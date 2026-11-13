ΕΞΑ: Ισχυρές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Σεπτέμβριο – Σταθερή πορεία στο εννεάμηνο

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Σε επίπεδα άνω του 92% διαμορφώθηκε η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας – Αττικής τον Σεπτέμβριο, που είναι παραδοσιακά ένας από τους ισχυρότερους μήνες του έτους για την περιοχή.

Η ισχυρή ζήτηση υποστήριξε περαιτέρω την αύξηση των βασικών δεικτών απόδοσης των ξενοδοχείων, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία τοης Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωτνικού: η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) ενισχύθηκε κατά 12,8%, ενώ το Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPAR) αυξήθηκε κατά 15%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, σε σύγκριση με το 2025, η μέση πληρότητα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-0,4%), ενώ οι δείκτες ADR και RevPAR αυξήθηκαν κατά 7,3% και 6,9% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Αθήνας.

Η Αθήνα στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών τον Σεπτέμβριο με πληρότητα άνω του 92%.

Η συγκριτική εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών και γειτονικών ανταγωνιστικών πόλεων αναδεικνύει τη θετική θέση της Αθήνας στη διεθνή αγορά. Κατά τον Σεπτέμβριο του 2026, η Αθήνα κατέγραψε την υψηλότερη πληρότητα μεταξύ 11 ευρωπαϊκών πόλεων.

Παράλληλα, μαζί με το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και την Κωνσταντινούπολη συγκαταλέγεται στις αγορές που πέτυχαν διψήφια αύξηση τόσο στη Μέση Τιμή Δωματίου όσο και στο Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Αντίθετα, το Άμστερνταμ και η Βιέννη κατέγραψαν αρνητικές μεταβολές και στους δύο δείκτες.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση ADR και την υψηλότερη αύξηση RevPAR μεταξύ των πόλεων του δείγματος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Βασιλικός: Προκλήσεις πίσω από τα νούμερα

«Τα στοιχεία του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του Σεπτεμβρίου, με πληρότητα άνω του 92% και σημαντική αύξηση τόσο της Μέσης Τιμής Δωματίου όσο και του Εσόδου ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο.

»Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να οδηγούν σε εφησυχασμό, ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Η ενέργεια, οι μισθολογικές δαπάνες, το κόστος προμηθειών και συνολικά οι δαπάνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας σημαντικές πιέσεις στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων.

»Υπό αυτό το πρίσμα, η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αύξηση του ανώτατου συντελεστή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1% κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν διαρκώς αυξανόμενα κόστη, νέες επιβαρύνσεις θα έπλητταν ευθέως τόσο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσο και την ελκυστικότητα του ίδιου του προορισμού.

»Η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της Αθήνας προϋποθέτει ένα σταθερό και υποστηρικτικό πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, που θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη.

»Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Αθήνας μέσα από επενδύσεις στις υποδομές, βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και εφαρμογή ενός συνεκτικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του προορισμού.»