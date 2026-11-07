 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

Πάνω από 1 δισ. για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

AGRO 07.11.2026, 10:29
Σχολιάστε
Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρεις ειδήσεις για την ελληνική περιφέρεια, με πρώτη την υπογραφή της σύμβασης για το Μιναγιώτικο φράγμα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Αυτοδιοίκηση για καλύτερη ιεράρχηση των έργων και ουσιαστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ειδικότερα:

• Μιναγιώτικο φράγμα: Σε λίγες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο των 149,21 εκατ. ευρώ, που θα εξασφαλίσει άρδευση σε 35.000 στρέμματα. Η πρώτη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την έναρξη της σχετικής συμβατικής προθεσμίας, καλύπτοντας περίπου 18.800 στρέμματα. Πρόκειται για το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ του «Ύδωρ 2.0», με τις συνολικές επενδύσεις των πέντε έργων να προσεγγίζουν, σύμφωνα με τον Υπουργό, τα 800 εκατ. ευρώ.

• Νέα αρδευτικά έργα: Μέσα στις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η πρόσκληση των 80 εκατ. ευρώ για έργα ταμίευσης νερού και αρδευτικών δικτύων, με δικαιούχους δήμους και περιφέρειες και ανώτατο προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο.

• Αγροτική οδοποιία: Έχουν εγκριθεί προς ένταξη 446 έργα, προϋπολογισμού 241,7 εκατ. ευρώ, σε 141 δήμους. Μαζί με τις χρηματοδοτήσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου για αγροτικούς δρόμους και μικρά αρδευτικά, οι συνολικοί προϋπολογισμοί ξεπερνούν τα 490 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιλογή των έργων που πρέπει να προηγηθούν. «Χρειαζόμαστε από όλους τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια ουσιαστική ιεράρχηση των έργων», σημείωσε, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα: «Ποια έργα είναι πιο ώριμα; Ποια εξυπηρετούν περισσότερους παραγωγούς; Ποια μπορούν να δώσουν γρηγορότερα αποτέλεσμα; Ποια έργα μπορεί να συνδέονται με άλλα έργα; Σε αυτά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα».

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Μαργαρίτη Σχοινά στην προοπτική χρηματοδότησης περισσότερων αρδευτικών έργων από το Ταμείο Συνοχής, αντί να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της γεωργίας.

«Πιστεύω ότι, αντί να τα πληρώνει ο Προϋπολογισμός της γεωργίας, οι Έλληνες αγρότες θα μπορούν να επωφεληθούν από πολύ μεγαλύτερα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής», σημείωσε, συνδέοντας την προοπτική αυτή με τη νέα ΚΑΠ 2028–2034. Υπενθύμισε, επίσης, την πρόσφατη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, με την οποία διατηρούνται τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

«Η Ελλάδα διαθέτει τους ανθρώπους, τους πόρους και τις δυνατότητες για μια ισχυρή περιφέρεια. Το δικό μας χρέος είναι να μετατρέψουμε αυτές τις δυνατότητες σε έργα, παραγωγή και εισόδημα», τόνισε, κλείνοντας με μια προσωπική αναφορά προς τους δημάρχους: «Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλω δίπλα μου».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ
Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI
ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από AGRO
Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα
AGRO

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

Πάνω από 1 δισ. για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

ΑΑΔΕ: Πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο
AGRO

Πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο

Στα 208.509,36 ευρώ το συνολικό ποσό επιστροφής από την ΑΑΔΕ, σε 918 πρατήρια για 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου

FAO: Υποχώρησαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Οκτώβριο
AGRO

Υποχώρησαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με το FAO οι τιμές των δημητριακών, των γαλακτοκομικών και του κρέατος υποχωρούν, ενώ οι τιμές της ζάχαρης αυξάνονται

AΑΔΕ: 1,97 εκατ. για μηδική στον Έβρο και βιομηχανική τομάτα στην Ημαθία
AGRO

Στα 1,97 εκατ. οι ενισχύσεις για μηδική στον Έβρο και βιομηχανική τομάτα στην Ημαθία

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΑΑΔΕ θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Κτηνοτροφία: Ψηφιακός έλεγχος αιγοπροβάτων – Τι αλλάζει στις ενισχύσεις
AGRO

Ψηφιακός έλεγχος αιγοπροβάτων – Τι αλλάζει στις ενισχύσεις

Σε λειτουργία η ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας αιγοπροβάτων – Υποχρεωτικοί οι ηλεκτρονικοί βώλοι για τις ενισχύσεις στην κτηνοτροφία

Νέοι αγρότες: Κίνδυνος απένταξης από προγράμματα για τους κτηνοτρόφους
AGRO

Κινδυνεύουν να αποκλειστούν από προγράμματα οι νέοι κτηνοτρόφοι

Πώς θα προστατευθούν οι νέοι αγρότες - κτηνοτρόφοι - Παρέμβαση στο ΥΠΑΑΤ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Latest News
Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Γιώργος Μαζιάς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

Οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Μεταφορές

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η Hellenic Seaplanes έφερε το υδροπλάνο στην Καλαμάτα

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα
AGRO

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

Πάνω από 1 δισ. για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Συνάλλαγμα

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο

Το δολάριο Καναδά υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 1,1% έναντι του δολαρίου

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο – Επλήγησαν ενεργειακές υποδομές

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
World

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Η Ντάλι υπσοτηρίζει ότι μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων κρίνεται σκόπιμη

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
Κοινωνία

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες
World

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε στη μεταβλητότητα και στην έντονες διακυμάνσεις που προκαλεί η ΑΙ στις αγορές

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
Κόσμος

Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας

Η μεγάλη απεργία της Πέμπτης στη Γαλλία με 1,5 εκατ. διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της χώρας ασκεί πίεση στην κυβέρνηση που καλεί σε διάλογο συνδικάτα, εργοδότες, μαθητές και φοιτητές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies