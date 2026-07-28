 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Bank of America: Τρεις λόγοι που μειώνεται το χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ

Η Bank of America αποδίδει τη μεταβολή αυτή στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και τη μείωση των τιμών των καυσίμων

World 28.07.2026, 13:47
Σχολιάστε
Bank of America: Τρεις λόγοι που μειώνεται το χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tο χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ των νοικοκυριών χαμηλού και υψηλού εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να περιορίζεται, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America (BofA). Η αμερικανική τράπεζα αποδίδει τη μεταβολή αυτή στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας, τη μείωση των τιμών των καυσίμων και τις ευνοϊκές συγκριτικές βάσεις του προηγούμενου έτους.

Η έκθεση βασίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία συναλλαγών της Bank of America και δημοσιεύεται ενόψει μιας σειράς σημαντικών ανακοινώσεων για την αμερικανική οικονομία

Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εξαιρουμένων των αγορών καυσίμων, η BofA διαπιστώνει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη ετήσια αύξηση δαπανών σε σχέση με τα υψηλότερου εισοδήματος. Πρόκειται για ανατροπή της λεγόμενης «K-shaped» πορείας της κατανάλωσης, η οποία χαρακτήριζε την αμερικανική οικονομία για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τρεις λόγους εντόπισε η Βank of America

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι ο πρώτος λόγος είναι η βελτίωση της αγοράς εργασίας. Οι δαπάνες των νοικοκυριών χαμηλότερου εισοδήματος εξαρτώνται περισσότερο από το εργατικό εισόδημα και φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τόσο από την επιτάχυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας όσο και από πιθανή μείωση των φορολογικών παρακρατήσεων μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αισθητή πτώση των τιμών της βενζίνης τον Ιούνιο. Αν και οι τιμές έχουν αρχίσει εκ νέου να αυξάνονται, η προσωρινή αποκλιμάκωση περιόρισε το κόστος μετακίνησης, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων, οι οποίες αφιερώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού τους στα καύσιμα.

Τέλος, η Bank of America υπογραμμίζει τον ρόλο των λεγόμενων ευνοϊκών επιδράσεων βάσης. Το χάσμα στις δαπάνες μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων είχε διευρυνθεί σημαντικά τον Ιούνιο του 2025, γεγονός που καθιστά τις ετήσιες συγκρίσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 πιο ευνοϊκές. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά αρχικά περιορίστηκε και πλέον έχει ουσιαστικά αντιστραφεί.

Η έκθεση βασίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία συναλλαγών της Bank of America και δημοσιεύεται ενόψει μιας σειράς σημαντικών ανακοινώσεων για την αμερικανική οικονομία, όπως τα στοιχεία για την απασχόληση, το εμπορικό ισοζύγιο, τα αποθέματα, τις τιμές κατοικιών και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέα εικόνα για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο
ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One
Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές τράπεζες: Ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους στόχους του 2026 
Τράπεζες

Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες για τους στόχους του 2026

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν αύριο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 202

Αγης Μάρκου
Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)
Τρόφιμα – ποτά

Μειώσεις τιμών: Τα ποσοστά που δίνουν οι προμηθευτές

Οι πρωτες δεσμευτικές για τις μειώσεις τιμών - Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές τιμές για λαχανικά και κρέατα 

Δημήτρης Χαροντάκης
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας
Δημοσιονομικός «κόφτης»: Η κυβέρνηση βάζει «φρένο» αλλά αφήνει ανοιχτές τις εξαιρέσεις
Economy

Δημοσιονομικός «κόφτης» με... εξαιρέσεις - Το δίλημμα

Τι δείχνει η διαφοροποίηση Πιερρακάκη σε σχέση με την αρχική πρόθεση για εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου σε σχέση με τα όσα θα φέρει ο δημοσιονομικός «κόφτης» στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;
Experts

Απειλεί η 13η σύνταξη τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού;

Σε καμία χρονική στιγμή για τα επόμενα 45 έτη ο δείκτης της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ποντοπόρος

Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Φορολογικοί παράδεισοι: Η φορολογική «βελτιστοποίηση» καλά κρατεί για τις πολυεθνικές
World

Οι φορολογικοί παράδεισοι και το πάρτι των πολυεθνικών

Οι διαβόητοι φορολογικοί παράδεισοι παραμένουν οι βασικές «ενδιάμεσες χώρες» για τα διεθνή δίκτυα πολυεθνικών ή υπερεθνικών εταιρειών

Αλέξανδρος Καψύλης
ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος
World

ΟΟΣΑ: Η «σκληρή συνταγή» αντιμετώπισης του δημογραφικού

Προτάσεις - σοκ από τον διεθνή οργανισμό για τις απολύσεις και το συνταξιοδοτικό - Τι «είδε» ο ΟΟΣΑ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο

