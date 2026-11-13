ΙΚΤΙΝΟΣ: Πούλησε το λατομείο στη Θάσο έναντι 8,5 εκατ. ευρώ

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Στην εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ότι μεταβίβασε τη λατομική δραστηριότητά της στη Θάσο, έναντι συνολικού τιμήματος €8.500.000.

Η συμφωνία που υπεγράφη περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λατομείου, καθώς και μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων μαρμάρου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από τον Δήμο Θάσου.

Η συναλλαγή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, παρέχοντας πρόσθετους πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και την υποστήριξη της παραγωγικής και εμπορικής της δραστηριότητας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.