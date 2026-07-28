Bank of America: Τρεις λόγοι που μειώνεται το χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ

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Tο χάσμα στις καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ των νοικοκυριών χαμηλού και υψηλού εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να περιορίζεται, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America (BofA). Η αμερικανική τράπεζα αποδίδει τη μεταβολή αυτή στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας, τη μείωση των τιμών των καυσίμων και τις ευνοϊκές συγκριτικές βάσεις του προηγούμενου έτους.

Η έκθεση βασίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία συναλλαγών της Bank of America και δημοσιεύεται ενόψει μιας σειράς σημαντικών ανακοινώσεων για την αμερικανική οικονομία

Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εξαιρουμένων των αγορών καυσίμων, η BofA διαπιστώνει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη ετήσια αύξηση δαπανών σε σχέση με τα υψηλότερου εισοδήματος. Πρόκειται για ανατροπή της λεγόμενης «K-shaped» πορείας της κατανάλωσης, η οποία χαρακτήριζε την αμερικανική οικονομία για περισσότερο από έναν χρόνο.

Τρεις λόγους εντόπισε η Βank of America

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι ο πρώτος λόγος είναι η βελτίωση της αγοράς εργασίας. Οι δαπάνες των νοικοκυριών χαμηλότερου εισοδήματος εξαρτώνται περισσότερο από το εργατικό εισόδημα και φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τόσο από την επιτάχυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας όσο και από πιθανή μείωση των φορολογικών παρακρατήσεων μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αισθητή πτώση των τιμών της βενζίνης τον Ιούνιο. Αν και οι τιμές έχουν αρχίσει εκ νέου να αυξάνονται, η προσωρινή αποκλιμάκωση περιόρισε το κόστος μετακίνησης, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων, οι οποίες αφιερώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού τους στα καύσιμα.

Τέλος, η Bank of America υπογραμμίζει τον ρόλο των λεγόμενων ευνοϊκών επιδράσεων βάσης. Το χάσμα στις δαπάνες μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων είχε διευρυνθεί σημαντικά τον Ιούνιο του 2025, γεγονός που καθιστά τις ετήσιες συγκρίσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 πιο ευνοϊκές. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά αρχικά περιορίστηκε και πλέον έχει ουσιαστικά αντιστραφεί.

Η έκθεση βασίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία συναλλαγών της Bank of America και δημοσιεύεται ενόψει μιας σειράς σημαντικών ανακοινώσεων για την αμερικανική οικονομία, όπως τα στοιχεία για την απασχόληση, το εμπορικό ισοζύγιο, τα αποθέματα, τις τιμές κατοικιών και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέα εικόνα για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας.