HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική

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Ως έναν από τους μεγάλους κερδισμένους των αναταράξεων στη διεθνή αγορά διύλισης αναδεικνύει τη HELLENiQ Energy η NBG Securities, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026, τα οποία ξεπέρασαν σημαντικά τόσο τις δικές της προβλέψεις όσο και τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ευνοϊκές συνθήκες στη διύλιση θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία του ομίλου και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η νέα μερισματική πολιτική και οι πιθανές εξαγορές στα Βαλκάνια, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την NBG Securities, τα προσαρμοσμένα EBITDA της HELLENiQ Energy υπερτριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 1,162 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,3 φορές, στα 808 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν η εκρηκτική άνοδος των περιθωρίων διύλισης, τα οποία σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φθάνοντας τα 49,1 δολάρια ανά βαρέλι, από 22,5 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Πώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις εκτόξευσαν τα περιθώρια

Η NBG Securities αποδίδει την εξαιρετική επίδοση της HELLENiQ Energy στις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη διεθνή αγορά διύλισης, λόγω των περιορισμών στην προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και τους περιορισμούς στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προς την Ευρώπη, περιόρισαν σημαντικά τη διαθέσιμη προσφορά.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση παρέμεινε ανθεκτική και σχετικά ανελαστική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ισχυρή άνοδο των περιθωρίων διύλισης.

Η εξαιρετική κερδοφορία μεταφράστηκε σε ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 650 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο, επιτρέποντας στον όμιλο να μειώσει σημαντικά τον δανεισμό του. Το καθαρό χρέος υποχώρησε στα 1,8 δισ. ευρώ, από 2,2 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν περίπου κατά 2,5 φορές, στα 1,896 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 1,201 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές οδήγησαν και στον διπλασιασμό του ενδιάμεσου μερίσματος σε ετήσια βάση, στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Το πλεονέκτημα των ελληνικών διυλιστηρίων

Η NBG Securities εκτιμά ότι η HELLENiQ Energy βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση για να συνεχίσει να επωφελείται από τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά διύλισης.

Και τα τρία διυλιστήρια του ομίλου λειτουργούν με υψηλά ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας, ενώ οι περιορισμοί στην περιφερειακή προσφορά, η μειωμένη διαθεσιμότητα ρωσικών διυλισμένων προϊόντων και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη λειτουργία διυλιστηρίων εξακολουθούν να στηρίζουν τα περιθώρια.

Ιδιαίτερα περιορισμένη παραμένει η προσφορά μεσαίων αποσταγμάτων, όπως το ντίζελ, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις συνθήκες κερδοφορίας.

Οι αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το περιβάλλον διύλισης παραμένει ευμετάβλητο στο τέταρτο τρίμηνο, με τα περιθώρια να διατηρούνται σε ισχυρά επίπεδα, αν και κάπως χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο γεωγραφικό πλεονέκτημα των ελληνικών διυλιστηρίων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ορισμένες ποιότητες αργού πετρελαίου με σημαντική έκπτωση έναντι του Brent.

Αυτό, σύμφωνα με την NBG Securities, προσφέρει ένα διαρθρωτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα διυλιστήρια της Κεντρικής και Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία αντιμετωπίζουν υψηλότερα μεταφορικά κόστη όταν αναζητούν εναλλακτικές ποιότητες αργού ή υποχρεώνονται να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για προμήθειες συνδεδεμένες με το Brent.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η HELLENiQ Energy θα συνεχίσει να εμφανίζει σημαντική υπεραπόδοση στα περιθώρια διύλισης και στο τέταρτο τρίμηνο, τα οποία ενδέχεται να προσεγγίσουν, αν και να παραμείνουν ελαφρώς χαμηλότερα από τα περίπου 20 δολάρια ανά βαρέλι του τρίτου τριμήνου, όπως αναφέρει η ανάλυση.

HELLENiQ Energy: Μερισματική απόδοση 6% έως 8%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα μερισματική πολιτική που παρουσίασε η διοίκηση της HELLENiQ Energy κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Σύμφωνα με την NBG Securities, ο όμιλος στοχεύει σε μερισματική απόδοση μεταξύ 6% και 8%, με τις διανομές προς τους μετόχους να προσαρμόζονται ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής της μετοχής, ώστε η απόδοση να διατηρείται εντός αυτού του εύρους.

Η πολιτική αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής δημιουργίας ταμειακών ροών και της σημαντικής μείωσης του καθαρού δανεισμού που καταγράφηκαν στο τρίτο τρίμηνο.

Στο ραντάρ δύο νέες εξαγορές και η αγορά της Ρουμανίας

Πέρα από τις επιδόσεις της διύλισης, η NBG Securities εστιάζει και στις κινήσεις επέκτασης που εξετάζει η HELLENiQ Energy.

Μετά την εξαγορά της Star Oil στην Κύπρο, ο όμιλος διερευνά δύο ακόμη εξαγορές δικτύων μικρότερης κλίμακας, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά εμπορίας καυσίμων.

Παράλληλα, η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από ενδεχόμενες εξαγορές διυλιστηρίων ρωσικών συμφερόντων στα Βαλκάνια, δίνοντας προσοχή σε αγορές όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη δραστηριότητα.

Η Ρουμανία αποτελεί ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος, καθώς η HELLENiQ Energy έχει ήδη παρουσία στη χώρα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιδιώκει να επεκταθεί και στον τομέα των καυσίμων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η NBG Securities, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η αβεβαιότητα γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό, η HELLENiQ Energy παραμένει προς το παρόν σε στάδιο παρακολούθησης των εξελίξεων, χωρίς να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Η NBG Securities εκτιμά συνολικά ότι ο όμιλος διαθέτει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς διύλισης, έχοντας ως πρόσθετα πλεονεκτήματα τη γεωγραφική του θέση, την υψηλή λειτουργική αξιοποίηση των διυλιστηρίων και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.