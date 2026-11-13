Σχοινάς: Αποζημιώσεις για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία για δύο χρόνια αντί για ένα

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Την επέκταση από ένα σε δύο έτη της αποζημίωσης των παράκτιων αλιέων για ζημιές στα αλιευτικά τους εργαλεία και απώλειες παραγωγής από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησης από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των παράκτιων αλιέων στο λιμάνι της Νέας Κρήνης, στην Καλαμαριά.

Με τη νέα απόφαση, οι αποζημιώσεις καλύπτουν πλέον ολόκληρη τη διετία 2025–2026, αντί του ενός έτους που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, ενώ και η χρηματοδότηση αυξάνεται κατά 60%.

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία και είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε ότι σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 15:00, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, με την προθεσμία να λήγει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι νέες παρεμβάσεις

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των επαγγελματιών αλιέων για την οικονομία και την παρουσία της Ελλάδας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. «Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο, ήταν ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι οι επαγγελματίες, οι επαγγελματίες ψαράδες της χώρας δεν αποτελούν απλώς ένα κλάδο της παραγωγής», ανέφερε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είναι αυτοί που συντηρούν τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Είναι αυτοί που δίνουν το παρόν στο Αιγαίο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους, επισημαίνοντας ότι οι επαγγελματίες αλιείς «έδειξαν υπευθυνότητα και με τον ωραίο διεκδικητικό αγώνα τους μας επέτρεψαν κι εμάς να κάνουμε αυτό το βήμα στήριξης που ανακοινώσαμε πριν λίγες βδομάδες, δηλαδή την κάλυψη του αλιευτικού πετρελαίου για επτά μήνες».

Περνώντας στις νέες παρεμβάσεις, ο κ. Σχοινάς ανακοίνωσε την αύξηση της χρηματοδότησης από 15 σε 25 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 60%, για την αποζημίωση των παράκτιων αλιέων από ζημιές στα αλιευτικά τους εργαλεία λόγω προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κάλυψη επεκτείνεται από ένα σε δύο χρόνια, περιλαμβάνοντας πλέον τόσο το 2025 όσο και το 2026. «Είναι μια σημαντική και γενναιόδωρη κίνηση που σκοπεύει ακριβώς να πάρει πάνω από τους ώμους των παράκτιων αλιέων αυτό το βάρος που αισθάνονται», τόνισε, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα στις 15:00.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η νέα παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης της επαγγελματικής αλιείας, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στην εξέλιξη που αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης του αλιευτικού στόλου από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. «Και να μην ξεχνάμε ότι στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική πετύχαμε ήδη ο κοινοτικός προϋπολογισμός να μπορεί να χρηματοδοτεί την ανανέωση όλων των αλιευτικών σκαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλλαγής αυτής για τον ελληνικό αλιευτικό στόλο. Τέλος, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στο νέο αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Κρήνης, ύψους 9 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκφράζοντας την ελπίδα να πραγματοποιηθούν σύντομα τα εγκαίνιά του.

Ποσά αποζημίωσης

Για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή υποχρεούνται να φέρουν σύστημα παρακολούθησης VMS, η αποζημίωση ανέρχεται σε 12,32 ευρώ ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας.

Για τα αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS, αλλά έχουν παραγωγική δραστηριότητα, προβλέπεται ετήσια αποζημίωση 805 ευρώ για σκάφη ολικού μήκους κάτω των 6 μέτρων και 1.763 ευρώ για σκάφη από 6 έως κάτω των 12 μέτρων.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και προβλέπει ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία και είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. Υποβάλλεται μία αίτηση ανά επιλέξιμο σκάφος.

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής προσδιορίζονται στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΛΥΘ.