυμένος, με τη θρυλική του ενεργητικότητά του να έχει εξαντληθεί. Ετσι περιγράφει το Bloomberg τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες αρνούνταν τις καταγγελίες περί απιστίας, προσπαθώντας να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, εξαναγκάστηκε τελικά σε μια άνευ όρων παράδοση. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της κατάστασης, η συνήθης αποφασιστική και δυναμική συμπεριφορά του Χουάνγκ είχε εξαφανιστεί, ενώ ακούστηκε να ψελίζει εκφράσεις του τύπου «ό,τι να ’ναι» και «δεν με νοιάζει».

Για δεκαετίες στο τιμόνι της Nvidia ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για την προσοχή του και στην παραμικρή λεπτομέρεια: από την αρχιτεκτονική των μικροτσίπ μέχρι τα πακέτα αποδοχών ακόμη και των πιο χαμηλόβαθμων εργαζομένων της εταιρείας. Τώρα, φαινόταν παραιτημένος.

Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, γράφει το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει την κατάσταση με έντονη αυτοκριτική.

Τίποτα δεν προμήνυε την καταιγίδα

Η πτώση του ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και μεγιστάνα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την αμεσότητα και τη ζωντάνια του, είχε κερδίσει τη συμπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επηρεάσει την παγκόσμια τεχνολογική πολιτική και είχε προσελκύσει πλήθη θαυμαστών στις διεθνείς περιοδείες του, που θύμιζαν παπικές επισκέψεις.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη σημερινή άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον Χουάνγκ, την εταιρεία του και τα μικροτσίπ της. Εξίσου δύσκολο είναι να φανταστεί κανείς πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της μετά την πτώση του. Όπως έγραψε ο Harvey Jones, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σε e-mail του προς τους εργαζομένους μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ: «Η συμβολή του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο».

Όταν, στα τέλη Οκτωβρίου, έγινε γνωστό ότι ο Mr. Nvidia διατηρούσε ερωτικό δεσμό με μια γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, όλα έδειχναν ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση. Το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο κυριαρχούσαν μακροχρόνιοι επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και φίλοι του ήταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να προβεί σε υποστηρικτικά δημόσια σχόλια.

Το μεγαλύτερο μέρος της ειδησεογραφικής κάλυψης απέφευγε να αναφερθεί με σαφήνεια στη φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Αλις Χουάνγκ. Ο ίδιος αρνιόταν αρνιόταν ακόμη και σε κοντινούς του ανθρώπους ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Το ίδιο έκανε και όταν δεχόταν ερωτήσεις μέσα από την εταιρεία, ήδη από τα τέλη του 2025.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, δήλωσε στο Bloomberg ότι η σχέση του με την «πέτρα του σκανδάλου», όπως αποδείχθηκε, ήτνα καθαρά επαγγελματική.

Η αρχή του τέλους

Καθοριστικό στάθηκε στις 6 Νοεμβρίου το δημοσίευμα των FT το οποίο επικαλούνταν αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η σχέση τους ήταν ερωτική.

Λίγο αργότερα, ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, επισκέφθηκε τον Χουάνγκ στο σπίτι του. Εκείνος του επιβεβαίωσε το δημοσίευμα.

Τότε ακόμη τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσαν να μη θέλουν να πάρουν δημόσια θέση. Ωστόσο, ο Τέτερ τους προέτρεψε να αναλάβουν δράση.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διεξαγόταν έρευνα για τις καταγγελίες. Την έρευνα θα αναλάμβανε η γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγνώμη από την οικογένειά του και δεσμευόμενος ότι θα «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Καθώς το σκάνδαλο έπαιρνε ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, υπήρχαν ενδείξεις ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, αποσπούσε την προσοχή του Χουάνγκ από τις εκτεταμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της ιδιόμορφης οργανωτικής δομής της Nvidia, περίπου 60 στελέχη της εταιρείας αναφέρονταν απευθείας στον ίδιο — ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός για τα συνήθη διοικητικά πρότυπα.

Ολόκληρη η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να καταθέτει αναφορές μέσω e-mail, στις οποίες αναφέρονταν οι πέντε σημαντικότερες προτεραιότητες κάθε εργαζομένου τις οποίες αξιολογούσε αυτοπροσώπως.

Υπό κανονικές συνθήκες, απαντούσε αμέσως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, καθυστερούσε όλο και περισσότερο να απαντήσει.

Το οριστικό πλήγμα

Την Τετάρτη, οι NYT δημοσίευσαν ένα ακόμη ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia.

Αυτήν τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο αντέδρασε γρήγορα. Τα μέλη του συνεδρίασαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη και η συνεδρίαση διήρκεσε μέχρι αργά τη νύχτα. Τελικά, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί, εγκαταλείποντας κάθε επίσημο ρόλο στην εταιρεία που ο ίδιος είχε συνιδρύσει.

Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η CFO της εταιρείας, Κολέτ Κρες, θα αναλάμβανε καθήκοντα προσωρινής CEO, σπεύδοντας να καθησυχάσει τους -εύλογα- αναστατωμένους εργαζομένους.

«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της», έγραψε η Κρες σε ένα email που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. «Πάνω απ’ όλα, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς και στον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία. Το διοικητικό συμβούλιο, η διοίκηση και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ».

Η Κρες δεσμεύτηκε ότι θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους στις 18 Νοεμβρίου. Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα και να δημοσιοποιήσει στοιχεία που, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, θα δείχνουν σχεδόν διπλασιασμό της τριμηνιαίας αύξησης των πωλήσεών της.

Μια… κανονική εταιρεία

Τώρα, το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης αντικαταστάτη του Χουάνγκ. Ορισμένα από τα στελέχη που θεωρείται πιθανό να συμπεριληφθούν στη λίστα των υποψηφίων είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices Inc., Λίζα Σου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings Plc, Ρενέ Χάας.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος θα μπορούσε να αναλάβει όλους τους ρόλους που είχε ο ίδιος: τεχνολόγος, επιχειρηματικό στέλεχος, ειδικός στο μάρκετινγκ, παράγοντας άσκησης πολιτικής επιρροής και εμβληματική φυσιογνωμία της εταιρείας. Άλλωστε, η Nvidia δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να καταρτίσει ένα παραδοσιακό σχέδιο διαδοχής για την ηγεσία της. Ποιος άλλωστε θα μπορούσε να προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη…

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπ, η Nvidia θα αρχίσει από εδώ και πέρα να μοιάζει περισσότερο με μια συνηθισμένη εταιρεία, η οποία διοικείται με πιο συμβατικό τρόπο.

Όσο για τον ίδιο τον Χουάνγκ, δεν θα μπορέσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ακόμη κι αν θα το ήθελε. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον δεσμό του με την Αλις Χουάνγκ και το κατά πόσο αυτή ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο κάποια από τα μυστικά των πλέον προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του, ο Χουάνγκ φέρεται να έχει δηλώσει ότι σε αυτό το σημείο δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον ίδιο. Η βασική του ανησυχία, όπως λέει, είναι η σύζυγός του, καθώς και το να μην «καταστρέψει τις ζωές» των γυναικών με τις οποίες έχει συνδεθεί ερωτικά.