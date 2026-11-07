Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

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Τρεις ειδήσεις για την ελληνική περιφέρεια, με πρώτη την υπογραφή της σύμβασης για το Μιναγιώτικο φράγμα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Αυτοδιοίκηση για καλύτερη ιεράρχηση των έργων και ουσιαστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ειδικότερα:

• Μιναγιώτικο φράγμα: Σε λίγες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο των 149,21 εκατ. ευρώ, που θα εξασφαλίσει άρδευση σε 35.000 στρέμματα. Η πρώτη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την έναρξη της σχετικής συμβατικής προθεσμίας, καλύπτοντας περίπου 18.800 στρέμματα. Πρόκειται για το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ του «Ύδωρ 2.0», με τις συνολικές επενδύσεις των πέντε έργων να προσεγγίζουν, σύμφωνα με τον Υπουργό, τα 800 εκατ. ευρώ.

• Νέα αρδευτικά έργα: Μέσα στις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η πρόσκληση των 80 εκατ. ευρώ για έργα ταμίευσης νερού και αρδευτικών δικτύων, με δικαιούχους δήμους και περιφέρειες και ανώτατο προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο.

• Αγροτική οδοποιία: Έχουν εγκριθεί προς ένταξη 446 έργα, προϋπολογισμού 241,7 εκατ. ευρώ, σε 141 δήμους. Μαζί με τις χρηματοδοτήσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου για αγροτικούς δρόμους και μικρά αρδευτικά, οι συνολικοί προϋπολογισμοί ξεπερνούν τα 490 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιλογή των έργων που πρέπει να προηγηθούν. «Χρειαζόμαστε από όλους τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια ουσιαστική ιεράρχηση των έργων», σημείωσε, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα: «Ποια έργα είναι πιο ώριμα; Ποια εξυπηρετούν περισσότερους παραγωγούς; Ποια μπορούν να δώσουν γρηγορότερα αποτέλεσμα; Ποια έργα μπορεί να συνδέονται με άλλα έργα; Σε αυτά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα».

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Μαργαρίτη Σχοινά στην προοπτική χρηματοδότησης περισσότερων αρδευτικών έργων από το Ταμείο Συνοχής, αντί να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της γεωργίας.

«Πιστεύω ότι, αντί να τα πληρώνει ο Προϋπολογισμός της γεωργίας, οι Έλληνες αγρότες θα μπορούν να επωφεληθούν από πολύ μεγαλύτερα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής», σημείωσε, συνδέοντας την προοπτική αυτή με τη νέα ΚΑΠ 2028–2034. Υπενθύμισε, επίσης, την πρόσφατη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, με την οποία διατηρούνται τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

«Η Ελλάδα διαθέτει τους ανθρώπους, τους πόρους και τις δυνατότητες για μια ισχυρή περιφέρεια. Το δικό μας χρέος είναι να μετατρέψουμε αυτές τις δυνατότητες σε έργα, παραγωγή και εισόδημα», τόνισε, κλείνοντας με μια προσωπική αναφορά προς τους δημάρχους: «Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλω δίπλα μου».