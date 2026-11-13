Ουκρανία: Ενόχληση Ζελένσκι για το Starshield της SpaceX

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανήλθε με τα παράπονα για την SpaceX, δηλώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τους λόγους που επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του Starshield στο μέτωπο.

Για τον λόγο αυτό, έδωσε εντολή να ενταθούν οι επαφές με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι, ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τον ενημέρωσαν για τις επικοινωνίες με την αμερικανική πλευρά σχετικά με το όριο ταχύτητας που έχει τεθεί στη λειτουργία του Starshield.

Οι ουκρανικές αρχές επισημαίνουν ότι, σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, καθώς και στα «προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας», εξακολουθεί να ισχύει για τις ουκρανικές δυνάμεις περιορισμός ταχύτητας στα 161 χιλιόμετρα την ώρα (100 μίλια την ώρα).

Ο περιορισμός αυτός καθιστά αδύνατη, μεταξύ άλλων, τη χρήση αναχαιτιστικών drones εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed που κινούνται με κινητήρα τζετ.

Η δήλωση του Ζελένσκι

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει σαφείς εξηγήσεις. Έδωσα εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών και στον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας να εντείνουν τις επαφές με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και την εταιρεία SpaceX, προκειμένου να λάβουμε διευκρινίσεις και να διορθωθεί η κατάσταση».

Σύμφωνα με πηγές της Ukrainska Pravda στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, έως τις 13 Νοεμβρίου, ειδικοί του υπουργείου και των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διαπιστώνουν ότι το όριο ταχύτητας των 161 χιλιομέτρων την ώρα για τα ουκρανικά drones, ισχύει σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια που τελεί προσωρινά υπό ρωσική κατοχή.

Αντίθετα, δεν έχουν καταγραφεί αντίστοιχοι περιορισμοί στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ένα 24ωρο πριν, ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καταγράφουν εδώ και αρκετές ημέρες σημαντικές διακοπές και προβλήματα στη λειτουργία του Starshield.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για τις δυσλειτουργίες του Starshield στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε να θέσει το ζήτημα προς συζήτηση με τις ΗΠΑ.

Εκατόν πέντς (105) μέλη της διακομματικής ομάδας υποστήριξης της Ουκρανίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία SpaceX να αποκαταστήσουν την πλήρη πρόσβαση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο σύστημα Starshield.

Το πρώτο περιστατικό περιορισμού της λειτουργίας του Starshield σημειώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 2026. Το πρόβλημα δυσχέρανε τη χρήση drones-αναχαιτιστών για την αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων αναγνώρισης και πληγμάτων.