Εσοδα 13,4 δισ. δολ. και κέρδη 4,4 δισ. - H Coca Cola αύξησε τις προβλέψεις και για το σύνολο του έτους

Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό

Το ειδικά προσαρμοσμένο επιβατικό αεροσκάφος A350-1000ULR της Qantas θα κάνει το ντεμπούτο του στη διαδρομή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από το 2027

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

Η αναμόρφωση της Fed, η σιωπή του Γουόρς και η στάση της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα κατασκευής δύο νέων αεροσκαφών «Air Force One», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά

Δημήτρης Σταμούλης
Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Πατούν φρένο στα νέα δάνεια – Η ελληνική εξαίρεση
World

Το φρένο στα νέα δάνεια και η ελληνική εξαίρεση

Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά επιταχύνεται, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Bank of America: Τρεις λόγοι που μειώνεται το χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ
World

Μείωση χάσματος στις καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ - 3 λόγους βλέπει η η BofA

Η Bank of America αποδίδει τη μεταβολή αυτή στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και τη μείωση των τιμών των καυσίμων

Latest News
Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο

Εσοδα 13,4 δισ. δολ. και κέρδη 4,4 δισ. - H Coca Cola αύξησε τις προβλέψεις και για το σύνολο του έτους

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να επιβραβεύεται η συνέπεια

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με τη γ.γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Το έλλειμμα μειώθηκε κατά 4,2% σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στα 101,5 δισ. δολάρια

Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών της Google από το πρόστιμο - μαμούθ

Οι συνολικές διεκδικήσεις σε βάρος της Google φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια

Airbus: Το αεροσκάφος που πέταξε επί 24 ώρες χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από Αυστραλία προς Γαλλία
World

Ιστορική πτήση Αυστραλία - Γαλλία διάρκειας 24 ωρών χωρίς ενδιάμεσο σταθμό

Το ειδικά προσαρμοσμένο επιβατικό αεροσκάφος A350-1000ULR της Qantas θα κάνει το ντεμπούτο του στη διαδρομή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από το 2027

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη
World

Γουόρς: Το δείπνο και η καλή οικογενειακή διαμάχη

Η αναμόρφωση της Fed, η σιωπή του Γουόρς και η στάση της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα κατασκευής δύο νέων αεροσκαφών «Air Force One», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά

Δημήτρης Σταμούλης
Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης
Τεχνολογία

Η Κίνα ξεκινά αντεπίθεση στην ASML - Παραγωγή εργαλείων DUV για chip

Η προσπάθεια παραγωγής DUV στην Κίνα βρίσκεται υπό την ηγεσία της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Aishengna από τη Σαγκάη

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Οι χώρες του Κόλπου συμφώνησαν σε εθελοντικά τέλη
Ναυτιλία

Ορμούζ: «Ναι» σε τέλη υπέρ του Ιράν από χώρες του Κόλπου

Το Ομάν έπεισε τις γείτονες χώρες να συναινέσουν στο σχέδιο για καταβολή εθελοντικών τελών για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΤτΕ: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2025
Τράπεζες

ΤτΕ: Ενισχυμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας το 2025

Ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένη κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων καταγράφει η ετήσια έκθεση της ΤτΕ

Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
H Canon μετατρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση
Business

Η Canon ενισχύει την αποδοτικότητα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Με οδηγό την πρωτοποριακή πλατφόρμα Therefore by Canon, ο Όμιλος Eπιχειρήσεων Σαρακάκη εμπιστεύτηκε την Canon για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του

ΟΚΕ: Νέος πρόεδρος ο κ. Σάκης Ιωαννίδης
Economy

Νέος πρόεδρος της ΟΚΕ ο κ. Σάκης Ιωαννίδης

Ο νέος πρόεδρος της ΟΚΕ είναι οικονομολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό
Κόσμος

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό

Ο Γκουτέρες ξεκίνησε την επίσκεψη του στην Κύπρο με Χριστοδουλίδη, είδε και Ερχιουμάν. Όπως είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ η λύση στο Κυπριακό «εξαρτάται από τους λαούς και τις εγγυήτριες δυνάμεις».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλία – Ισπανία: Πάνω από 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν κάψει οι μεγα-πυρκαγιές
Κόσμος

Στάχτη 1,2 εκατ. στρέμματα από τις φωτιές σε Γαλλία - Ισπανία

Η νομαρχία της Ζιρόντ στη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνολικά 93 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί

Ευρώπη: Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια

Η πρωτοφανής πτώση της στάθμης των νερών στον Ρήνο δυσκολεύει τη μεταφορά άνθρακα και καυσίμων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies