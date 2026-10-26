SpaceX: Άντλησε 40 δισ. δολάρια μέσω συμφωνίας δανεισμού

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Η SpaceX ολοκλήρωσε μια συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων μέσω δανεισμού δήλωσε ο Ίλον Μασκ την Κυριακή, με σκοπό την αγορά μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU), αναδεικνύοντας το εκρηκτικό κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ απέδωσε την επιτυχή άντληση των κεφαλαίων στην επενδυτική βαθμίδα της εταιρείας, καθώς και στα έσοδα που αποφέρουν οι δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου Starlink και οι δραστηριότητες εκτόξευσης πυραύλων.

Ωστόσο, από την ανάρτηση του Μασκ δεν διευκρινιζόταν τι ακριβώς εννοούσε με τον όρο «ολοκληρώθηκε» σε σχέση με τη συμφωνία, ούτε αν οι επενδυτές είχαν ήδη συμφωνήσει τους όρους τιμολόγησης του δανεισμού, σημειώνει το Reuters.

«Πρόκειται κυρίως για αναλήψιμη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού για αγορές GPU, οι οποίες θα παραδοθούν το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το τρέχον τρίμηνο», ανέφερε ο Μασκ στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, η εταιρεία αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 35 έως 40 δισ. δολαρίων κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η SpaceX βρισκόταν σε συνομιλίες με τράπεζες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίσει 40 δισ. δολάρια για την αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Ανώφελη για την SpaceX η εξαγορά εταιρειών neocloud

Η χρηματοδότηση αναδεικνύει τις τεράστιες κεφαλαιακές ανάγκες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση προηγμένων επεξεργαστών και την ανάπτυξη των υπολογιστικών υποδομών που απαιτούνται για την εξέλιξη και τη λειτουργία των συστημάτων AI.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι οι αγορές δανεισμού έχουν ουσιαστικά περιορίσει δραστικά την πρόσβαση σε κεφάλαια για κάθε εταιρεία που δεν διαθέτει σημαντικά έσοδα ανεξάρτητα από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, προέβλεψε ότι οι λεγόμενες εταιρείες neocloud θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντική συγκέντρωση του κλάδου, αλλά και με επιχειρηματικές αποτυχίες. Σε μεταγενέστερη δήλωσή του, πρόσθεσε ότι η SpaceX δεν σκοπεύει να εξαγοράσει εταιρείες neocloud, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «ανώφελη».

Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι εξυπηρετούν επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, οι εταιρείες neocloud, όπως η Nebius και η CoreWeave, επικεντρώνονται κυρίως σε πελάτες του τεχνολογικού τομέα και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να στοιχηματίζουν στην πτώση των μετοχών αμερικανικών εταιρειών neocloud και διαχείρισης κέντρων δεδομένων. Οι ανησυχίες ότι η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσω δανεισμού, ενδέχεται να μην είναι βιώσιμη, έχουν προκαλέσει πιέσεις στις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου.

Επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγή τσιπ

Τα έσοδα της SpaceX αυξήθηκαν κατά 161% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 14,58 δισ. δολάρια το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα από δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν, στα 7,56 δισ. δολάρια, προσφέροντας μέχρι στιγμής την πιο σαφή ένδειξη ότι οι μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα αρχίζουν να αποδίδουν.

Η στροφή αυτή μεταβάλλει το επιχειρηματικό προφίλ της SpaceX. Για χρόνια, βασικός πυλώνας των οικονομικών της αποτελεσμάτων ήταν η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink, ενώ οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ένταξη των πυραύλων Starship σε τακτική επιχειρησιακή χρήση.

Παράλληλα, η Terafab, η κοινοπραξία παραγωγής τσιπ που σχεδιάζουν η SpaceX και η Tesla στο Όστιν του Τέξας, αναμένεται να κατασκευάσει το πρώτο δοκιμαστικό της τσιπ περίπου τον Μάιο ή τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Στόχος είναι να φθάσει σε μαζική παραγωγή έως το τρίτο τρίμηνο του 2028.

Ο Μασκ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές την περασμένη εβδομάδα ότι μια συγχώνευση των δύο εταιρειών του θα αποτελούσε «καλή ιδέα», επικαλούμενος την αυξανόμενη επικάλυψη των δραστηριοτήτων τους.

Πριν από την πολυσυζητημένη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών της, η SpaceX είχε συμπεριλάβει την «κατασκευή δικών μας GPU» στις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχεδιάζει, σύμφωνα με την ενημερωτική δήλωση S-1. Με τον τρόπο αυτό, είχε προειδοποιήσει τους υποψήφιους επενδυτές για το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων συστημάτων.

Η στρατηγική της εταιρείας καταδεικνύει ότι η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στην ανάπτυξη λογισμικού και μοντέλων. Η εξασφάλιση επεξεργαστών, η δημιουργία κέντρων δεδομένων και η πρόσβαση σε μεγάλα κεφάλαια εξελίσσονται σε εξίσου κρίσιμους παράγοντες για την επικράτηση στον κλάδο.