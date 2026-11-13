Ουίσκι: Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο στον κόσμο για το 2026

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Το Glenmorangie The Thirty είναι ο μεγάλος νικητής του International Spirits Challenge (ISC) για το 2026, καθώς αναδείχθηκε Supreme Champion Spirit, ο κορυφαίος τίτλος της διοργάνωσης. Πρόκειται για την πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια που η ανώτατη διάκριση του διαγωνισμού απονέμεται σε σκωτσέζικο single malt ουίσκι, επιβεβαιώνοντας τη θέση του συγκεκριμένου αποστάγματος στην κορυφή της διεθνούς αγοράς premium spirits.

Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε για 31η χρονιά, θεωρείται ένας από τους μακροβιότερους διεθνείς θεσμούς αξιολόγησης αλκοολούχων ποτών. Εξετάζει προϊόντα σε 30 διαφορετικές κατηγορίες, με τη συμμετοχή ειδικών του κλάδου και έμπειρων αποσταγματοποιών. Στην κατηγορία του ουίσκι, επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Ρίτσαρντ Πάτερσον, γνωστός και ως «The Nose», με εμπειρία άνω των πέντε δεκαετιών στον χώρο. Μαζί με δεκάδες ακόμη ειδικούς αξιολόγησε χιλιάδες συμμετοχές πριν από την τελική επιλογή, αναφέρει το Forbes.

Ουίσκι ωρίμανσης τριών δεκαετιών

Το Glenmorangie The Thirty δεν πήρε τυχαία το όνομά του: έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 30 χρόνια στα Highlands της Σκωτίας και αποτελεί το παλαιότερο ουίσκι που έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο του αποστακτηρίου. Περίπου τα μισά χρόνια της ωρίμανσής του πέρασαν σε βαρέλια που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για μπέρμπον. Στη συνέχεια, το απόσταγμα μεταφέρθηκε σε βαρέλια κόκκινου κρασιού από τη Βουργουνδία, με την τελική διαδικασία να επιβλέπεται από τον επικεφαλής της παραγωγής, Δρ. Μπιλ Λάμσντεν.

Η συγκεκριμένη τεχνική επιδιώκει να συνδυάσει τη λεπτότητα και τα αρώματα που χαρακτηρίζουν το ύφος του Glenmorangie με μεγαλύτερο βάθος και πολυπλοκότητα από την παρατεταμένη ωρίμανση. Στη μύτη κυριαρχούν αρώματα κερασιού, ενώ στον ουρανίσκο αναδεικνύονται νότες πυρηνόκαρπων φρούτων και φλούδας εσπεριδοειδών. Η επίγευση αφήνει στοιχεία δέρματος και αποξηραμένου κέδρου.

Το ουίσκι εμφιαλώνεται στους 86 βαθμούς proof, δηλαδή περίπου 43% αλκοόλ κατ’ όγκο. Η παρουσίασή του είναι αντίστοιχα πολυτελής, με καράφα που διαθέτει επίμηκες στόμιο και χάλκινο πώμα. Η τιμή του στις ΗΠΑ βρίσκεται λίγο κάτω από τα 1.000 δολάρια, ενώ η διαθεσιμότητά του στα καταστήματα παραμένει περιορισμένη.

Η σημασία του ομίλου LVMH

Το αποστακτήριο Glenmorangie, με ιστορία 183 ετών, ανήκει σήμερα στον γαλλικό όμιλο πολυτελών ειδών LVMH, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως. Η ένταξή του σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο ενισχύει τη δυνατότητα τοποθέτησης των προϊόντων του στην υψηλή κατηγορία της αγοράς, όπου η σπανιότητα, η ηλικία και η προσεγμένη παρουσίαση αποτελούν σημαντικά στοιχεία της εμπορικής αξίας.

Σημαντικό ρόλο στο γευστικό προφίλ του Glenmorangie παίζουν και οι αποστακτήρες του στο Tain. Με ύψος που ξεπερνά τα 4,8 μέτρα, θεωρούνται από την εταιρεία οι ψηλότεροι στη Σκωτία και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο λεπτού και ανθικού χαρακτήρα.

Πιο προσιτές επιλογές

Η βράβευση του The Thirty λειτουργεί και ως προβολή για την ευρύτερη γκάμα της Glenmorangie. Το βασικό ουίσκι 12 ετών παραμένει πολύ πιο προσιτό, με τιμή περίπου 50 δολάρια στις ΗΠΑ. Διατηρεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά του παλαιότερου αποστάγματος, με νότες εσπεριδοειδών και ροδάκινου, ενώ διατίθεται ευρύτερα στην αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το 2026 μια περιορισμένη έκδοση σε συνεργασία με τον ηθοποιό Harrison Ford, με τιμή περίπου 100 δολάρια. Η ωρίμανση σε έντονα καβουρδισμένα πορτογαλικά βαρέλια κόκκινου κρασιού προσδίδει αρώματα βερίκοκου και βανίλιας, ενώ στη γεύση εμφανίζονται νότες φρυγανισμένου μπριός, σοκολάτας γάλακτος και διακριτικών φρούτων του δάσους.

Για τη Glenmorangie, το 2026 εξελίσσεται έτσι σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά: η συνεργασία με έναν σταρ του κινηματογράφου ενισχύει την εμπορική προβολή της, ενώ η κορυφαία διάκριση του International Spirits Challenge προσθέτει διεθνές κύρος. Το The Thirty μπορεί να απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό λόγω τιμής και διαθεσιμότητας, αλλά η βράβευσή του λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα για ολόκληρο το brand