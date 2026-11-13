Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) πριν από λίγη ώρα, έχει επιβληθεί απαγόρευση απογειώσεων (ground stop) σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι καμία πτήση δεν επιτρέπεται να αναχωρήσει με προορισμό αεροδρόμια των ΗΠΑ. Οι πτήσεις που βρίσκονται ήδη στον αέρα θα έχουν τη δυνατότητα να προσγειωθούν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η διακοπή των πτήσεων οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

«Η κυκλοφορία θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση ακινητοποίησης στο έδαφος (ground stop) μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η FAA σε σχετική ενημέρωση. «Οι διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

Η FAA επέβαλε απαγόρευση απογειώσεων «έπειτα από πρόβλημα επικοινωνίας που επηρέασε όλα τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τεχνικοί της FAA διερευνούν το ζήτημα».

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Πρόβλημα επικοινωνίας

Ο λόγος για την αναστολή των απογειώσεων δεν κατέστη αμέσως σαφής, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, εκπρόσωπος της FAA δήλωσε ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας που επηρεάζει τα Κέντρα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, τα οποία διαχειρίζονται τις πτήσεις που διασχίζουν τη χώρα.

Η τελευταία φορά που επιβλήθηκε απαγόρευση απογειώσεων από τα αεροδρόμια σε εθνικό επίπεδο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας ένα σύστημα ειδοποίησης πιλότων.

Πριν από αυτό, η προηγούμενη φορά που είχε επιβληθεί απαγόρευση απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Πέρυσι, το Κογκρέσο ενέκρινε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση του παλαιωμένου συστήματος επικοινωνιών της FAA, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν από το Κογκρέσο άλλα 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων.