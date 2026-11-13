ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones

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Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης. Τοπικός βουλευτής δήλωσε στο SkyNews ότι πλέον το περιστατικό έχει «τελειώσει» και πως «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό».

Έρευνα είναι σε εξέλιξη για το τι ακριβώς συνέβη και ποιος είναι υπεύθυνος για το περιστατικό.

BREAKING: Initial reports of sirens at RAF Lakenheath and Mildenhall, with FPCON Delta being active for over an hour at one more of the bases, per @DefenceGeek https://t.co/3DXf4DJSYC — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) November 13, 2026

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, σειρήνες ηχούν κοντά ή εντός των βάσεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ και στο Μίλντενχολ, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

BREAKING: US Air Force reports drone activity at RAF Lakenheath, in Suffolk. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/LOPMtiN1fs — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Λέικενχιθ υπήρξε και απειλή για τοποθέτηση βόμβας, εκτός από την εμφάνιση των drones.

Αναφορές ότι ηχούν σειρήνες και στη βάση της RAF στο Φέτγουελ.

🚨 BREAKING: The US air force confirms sirens were activated at three RAF bases after “unauthorised drone activity” over RAF Lakenheath “No personnel, aircraft or infrastructure were affected” https://t.co/zDscaN0AiP — Politics UK (@PolitlcsUK) November 13, 2026

Ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες σε τρεις βάσεις της RAF, έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drone» πάνω από τη βάση της RAF στο Λέικενχιθ. «Δεν επηρεάστηκε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους ομολόγους μας στη χώρα υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, των Αμερικανών πολιτών και των πολιτών της χώρας υποδοχής, των συμβασιούχων, καθώς και όλων των οικογενειών μας.

Η προστασία της κοινής μας κοινότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη και ενθαρρύνουμε όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας στις τοπικές αρχές οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ απομάκρυναν πολεμικά αεροσκάφη από τη βάση Μίλντενχολ. Αλλά και μερικές εβδομάδες μετά το φερόμενο σχέδιο επίθεσης στη βάση Φέρφορντ, όπου βρίσκονταν αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.