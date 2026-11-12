Τζένσεν Χουάνγκ: Ρήγμα στη σχέση με τον Τραμπ – Αυξάνεται η πολιτική πίεση στον επικεφαλής της Nvidia

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Η στενή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ, που επί σχεδόν δύο χρόνια προστάτευε τον πρώην (πλέον) επικεφαλής της Nvidia από τις πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον, έχανε σταδιακά τη δυναμική της. Το σκάνδαλο με την εξωσυζυγική σχέση του Αμερικανού επιχειρηματία με στέλεχος που θεωρείται ύποπτο για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις νέες αποκαλύψεις για δεύτερη σχέση με στέλεχος της Nvidia, έχει πυροδοτήσει πρωτοφανή έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές, το Κογκρέσο και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Τραμπ εξακολουθούσε να υπερασπίζεται δημόσια τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο» και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει κάτι επιλήψιμο. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έρευνα του FBI, ενώ νομοθέτες και από τα δύο κόμματα ζητούν να ενημερωθούν για τις πιθανές επιπτώσεις της υπόθεσης στην εθνική ασφάλεια, αναφέρουν οι Financial Times.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε πολιτικό και ποινικό επίπεδο, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίασή του προχώρησε στην αποπομπή του Χουάνγκ.

Η κρίση προφανώς υπονομεύει την αξιοπιστία του Χουάνγκ στην Ουάσιγκτον. Τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα άσκησης επιρροής κατά της αυστηρότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης και των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα. Η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ, στελέχους της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει ενισχύσει τις υποψίες επικριτών του ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Nvidia ενδέχεται να επηρέαζαν τις θέσεις του για την αμερικανική πολιτική εξαγωγών.

Στο Κογκρέσο διαμορφώνεται πλέον διακομματική υποστήριξη για αυστηρότερους ελέγχους. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται η απαγόρευση πρόσβασης κινεζικών εταιρειών εξ αποστάσεως σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία που χρησιμοποιούν αμερικανικούς επεξεργαστές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις όπως η Megaspeed, συνεργάτης της Nvidia.

Η αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο θα εντείνει την πίεση

Η πολιτική πίεση ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω από τον Ιανουάριο, όταν αναμένεται να αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες και να εκδίδουν κλητεύσεις. Ήδη, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Κουνς ζήτησαν από τρεις ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να διατηρήσουν κάθε σχετικό έγγραφο για τις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στους Δημοκρατικούς. Ο Χουάνγκ είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, όταν δήλωσε ότι δεν έχει σημασία αν η Κίνα κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η συμφωνία για την πώληση των προηγμένων τσιπ H200 σε Κινέζους πελάτες, με την αμερικανική κυβέρνηση να εισπράττει ποσοστό 25%, ενίσχυσε τις αντιδράσεις. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ είχε ζητήσει μάλιστα την παραίτηση του Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Nvidia διαθέτει, πάντως, ισχυρούς υποστηρικτές στη Silicon Valley. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 4 τρισ. δολαρίων και οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic. Η δυνατότητα του Χουάνγκ να κατανέμει την παραγωγή της Nvidia τού προσφέρει τεράστια επιρροή στον κλάδο, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι η συμβολή του στην αμερικανική οικονομία καθιστά δύσκολη την απομάκρυνσή του.

Παρά τη στήριξη αυτή, το πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Η υπόθεση συνδέεται πλέον με ευρύτερες ανησυχίες για τη διαπλοκή επιχειρηματικών και κυβερνητικών συμφερόντων, καθώς και για την επιρροή των ισχυρών τεχνολογικών ομίλων στη χάραξη πολιτικής. Όπως επισημαίνουν αναλυτές στην Ουάσιγκτον, ενώ στη Silicon Valley αρκετοί θεωρούν ότι ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη και το ζήτημα πρέπει να κλείσει, στην αμερικανική πρωτεύουσα η υπόθεση δύσκολα θα ξεχαστεί σύντομα.