Αγρότες: Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων – «Ραντεβού» στη Λάρισα στις 6 Δεκεμβρίου

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Σε φάση συντονισμού προχωρούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι της χώρας, καθώς η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) δρομολογεί τη διοργάνωση πανελλαδικής σύσκεψης την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026 στη Νίκαια Λάρισας.

Στη Νίκαια Λάρισας αγρότες απ’ όλη τη χώρα θα συναντηθούν προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή γραμμή διεκδικήσεων αλλά και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. «Εκεί θα συναντηθούμε ξανά, θα συζητήσουμε τα προβλήματα μας και κυρίως πως με την οργάνωση, τον συλλογικό αγώνα μας και την ενότητα θα αναγκάσουμε την Κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας. Εκεί θα αποφασίσουμε τα επόμενα συντονισμένα βήματα μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, τα οποία είναι εντονότερα σε σχέση με πέρσι

Η απόφαση για την πανελλαδική σύσκεψη λήφθηκε στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα Μάλγαρα η Γραμματεία της ΠΕΜ, η οποία εκτίμησε την κατάσταση, τα οξυμένα προβλήματα, τα οποία όπως επισημαίνει είναι «χειρότερα σε σχέση με πέρυσι». Επίσης, η ΠΕΜ πήρε απόφαση συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Μέχρι το ραντεβού στη Νίκαια Λάρισας θα προηγηθούν συνελεύσεις και συσκέψεις προκειμένου «βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας για την επιτυχία της Πανελλαδικής Σύσκεψης την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στην Νίκαια».

Πάντως η σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό σημείο συνάντησης των αγροτών, καθώς εκεί θα συζητηθούν οι κοινές διεκδικήσεις και θα καθοριστούν τα επόμενα συντονισμένα βήματα.

Τα προβλήματα παραμένουν

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, τα οποία είναι εντονότερα σε σχέση με πέρσι. Χαρακτηριστικά η ΠΕΜ αναφέρει στο κάλεσμα:

Όλα τα βασικά προϊόντα πουλιούνται σε χαμηλότερες τιμές από πέρυσι και πολλά από αυτά κάτω από το κόστος παραγωγής αλλά φτάνουν πανάκριβα σε όλους.

Οι πολεμικές συγκρούσεις, έχουν εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής.

Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν ολοκληρώνονται με αποτέλεσμα «να μην μπορούμε να λάβουμε ούτε καν το τσεκ ενώ υπάρχει γενικευμένη στάση πληρωμών για φέτος και προηγούμενα χρόνια».

Σοβαρές ζημιές στην παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ είτε γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και πολύ λίγα χρήματα.

Η ανασύσταση των κοπαδιών δεν γίνεται εκτός από υποσχέσεις και παχιά λόγια «με αποτέλεσμα συνάδελφοι μας να είναι πρακτικά άνεργοι για χρόνια, το εμβόλιο να μην επιτρέπεται για να μην χάσουν την κερδοφορία τους μια χούφτα βιομήχανοι που εξάγουν την φέτα, οι ζωονόσοι να συνεχίζουν να εμφανίζονται».

Υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα ρευστότητας αλλά και εισοδήματος και πολλοί αγρότες εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή ψάχνουν να βρουν δουλειά ως συμπληρωματικό εισόδημα.

«Οδηγός» τα περσινά μπλόκα

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναγνωρίζει ότι οι περσινές κινητοποιήσεις «ανέδειξαν το πρόβλημα επιβίωσης κατάφεραν κάποιες κατακτήσεις όπως το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και διπλασιασμό της επιστροφής ανά καλλιέργεια. Στήριξη μέσω προγραμμάτων de minimis και ad hoc κάποιων προϊόντων, χρειάζονται όμως πολύ περισσότερα μέτρα, ικανοποίηση των αιτημάτων μας για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει πρωτογενής τομέας και να κρατήσει όρθια την ύπαιθρο, τις οικονομίες και την παραγωγή ποιοτικών αλλά και φθηνών προϊόντων για τον λαό μας».

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων αναδεικνύεται «η αναπλήρωση εισοδήματος σε μια σειρά προϊόντα που έχουν κατρακυλήσει οι τιμές και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει».