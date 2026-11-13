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Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia προσθέτει αβεβαιότητα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο - Οι χρηματοδοτικές και εμπορικές διασυνδέσεις

Tεχνητή νοημοσύνη 13.11.2026, 07:00
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Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής βρίσκεται η δέσμευση της Nvidia να τοποθετήσει 10 δισ. δολάρια στην Anthropic, καθώς η αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών συμπίπτει με την τελική ευθεία για τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της startup που δημιούργησε το Claude. Η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό τεστ για την εμπιστοσύνη των αγορών στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την ανθεκτικότητα ενός κλάδου στον οποίο προμηθευτές τεχνολογίας, πελάτες και επενδυτές συνδέονται ολοένα στενότερα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Nvidia έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικού ύψους 26 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τη δημόσια προσφορά. Προφανώς, η αλλαγή στην κορυφή της εταιρείας δημιουργεί ερωτήματα για τη συνέχεια της επενδυτικής στρατηγικής της, χωρίς, ωστόσο, να έχει ανακοινωθεί ακύρωση ή περιορισμός της συγκεκριμένης δέσμευσης.

Δημόσια προσφορά με στόχο αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων

Η Anthropic και ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοί της επιδιώκουν να αντλήσουν έως περίπου 64,4 δισ. δολάρια μέσω της διάθεσης 825 εκατ. μετοχών, με εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή. Σύμφωνα με το Reuters, η έναρξη διαπραγμάτευσης στον Nasdaq προγραμματίζεται για τις 19 Νοεμβρίου, με χρηματιστηριακό σύμβολο «ANT». Μαζί με την παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση των 26 δισ. δολαρίων, το συνολικό ύψος της συναλλαγής μπορεί να φθάσει τα 90,4 δισ. δολάρια.

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμής, η αποτίμηση της εταιρείας προσεγγίζει τα 1,4 τρισ. δολάρια, σε πλήρως απομειωμένη βάση, δηλαδή εφόσον συνυπολογιστούν τίτλοι όπως δικαιώματα προαίρεσης. Χωρίς αυτούς τους πρόσθετους τίτλους, η αποτίμηση διαμορφώνεται κοντά στο 1 τρισ. δολάρια. Η διάκριση είναι ουσιαστική, καθώς τα δύο μεγέθη αποτυπώνουν διαφορετική βάση υπολογισμού και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.

Παρά την αναταραχή γύρω από τη Nvidia, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό. Το Bloomberg αναφέρει, επικαλούμενο πηγές με γνώση της διαδικασίας, ότι οι εντολές αγοράς έχουν ήδη υπερκαλύψει πολλαπλάσια τις διαθέσιμες μετοχές. Η εικόνα αυτή προσφέρει στήριξη στη διαδικασία, χωρίς να προδικάζει την τελική τιμολόγηση ή την πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή.

Το ερώτημα για τη δέσμευση της Nvidia

Η επένδυση της Nvidia έχει βαρύτητα που υπερβαίνει το ύψος της χρηματοδότησης. Η εταιρεία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Anthropic, η οποία έχει αναλάβει δεσμεύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλίσει πρόσβαση στους προηγμένους ημιαγωγούς της. Επομένως, η συμμετοχή της Nvidia λειτουργεί ταυτόχρονα ως κεφαλαιακή ενίσχυση και ως ένδειξη στήριξης από έναν κρίσιμο τεχνολογικό προμηθευτή.

Ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Μαντίπ Σινγκ, εκτιμά ότι η αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σε επανεξέταση του μεγέθους, του χρονοδιαγράμματος ή της στρατηγικής σκοπιμότητας της επένδυσης. Ενδεχόμενη καθυστέρηση ή μείωση της συμμετοχής, σύμφωνα με την ανάλυσή του, θα αποδυνάμωνε ένα σημαντικό σήμα υποστήριξης προς την αποτίμηση της Anthropic. Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση κινδύνου και όχι για ανακοινωμένη αλλαγή των όρων της συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Nvidia επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα επιχειρησιακής συνέχειας. Όπως μετέδωσε το CNBC, ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει οι δραστηριότητες, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο προϊοντικός σχεδιασμός της να συνεχιστούν χωρίς διακοπή. Η τοποθέτηση αυτή δεν συνιστά ειδική ενημέρωση για την επένδυση στην Anthropic, αποτυπώνει όμως την προσπάθεια της διοίκησης να περιορίσει την αβεβαιότητα.

Η αλλαγή ηγεσίας και η αντίδραση των αγορών

Ο Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, μετά από δημοσιεύματα για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία εκ των οποίων φέρεται να αφορούσε γυναίκα για την οποία έχουν διατυπωθεί υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Οι σχετικές υποψίες παραμένουν αντικείμενο δημοσιογραφικών αναφορών και ερευνών και δεν αποτελούν αποδεδειγμένο γεγονός. Την προσωρινή διοίκηση της Nvidia ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ξεκινά και η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου.

Η αγορά αντέδρασε έντονα στην αποχώρηση του συνιδρυτή και επί δεκαετίες επικεφαλής της εταιρείας. Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως και 14%, προτού περιορίσει τις απώλειές της. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τη σημασία της Nvidia όχι μόνο ως προμηθευτή ημιαγωγών, αλλά και ως χρηματοδότη του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Google και AMD διευρύνουν τη χρηματοδοτική βάση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Anthropic δεν εξαρτά τη χρηματοδότησή της αποκλειστικά από την Nvidia. Στην ιδιωτική τοποθέτηση, η Google έχει συμφωνήσει να επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια και η AMD περίπου 2,5 δισ. δολάρια. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Broadcom, Micron, Microsoft και TSMC. Παράλληλα, η Amazon και η Google συγκαταλέγονται ήδη στους υποστηρικτές της εταιρείας.

Η παρουσία πολλών στρατηγικών επενδυτών περιορίζει την εξάρτηση από μία μόνο πηγή κεφαλαίων. Δεν εξαλείφει, ωστόσο, τη σημασία της Nvidia: όπως επισημαίνει ο Σινγκ, οι δεσμεύσεις της Google και άλλων επενδυτών θα μπορούσαν να μετριάσουν τον χρηματοδοτικό αντίκτυπο μιας πιθανής μεταβολής στη συμμετοχή της, όχι όμως κατ’ ανάγκη και την επίδραση στο επενδυτικό κλίμα.

Ανάλογη διαφοροποίηση εμφανίζεται και στην τεχνολογική υποδομή της Anthropic, η οποία χρησιμοποιεί ημιαγωγούς από τη Nvidia, την AMD, την Google και την Amazon. Η πρόσβαση σε πολλαπλές πλατφόρμες υπολογιστικής ισχύος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιχείρηση που χρειάζεται διαρκώς μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και λειτουργία των μοντέλων της.

Η ανάπτυξη των εσόδων απέναντι στο κόστος υποδομών

Το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς συνδέεται με τις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις χρηματοδότησης της Anthropic. Σύμφωνα με στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου που επικαλείται το Reuters, οι δεσμεύσεις της για υπολογιστική ισχύ με συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Amazon και η Google, προσεγγίζουν τα 900 δισ. δολάρια. Το ποσό αφορά δεσμεύσεις για μελλοντική υπολογιστική ισχύ και δεν πρέπει να συγχέεται με δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Την ίδια στιγμή, η εμπορική ανάπτυξη παραμένει ταχεία. Το Reuters αναφέρει ότι ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της Anthropic έφθανε περίπου τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αναγωγή του τρέχοντος ρυθμού εσόδων σε ετήσια βάση, όχι για καταγεγραμμένο κύκλο εργασιών ολόκληρης χρήσης.

Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στην ταχύτητα ανάπτυξης και στο κόστος εξασφάλισης υποδομών βρίσκεται στον πυρήνα της επενδυτικής αξιολόγησης. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι αγορές εξετάζουν ολοένα πιο προσεκτικά πόσο γρήγορα οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μετατραπούν σε έσοδα και οικονομικές αποδόσεις που να δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Οι αλληλεξαρτήσεις που δοκιμάζονται

Η σχέση Nvidia–Anthropic αποτυπώνει ένα ευρύτερο χαρακτηριστικό της σημερινής αγοράς τεχνητής νοημοσύνης: οι εταιρείες που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εφαρμογών και μοντέλων είναι συχνά και εκείνες που προμηθεύουν την απαραίτητη υπολογιστική υποδομή. Το κεφάλαιο στηρίζει την επέκταση των πελατών τους, οι οποίοι με τη σειρά τους αναλαμβάνουν μεγάλες δεσμεύσεις αγοράς τεχνολογίας.

Αυτό το πλέγμα σχέσεων έχει επιταχύνει την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά έχει προκαλέσει και ανησυχίες. Το Bloomberg καταγράφει προειδοποιήσεις επενδυτών ότι ορισμένες «κυκλικές» χρηματοδοτικές συμφωνίες μπορεί να ενισχύουν τεχνητά την εικόνα της ζήτησης. Η αποχώρηση Χουάνγκ επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι επενδυτικές δεσμεύσεις και οι εμπορικές συνεργασίες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που τις διαμόρφωσαν.

Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις του Bloomberg δεν προεξοφλούν ανατροπή της εισαγωγής της Anthropic. Ο Ματ Μάλεϊ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Miller Tabak, σημειώνει ότι η προώθηση της συναλλαγής έχει εξελιχθεί θετικά και ότι η αναταραχή στη Nvidia δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στη διαδικασία. Κατά την εκτίμησή του, μια ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία της Anthropic τις πρώτες ημέρες και εβδομάδες μετά την εισαγωγή θα μπορούσε να βοηθήσει τους επενδυτές να ξεπεράσουν την αναστάτωση.

Η κρίσιμη δοκιμασία, επομένως, δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση της προσφοράς. Αφορά και το κατά πόσο η Anthropic θα μπορέσει, ως εισηγμένη πλέον εταιρεία, να στηρίξει την υψηλή αποτίμησή της με διατηρήσιμη ανάπτυξη, ενώ ο σημαντικότερος προμηθευτής ημιαγωγών του κλάδου περνά σε μια νέα και αβέβαιη διοικητική περίοδο.

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Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

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