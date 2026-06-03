Ουίσκι: Σπάνιο Yamazaki πωλείται για ρεκόρ 1 εκατομμυρίου δολαρίων

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Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το ιαπωνικό ουίσκι καταγράφηκε στις 30 Μαΐου, όταν ένα μπουκάλι Yamazaki 50 Year Old 700ml πουλήθηκε για 8.250.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 1,05 εκατομμύρια δολάρια ή 168 εκατομμύρια γιεν).

Το εξαιρετικά σπάνιο ουίσκι ήταν το κορυφαίο προϊόν σε μια δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ που διοργάνωσε ο οίκος δημοπρασιών Bonhams με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελική τιμή ήταν σχεδόν διπλάσια από την υψηλή εκτίμηση των 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ στα 4,2 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με την Bonhams, ένας έντονος πόλεμος προσφορών ξεδιπλώθηκε μεταξύ τριών συλλεκτών πριν η δημοπρασία-ρεκόρ βγει στο σφυρί, αναφέρουν οι Japan Times.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος Bonhams ανέφερε ότι η πώληση υπογράμμισε την «έντονη ζήτηση για εξαιρετικά σπάνια ιαπωνικά ουίσκι».

Ένα από τα σπανιότερα ιαπωνικά ουίσκι στον κόσμο, το Yamazaki 50 Year Old, είναι η δεύτερη παλαιότερη έκφραση του αποστακτηρίου, με φιάλες που κυκλοφόρησαν μόνο το 2005, το 2007 και το 2011. Το ουίσκι, το οποίο είναι διακοσμημένο με μια ετικέτα φτιαγμένη από παραδοσιακό χαρτί washi και μια υπογραφή του αρχιαποσταγματοποιού της Suntory, Σίντζι Φουκούγιο, εμφιαλώθηκε αποκλειστικά για την 50ή επέτειο του Club Natsume, ενός μπαρ μόνο για μέλη στη Ναγκόγια.

Η πώληση του Yamazaki 50 Year Old ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ για ένα μπουκάλι Yamazaki 55 Year Old το 2020.

Πώληση ορόσημο για ιαπωνικό ουίσκι

Ο Αμαγιές Αουλί. παγκόσμιος επικεφαλής κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών στον οίκο Bonhams, δήλωσε ότι η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ δημοπρασίας για ένα ιαπωνικό ουίσκι είναι «ένα σημαντικό ορόσημο».

Τα ιαπωνικά ουίσκι άρχισαν να πρωταγωνιστούν στις δημοπρασίες το 2015, όταν ένα πλήρες σετ 54 μπουκαλιών της σειράς Ichiro’s πουλήθηκε για 3,79 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ – μια τιμή ρεκόρ για τότε μια ιαπωνική παρτίδα ουίσκι. Το 2018, ένα μπουκάλι Yamazaki 50 Year Old πουλήθηκε για μια τιμή ρεκόρ τότε 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ στον οίκο Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ, ένα κατόρθωμα που επισκιάστηκε τον επόμενο Αύγουστο από την πώληση του ίδιου Yamazaki στον οίκο Bonhams στα 2,69 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Η δευτερογενής αγορά ιαπωνικού ουίσκι κορυφώθηκε στις αρχές του 2022 πριν σημειώσει πτώση που συνεχίστηκε μέχρι το 2025. Η τελευταία πώληση στον οίκο Bonhams αποτελεί ώθηση στην πτωτική τάση.

Η δημοπρασία του περασμένου Σαββατοκύριακου με θέμα το ιαπωνικό ουίσκι στον οίκο Bonhams είδε επίσης ένα μπουκάλι 700 ml με την ονομασία “Karuizawa 52 Year Old Cask #5627, 1960 Treasure Ship” να πουλείται για 6,25 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ.