Καταναλωτικές δαπάνες: Στο 3,6% ο προτιμώμενος πληθωριστικός δείκτης της Fed

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Εντάθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, με τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) να σημειώνει αύξηση κατά 0,5% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο «δομικός» δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,3%. Και τα δύο μεγέθη ευθυγραμμίστηκαν με τις προβλέψεις.

O PCE είναι ο δείκτης που προτιμούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed για να ερμηνεύουν την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι πραγματικές προσωπικές δαπάνες «βάλτωσαν» καθώς πλησίαζε το τέλος του τρίτου τριμήνου. Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες —προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό— παρουσίασαν ελάχιστη μεταβολή τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση τον προηγούμενο μήνα, καθώς περιορίστηκαν οι αγορές αυτοκινήτων και άλλων διαρκών αγαθών.

Μειώθηκε διαθέσιμο εισόδημα και αποταμίευση

Επιπλέον, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο 3,8%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

«Αν και οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα μέχρι τώρα, αναμένουμε ότι θα παρουσιάσουν επιβράδυνση το επόμενο διάστημα» εξηγεί στο Bloomberg ο Marc Giannoni, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Barclays Plc. «Ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, η αύξηση του εισοδήματος είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να αναγκάζονται να αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους για να διατηρήσουν το επίπεδο των καταναλωτικών δαπανών».

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές των καυσίμων και άλλων αγαθών, επιβαρύνοντας το καταναλωτικό κλίμα. Παράλληλα, οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ έχουν καταστήσει ακριβότερα ορισμένα αγαθά.

Consumer unit expenditures in 2025 are $81,905; a 4.3-percent increase from 2024 https://t.co/RgTCsI4heM #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) October 29, 2026

Κοιτάζοντας το μέλλον, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας διατηρούν το κόστος ενέργειας σε υψηλά επίπεδα σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Με τον δείκτη πληθωρισμού που προτιμά η Fed να διαμορφώνεται στο 3,6% τον Σεπτέμβριο —ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα—, οι επενδυτές αναμένουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή τους τον Δεκέμβριο. Την Τετάρτη, το κόστος δανεισμού παρέμεινε αμετάβλητο.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, υπογράμμισε την ισχύ της οικονομίας, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τον περιορισμό του πληθωρισμού.