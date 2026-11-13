Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπια ανοδικά με Helleniq Energy και Motor Oil

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές των διυλιστηρίων να βρίσκονται στο επίκεντρο και να δίνουν ώθηση, την ώρα που η μεταβλητότητα σε μεγάλο μέρος του ταμπλό συνεχίζεται.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,32% στις 2.648,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 15,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,27% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.800,13 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,03% στις 3.244,10 μονάδες.

Τα διυλιστήρια στο επίκεντρο

Ήπια ανοδικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις Helleniq Energy και Motor Oil να αναλαμβάνουν τον ρόλο του οδηγού της αγοράς, προσφέροντας στηρίγματα στον Γενικό Δείκτη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Helleniq Energy, η οποία ανακοίνωσε εντυπωσιακές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι ευνοϊκές συνθήκες στη διύλιση θα συνεχίσουν να ενισχύουν την κερδοφορία του ομίλου και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Πέρα από τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, στο επίκεντρο βρίσκονται η νέα μερισματική πολιτική της Helleniq Energy και οι προοπτικές εξαγορών στα Βαλκάνια, με τη Ρουμανία να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θετική είναι η εικόνα και για την Credia Bank, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, τα οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της τράπεζας.

Σε επίπεδο αγοράς, το ζητούμενο είναι πλέον η διατήρηση των εβδομαδιαίων κερδών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα ανοδική κίνηση προς την περιοχή των 2.660 – 2.665 μονάδων, που αποτελεί τον πρώτο σημαντικό στόχο για τον Γενικό Δείκτη. Μια καθαρή διάσπαση αυτής της ζώνης θα μπορούσε να αλλάξει τα τεχνικά δεδομένα, ανοίγοντας τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον θα αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 3,72%, με τη Motor Oil να είναι στο +2,15%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Credia Bank, Coca Cola και ΕΛΧΑ, ενώ ήπια ανοδικά οι ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Optima Bank, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Jumbo, Alpha Bank, ΟΤΕ και Εθνική.

Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Allwyn, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Eurobank, Metlen, Κύπρου και Τιτάν, χωρίς καμία να χάνει πάνω από 1%. Χωρίς μεταβολή είναι οι Λάμδα και Cenergy.