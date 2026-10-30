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Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

AGRO 30.10.2026, 10:18
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Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
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Την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση αποζημιώσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ στους πληγέντες αγρότες στα Τενάγη Φιλίππων ανακοίνωσε από την Καβάλα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά.

Δεσμεύτηκε επίσης για την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών που υπέστησαν ζημιές από τον περονόσπορο, μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης των καταστροφών, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία των πληρωμών για τη μηδική στον Έβρο.

Σχοινάς: Προς υπογραφή η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις

Σε ό,τι αφορά τα Τενάγη Φιλίππων, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αποζημίωση των παραγωγών πρόκειται να υπογραφεί άμεσα. «Ανακοίνωσα ότι εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο, υπογράφω την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δίνει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων ευρώ στους παραγωγούς που τους αφορά η ζημιά εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή, καθώς απαιτούνται ευρύτερες παρεμβάσεις για την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, θα πρέπει να ακολουθήσει εκτεταμένη μελέτη για τη γεωλογική κατάσταση των Τεναγών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Όπως εξήγησε, η σχετική διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει είτε μέσω συνεργασίας συναρμόδιων υπουργείων είτε σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το φράγμα Μαρμαρά

Σημαντική εξέλιξη για την περιοχή χαρακτήρισε και την προώθηση του φράγματος Μαρμαρά, έργο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε παραμείνει στάσιμο για περίπου δύο δεκαετίες.

«Μετά από 20 χρόνια απραξίας και «βαλτώματος», απελευθερώσαμε και δρομολογούμε την υλοποίηση του φράγματος του Μαρμαρά. Ο ανάδοχος θα προκύψει μέσα στον Δεκέμβριο και θα αρχίσει η υλοποίηση», δήλωσε.

Με την ανακοίνωση αυτή, ο υπουργός προσδιόρισε τον Δεκέμβριο ως χρονικό ορίζοντα για την ανάδειξη του αναδόχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Αποζημιώσεις στα επιτραπέζια σταφύλια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ζημιές που έχουν υποστεί οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών από τον περονόσπορο, ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον αμπελουργικό κόσμο της περιοχής.

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της συνολικής αποτίμησης των ζημιών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

«Ένα θέμα που αφορά κρίσιμες ομάδες παραγωγών εδώ και για το οποίο περιμένω το ταχύτερο δυνατό τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε και θα πληρώσουμε», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταβολή των αποζημιώσεων αποτελεί δέσμευση του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι προηγουμένως πρέπει να προσδιοριστεί το μέγεθος των ζημιών.

Ανασύσταση των κοπαδιών

Στη διάρκεια της επίσκεψης τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, με τον υπουργό να αναφέρεται στην ανάγκη ανασύστασης των κοπαδιών και στην προοπτική επανεκκίνησης των πληγεισών εκτροφών.

Όπως σημείωσε, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί δέσμευση τόσο του ίδιου όσο και του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αναφερθεί στο ζήτημα κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά, με γνώμονα τον εντοπισμό των υγιών εκτροφών και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανασυγκρότηση του κλάδου.

Σε ερώτηση σχετικά με την καταβολή των ενισχύσεων για τη μηδική στον Έβρο, ο υπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη στο στάδιο των πληρωμών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

«Η μηδική του Έβρου είναι στην διαδικασία πληρωμών από την αρχή πληρωμών της χώρας, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα πληρωθεί. Είναι και αυτό δέσμευση του Υπουργείου», δήλωσε, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής των χρημάτων.

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