Καταναλωτικές δαπάνες: Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν άνοδο και ποιοι μείωση στην ΕΕ το 2025

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Αυξημένες κατά 1,6% ήταν οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025 σε σύγκριση με το 2024 με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφει ο τομέας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (+3,3%), σε σύγκριση με το 2024.

Ακολούθησαν οι τομείς της αναψυχής, του αθλητισμού και του πολιτισμού (+3,1 %), καθώς και τα είδη ένδυσης και υπόδησης, η επίπλωση, ο οικιακός εξοπλισμός και η συντήρηση του νοικοκυριού (και οι δύο +2,7 %).

Τα αλκοολούχα ποτά, ο καπνός και τα ναρκωτικά αποτέλεσαν τη μόνη κατηγορία κατανάλωσης που παρουσίασε μείωση το 2025 (-1,9%). Αυτό αποτελεί συνέχεια της πτωτικής τάσης που παρατηρήθηκε το 2024.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Εξελίξεις ανά χώρα

Είκοσι έξι από τις είκοσι επτά χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024. Οι υψηλότερες αυξήσεις στην κατανάλωση των νοικοκυριών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+7,0%), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (+6,8%) και την Κύπρο (+5,1%). Η Εσθονία (-0,3%) και η Φινλανδία (-1,0%) είναι οι μόνες χώρες που παρουσίασαν πτωτική τάση.

Σύνθεση των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ το 2025

Εξετάζοντας τη σύνθεση των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ σύμφωνα με τις 13 κύριες κατηγορίες της COICOP (Ταξινόμηση Ατομικής Κατανάλωσης κατά Σκοπό, που αποτελεί το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των δαπανών ατομικής κατανάλωσης των νοικοκυριών), με βάση στοιχεία σε τρέχουσες τιμές (βλ. Διάγραμμα 3), σχεδόν το ένα τέταρτο των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ (23,8 % του συνόλου ή 12,4 % του ΑΕΠ) αφορούσε τη στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα.

Σημαντικά μερίδια παρατηρούνται επίσης στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (13,2 % του συνόλου ή 6,8 % του ΑΕΠ) και στις μεταφορές (12,5 % του συνόλου ή 6,5 % του ΑΕΠ). Συνολικά, αυτές οι 3 κατηγορίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών (49,5 %), ενώ η σύνθεσή τους παραμένει σταθερή σε σύγκριση με το 2024.

Ακολουθούσαν οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής (9,5 % του συνόλου ή 4,9 % του ΑΕΠ), η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός (7,7 % του συνόλου ή 4,0 % του ΑΕΠ), η προσωπική φροντίδα, η κοινωνική προστασία και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (6,3 % του συνόλου ή 3,3 % του ΑΕΠ).

Οι υπόλοιπες δαπάνες των νοικοκυριών κατανεμήθηκαν στις ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (5,9% του συνόλου ή 3,1% του ΑΕΠ), στην επίπλωση, τον οικιακό εξοπλισμό και τη συνήθη συντήρηση του νοικοκυριού (4,8% του συνόλου ή 2,5% του ΑΕΠ), στην υγεία (4,5% του συνόλου ή 2,3% του ΑΕΠ), στα ενδύματα και τα υποδήματα (4,1% του συνόλου ή 2,1% του ΑΕΠ), αλκοολούχα ποτά, καπνό και ναρκωτικά (3,6% του συνόλου ή 1,9% του ΑΕΠ), πληροφορίες και επικοινωνίες (3,3% του συνόλου ή 1,7% του ΑΕΠ) και υπηρεσίες εκπαίδευσης (0,9% του συνόλου ή 0,5% του ΑΕΠ).