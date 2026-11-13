Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές

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Ανοδικά αναθεώρησε η Goldman Sachs, την Παρασκευή, τον 12μηνο στόχο της για τον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600, αναφέροντας ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν τα περισσότερα να κερδίσουν από την ανακούφιση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές.

Οι επενδυτές, ​ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, επενδύουν ​όλο και περισσότερα κεφάλαια στην Ευρώπη, κυρίως μέσω παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων παγκόσμιων με εξαίρεση τις ΗΠΑ

Η χρηματιστηριακή εταιρεία της Wall Street αναμένει ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης θα φτάσει τις 700 μονάδες, από τις 695 που προέβλεπε προηγουμένως, γεγονός που σημαίνει άνοδο περίπου 5,42% από τα τρέχοντα επίπεδα των 664,01.

Η Goldman αναμένει ότι η αύξηση των κερδών στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί στο 7% το 2027 από 18% το ⁠2026, εν μέρει λόγω των χαμηλότερων κερδών στον ενεργειακό τομέα, καθώς και της ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης και των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας και τα επιτόκια αρχίζουν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Όσον αφορά στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα τον υποβάθμισε σε «underweight» από «neutral».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές βρήκαν στήριξη στα ισχυρά τριμηνιαία κέρδη, παρά τον επίμονο πληθωρισμό και τους φόβους για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

«Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να παρατηρούμε αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στην Ευρώπη και παγκοσμίως και αναμένουμε ότι η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων θα παραμείνει ισχυρός μοχλός για τα κέρδη του κλάδου», δήλωσαν οι αναλυτές με επικεφαλής τη Sharon Bell.

Μικραίνει το χάσμα Ευρώπης – ΗΠΑ

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι φθηνότερη από τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι χρηματιστηριακές εταιρείες, αλλά το χάσμα είναι μικρότερο από ό,τι ήταν, και ο κύριος λόγος είναι ότι οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν γίνει φθηνότερες σε σχέση με τα κέρδη τους

Η Goldman μείωσε επίσης την αξιολόγησή της για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα σε «ουδέτερη» και για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε «υποβαθμισμένη», αναφέροντας ότι και οι δύο ομάδες τείνουν να παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες αναμένεται να μειωθούν

Ο δείκτης STOXX 600 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 12% μέχρι στιγμής φέτος, ελαφρώς υψηλότερη από την άνοδο 10,9% του S&P ⁠500.

Οι επενδυτές, ​ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, επενδύουν ​όλο και περισσότερα κεφάλαια στην Ευρώπη, κυρίως μέσω παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων παγκόσμιων με εξαίρεση τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η ​χρηματιστηριακή εταιρεία.